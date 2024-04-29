Окупанти жаліються на своє забезпечення - пів пляшки брудної води вони розпивають на 11 чоловік. ВIДЕО
Російські військовослужбовці видобувають питну воду з калюж. Поскаржилися на своє забезпечення самі окупанти, які нині перебувають на Харківському напрямку в районі населеного пункту Терни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс. Окупанти показали, що половину пляшки брудної води вони ділять між 11 росіянами.
Раніше у мережі ширилося відео, як на Авдіївському напрямку окупант поповнював запаси води та черпав її кружкою із калюжі у пляшки.
Топ коментарі
+14 саша паламарчук
показати весь коментар29.04.2024 14:41
+9 Анжей #509087
показати весь коментар29.04.2024 14:44
+8 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар29.04.2024 14:42
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Навіщо ці шапкозакидаючі настрої, ворог сильний і впертий.
- Можна по русски, я вас не понимаю?
- Я говорю: двумя руками черпай!
Немов щури і таргани.