Оккупант неловко пытается выбросить гранату из воронки, где он прячется. ВИДЕО

Украинские защитники ликвидировали российского захватчика, который скрывался в воронке. Операторы дрона сбросили гранату, ликвидировав оккупанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Напомним, на днях воины 37-й отдельной бригады морской пехоты в Крынках Херсонской области ликвидировали группу оккупантов. Российские солдаты пытались спрятаться от роя украинских дронов в туалете. Один из них даже нырнул в яму с дерьмом, но и это его не спасло.

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