Оккупант неловко пытается выбросить гранату из воронки, где он прячется. ВИДЕО
Украинские защитники ликвидировали российского захватчика, который скрывался в воронке. Операторы дрона сбросили гранату, ликвидировав оккупанта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Напомним, на днях воины 37-й отдельной бригады морской пехоты в Крынках Херсонской области ликвидировали группу оккупантов. Российские солдаты пытались спрятаться от роя украинских дронов в туалете. Один из них даже нырнул в яму с дерьмом, но и это его не спасло.
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+15 Мрачный скептик
показать весь комментарий29.04.2024 12:27
+10 Mosquito
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показать весь комментарий29.04.2024 12:24
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дякуємо ЗСУ !
Московіти убивають українців- 11 років в Україні!!
Воєнний злочинець з орками московськими, йде до смерті …
Смерть московітам!!