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Ударное подразделение "Булава" уничтожило FPV-дронами "Дикі Шершні" БРЭМ и "буханку" оккупантов. ВИДЕО

Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" уничтожили "буханку" и БРЭМ российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение состоялось именными дронами Kyrylo - 6, Kyrylo - 7.

Хотите, чтобы дрон, названный вашим именем уничтожал оккупантов? Или хотите сделать такой подарок близким? Напишите на почту [email protected] и мы выполним ваше желание за весьма умеренную цену как для такого удовольствия.

На днях бойцы 148 ОАБр сожгли КамАЗ и уничтожили минометную позицию российских оккупантов дронами "Дикі Шершні".

Также смотрите: Оккупант неловко пытается выбросить гранату из воронки, где он прячется. ВИДЕО

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Залік за музон, та за знищених кацапюр.
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29.04.2024 13:32 Ответить
 
 