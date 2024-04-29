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Окупант незграбно намагається викинути гранату з вирви, де він ховається. ВIДЕО

Українські захисники ліквідували російського загарбника, який переховувався у вирві. Оператори дрона скинули гранату, ліквідувавши окупанта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Нагадаємо, днями воїни 37-ої окремої бригади морської піхоти у Кринках Херсонської області ліквідували групу окупантів. Російські солдати намагалися сховатися від рою українських дронів у туалеті. Один з них навіть пірнув у яму з лайном, але й це його не врятувало.

Також дивіться: Момент знищення повітряної цілі ворога за допомогою ЗРК "Оса": "Є ураження цілі!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916)


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Топ коментарі
+15
- Ваш билетик, пожалуйста!
- Подождите секундочку, я его где-то в разгрузке оставил. Сейчас найду.
- Поторопитесь, уважаемый, концерт скоро начнется.
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29.04.2024 12:27
+10
Гранату викинув разом з рукою.
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29.04.2024 12:27
+7
Дивлячись на глупу загибель кацапні мимоволі згадується що ********* територіально в 28 разів більший за Україну і у них є все - ресурсів неміряно і будь яких на десятки поколінь. Але ж їм все мало! То ж "жадность фраєра сгубіла". Амінь!
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29.04.2024 12:24
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Дивлячись на глупу загибель кацапні мимоволі згадується що ********* територіально в 28 разів більший за Україну і у них є все - ресурсів неміряно і будь яких на десятки поколінь. Але ж їм все мало! То ж "жадность фраєра сгубіла". Амінь!
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29.04.2024 12:24 Відповісти
не в ресурсах справа, хоча в якійсь мірі так, людські ресурси, а загалом, це все наслідки хворобливих бажань якогось х...ла і його банди. у них немає власної думки, все шаблони з телевізора.
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30.04.2024 08:58 Відповісти
У кацапів традиційно екстенсивний шлях розвитку. Навіть діалектику Гегеля ці виродки спотворили до тупої тези переходу "кількості в якість". Їм здається що коли загарбати все то у них наступить "благодєнствіє".
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30.04.2024 09:14 Відповісти
Не вийшов з гiвнa Лу Геріг.
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29.04.2024 12:24 Відповісти
Гранату викинув разом з рукою.
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29.04.2024 12:27 Відповісти
- Ваш билетик, пожалуйста!
- Подождите секундочку, я его где-то в разгрузке оставил. Сейчас найду.
- Поторопитесь, уважаемый, концерт скоро начнется.
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29.04.2024 12:27 Відповісти
Одна рука тут, друга - там)
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29.04.2024 12:30 Відповісти
Чесать свой живот этой свинособаке надо было энергичнее и веселее.
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29.04.2024 12:38 Відповісти
в'яло з'ерегірував
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29.04.2024 12:39 Відповісти
Быстрый и мертвый...
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29.04.2024 12:39 Відповісти
..эт что за извращение,гранату выкидывать.... В карман надо совать....
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29.04.2024 12:39 Відповісти
кожне таке відео краще будь-якого киздафону

дякуємо ЗСУ !
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29.04.2024 12:41 Відповісти
Как-та нєлофка палучилась
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29.04.2024 15:18 Відповісти
Ще один кацапський хробак в Українській землі.
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29.04.2024 15:30 Відповісти
файно
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29.04.2024 15:35 Відповісти
Да, пораскидало кацапов по украинской землице...
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29.04.2024 18:20 Відповісти
Московіти убивали чеченців - 10 років в Ічкерії!!
Московіти убивають українців- 11 років в Україні!!
Воєнний злочинець з орками московськими, йде до смерті …
Смерть московітам!!
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29.04.2024 21:29 Відповісти
 
 