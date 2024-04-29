Ударний підрозділ "Булава" знищив FPV-дронами "Дикі Шершні" БРЕМ та "буханку" окупантів. ВIДЕО
Оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" знищили "буханку" і БРЕМ російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження відбулось іменними дронами Kyrylo - 6, Kyrylo - 7.
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Днями бійці 148 ОАБр спалили КамАЗ та знищили мінометну позицію російських окупантів дронами "Дикі шершні".
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