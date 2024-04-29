Ударное подразделение "Булава" уничтожило FPV-дронами "Дикі Шершні" БРЭМ и "буханку" оккупантов. ВИДЕО
Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" уничтожили "буханку" и БРЭМ российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение состоялось именными дронами Kyrylo - 6, Kyrylo - 7.
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На днях бойцы 148 ОАБр сожгли КамАЗ и уничтожили минометную позицию российских оккупантов дронами "Дикі Шершні".
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Залік за музон, та за знищених кацапюр.