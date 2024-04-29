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Оккупант неловко пытается выбросить гранату из воронки, где он прячется. ВИДЕО

Украинские защитники ликвидировали российского захватчика, который скрывался в воронке. Операторы дрона сбросили гранату, ликвидировав оккупанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Напомним, на днях воины 37-й отдельной бригады морской пехоты в Крынках Херсонской области ликвидировали группу оккупантов. Российские солдаты пытались спрятаться от роя украинских дронов в туалете. Один из них даже нырнул в яму с дерьмом, но и это его не спасло.

Смотрите также: Момент уничтожения воздушной цели врага с помощью ЗРК "Оса": "Есть поражение цели!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534)


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Топ комментарии
+15
- Ваш билетик, пожалуйста!
- Подождите секундочку, я его где-то в разгрузке оставил. Сейчас найду.
- Поторопитесь, уважаемый, концерт скоро начнется.
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29.04.2024 12:27
+10
Гранату викинув разом з рукою.
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29.04.2024 12:27
+7
Дивлячись на глупу загибель кацапні мимоволі згадується що ********* територіально в 28 разів більший за Україну і у них є все - ресурсів неміряно і будь яких на десятки поколінь. Але ж їм все мало! То ж "жадность фраєра сгубіла". Амінь!
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29.04.2024 12:24
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Дивлячись на глупу загибель кацапні мимоволі згадується що ********* територіально в 28 разів більший за Україну і у них є все - ресурсів неміряно і будь яких на десятки поколінь. Але ж їм все мало! То ж "жадность фраєра сгубіла". Амінь!
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29.04.2024 12:24 Ответить
не в ресурсах справа, хоча в якійсь мірі так, людські ресурси, а загалом, це все наслідки хворобливих бажань якогось х...ла і його банди. у них немає власної думки, все шаблони з телевізора.
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30.04.2024 08:58 Ответить
У кацапів традиційно екстенсивний шлях розвитку. Навіть діалектику Гегеля ці виродки спотворили до тупої тези переходу "кількості в якість". Їм здається що коли загарбати все то у них наступить "благодєнствіє".
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30.04.2024 09:14 Ответить
Не вийшов з гiвнa Лу Геріг.
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29.04.2024 12:24 Ответить
Гранату викинув разом з рукою.
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29.04.2024 12:27 Ответить
- Ваш билетик, пожалуйста!
- Подождите секундочку, я его где-то в разгрузке оставил. Сейчас найду.
- Поторопитесь, уважаемый, концерт скоро начнется.
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29.04.2024 12:27 Ответить
Одна рука тут, друга - там)
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29.04.2024 12:30 Ответить
Чесать свой живот этой свинособаке надо было энергичнее и веселее.
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29.04.2024 12:38 Ответить
в'яло з'ерегірував
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29.04.2024 12:39 Ответить
Быстрый и мертвый...
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29.04.2024 12:39 Ответить
..эт что за извращение,гранату выкидывать.... В карман надо совать....
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29.04.2024 12:39 Ответить
кожне таке відео краще будь-якого киздафону

дякуємо ЗСУ !
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29.04.2024 12:41 Ответить
Как-та нєлофка палучилась
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29.04.2024 15:18 Ответить
Ще один кацапський хробак в Українській землі.
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29.04.2024 15:30 Ответить
файно
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29.04.2024 15:35 Ответить
Да, пораскидало кацапов по украинской землице...
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29.04.2024 18:20 Ответить
Московіти убивали чеченців - 10 років в Ічкерії!!
Московіти убивають українців- 11 років в Україні!!
Воєнний злочинець з орками московськими, йде до смерті …
Смерть московітам!!
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29.04.2024 21:29 Ответить
 
 