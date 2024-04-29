Окупант незграбно намагається викинути гранату з вирви, де він ховається. ВIДЕО

Українські захисники ліквідували російського загарбника, який переховувався у вирві. Оператори дрона скинули гранату, ліквідувавши окупанта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Нагадаємо, днями воїни 37-ої окремої бригади морської піхоти у Кринках Херсонської області ліквідували групу окупантів. Російські солдати намагалися сховатися від рою українських дронів у туалеті. Один з них навіть пірнув у яму з лайном, але й це його не врятувало.

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