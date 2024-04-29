Окупант незграбно намагається викинути гранату з вирви, де він ховається. ВIДЕО
Українські захисники ліквідували російського загарбника, який переховувався у вирві. Оператори дрона скинули гранату, ліквідувавши окупанта.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Нагадаємо, днями воїни 37-ої окремої бригади морської піхоти у Кринках Херсонської області ліквідували групу окупантів. Російські солдати намагалися сховатися від рою українських дронів у туалеті. Один з них навіть пірнув у яму з лайном, але й це його не врятувало.
Топ коментарі
+15 Мрачный скептик
показати весь коментар29.04.2024 12:27
+10 Mosquito
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+7 НБ
показати весь коментар29.04.2024 12:24
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- Подождите секундочку, я его где-то в разгрузке оставил. Сейчас найду.
- Поторопитесь, уважаемый, концерт скоро начнется.
дякуємо ЗСУ !
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