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Окупанти жаліються на своє забезпечення - пів пляшки брудної води вони розпивають на 11 чоловік. ВIДЕО

Російські військовослужбовці видобувають питну воду з калюж. Поскаржилися на своє забезпечення самі окупанти, які нині перебувають на Харківському напрямку в районі населеного пункту Терни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс. Окупанти показали, що половину пляшки брудної води вони ділять між 11 росіянами.

Раніше у мережі ширилося відео, як на Авдіївському напрямку окупант поповнював запаси води та черпав її кружкою із калюжі у пляшки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ударний підрозділ "Булава" знищив FPV-дронами "Дикі Шершні" БРЕМ та "буханку" окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) росія (65129)


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Топ коментарі
+14
ніхєра собі жирують!
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29.04.2024 14:41
+9
Таке погане забезпечення, що за два місяці просунулися в напрямку від Авдіївки на 19 кілометрів 🤬
Навіщо ці шапкозакидаючі настрої, ворог сильний і впертий.
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29.04.2024 14:44
+8
***** це зажирно всього на 11 свинорил .
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29.04.2024 14:42
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ніхєра собі жирують!
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29.04.2024 14:41 Відповісти
Яка різниця - що пити перед неминучою смертю...
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29.04.2024 15:03 Відповісти
Супер, 1000%
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29.04.2024 15:30 Відповісти
Нема на що скаржитися - це просто нова норма. Не лише на передовій, а й взагалі в Росії.
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29.04.2024 14:42 Відповісти
***** це зажирно всього на 11 свинорил .
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29.04.2024 14:42 Відповісти
Це ще багато води. У пеклі смолу пити доведеться..
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29.04.2024 14:42 Відповісти
Таке погане забезпечення, що за два місяці просунулися в напрямку від Авдіївки на 19 кілометрів 🤬
Навіщо ці шапкозакидаючі настрої, ворог сильний і впертий.
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29.04.2024 14:44 Відповісти
ну да, так плохо обеспечивают, что прут и прут. Наверно колодец с водой ищут.
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29.04.2024 14:47 Відповісти
Тому що воду відчувають!
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29.04.2024 18:46 Відповісти
дядя путін любить вас всіх.... амінь...
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29.04.2024 14:48 Відповісти
- Навіщо ти п'єш цю брудну воду з озера, сюди лайно з усього села збирається!
- Можна по русски, я вас не понимаю?
- Я говорю: двумя руками черпай!
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29.04.2024 14:48 Відповісти
Ех, випередив мене... 👍
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29.04.2024 15:01 Відповісти
Лізуть в Украіну шоб попити водички?
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29.04.2024 14:53 Відповісти
тю)) в нас свиням чистішу дають)), але для свинособак підійде.
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29.04.2024 15:06 Відповісти
З калюжи пийте, може на казльоночків перетворитеся
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29.04.2024 15:17 Відповісти
Во дурак, мог бы сидеть в Оренбурге, напился бы вдосталь.
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29.04.2024 15:32 Відповісти
Смоли гарячої вам виродкам треба!!!
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29.04.2024 15:41 Відповісти
Головне, що вони після цього живі залишаються.
Немов щури і таргани.
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29.04.2024 15:47 Відповісти
Кофе.
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29.04.2024 15:49 Відповісти
меню не повне,ще треба лайна на лопаті
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29.04.2024 16:44 Відповісти
Кацапи жаліються кому завгодно але не своєму начальству. Болотяні гобліни.
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29.04.2024 16:47 Відповісти
Видосик заліковий. Тепер точно переможемо!
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29.04.2024 17:21 Відповісти
я так розумію проблема в кількості а не якості бо на пляшці ж написано благодатная
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29.04.2024 20:05 Відповісти
 
 