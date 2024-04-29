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Ударний підрозділ "Булава" знищив FPV-дронами "Дикі Шершні" БРЕМ та "буханку" окупантів. ВIДЕО

Оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" знищили "буханку" і БРЕМ російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження відбулось іменними дронами Kyrylo - 6, Kyrylo - 7.

Хочете, щоб дрон, названий вашим іменем нищив окупантів? Чи бажаєте зробити такий подарунок близьким? Напишіть на пошту [email protected] і ми виконаємо ваше бажання за досить помірковану ціну як для такого задоволення.

Днями бійці 148 ОАБр спалили КамАЗ та знищили мінометну позицію російських окупантів дронами "Дикі шершні".

Також дивіться: Окупант незграбно намагається викинути гранату з вирви, де він ховається. ВIДЕО

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Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Залік за музон, та за знищених кацапюр.
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29.04.2024 13:32 Відповісти
 
 