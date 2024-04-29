Окупанти жаліються на своє забезпечення - пів пляшки брудної води вони розпивають на 11 чоловік. ВIДЕО

Російські військовослужбовці видобувають питну воду з калюж. Поскаржилися на своє забезпечення самі окупанти, які нині перебувають на Харківському напрямку в районі населеного пункту Терни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс. Окупанти показали, що половину пляшки брудної води вони ділять між 11 росіянами.

Раніше у мережі ширилося відео, як на Авдіївському напрямку окупант поповнював запаси води та черпав її кружкою із калюжі у пляшки.

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