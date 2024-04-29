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Оккупанты жалуются на свое обеспечение - пол бутылки грязной воды они распивают на 11 человек. ВИДЕО

Российские военнослужащие добывают питьевую воду из луж. Пожаловались на свое обеспечение сами оккупанты, которые сейчас находятся на Харьковском направлении в районе населенного пункта Терны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс. Оккупанты показали, что половину бутылки грязной воды они делят между 11 россиянами.

Ранее в сети распространялось видео, как на Авдеевском направлении оккупант пополнял запасы воды и черпал ее кружкой из лужи в бутылки.

Также смотрите: Ударное подразделение "Булава" уничтожило FPV-дронами "Дикі Шершні" БРЭМ и "буханку" оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) россия (95502)


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Топ комментарии
+14
ніхєра собі жирують!
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29.04.2024 14:41
+9
Таке погане забезпечення, що за два місяці просунулися в напрямку від Авдіївки на 19 кілометрів 🤬
Навіщо ці шапкозакидаючі настрої, ворог сильний і впертий.
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29.04.2024 14:44
+8
***** це зажирно всього на 11 свинорил .
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29.04.2024 14:42
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ніхєра собі жирують!
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29.04.2024 14:41 Ответить
Яка різниця - що пити перед неминучою смертю...
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29.04.2024 15:03 Ответить
Супер, 1000%
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29.04.2024 15:30 Ответить
Нема на що скаржитися - це просто нова норма. Не лише на передовій, а й взагалі в Росії.
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29.04.2024 14:42 Ответить
***** це зажирно всього на 11 свинорил .
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29.04.2024 14:42 Ответить
Це ще багато води. У пеклі смолу пити доведеться..
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29.04.2024 14:42 Ответить
Таке погане забезпечення, що за два місяці просунулися в напрямку від Авдіївки на 19 кілометрів 🤬
Навіщо ці шапкозакидаючі настрої, ворог сильний і впертий.
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29.04.2024 14:44 Ответить
ну да, так плохо обеспечивают, что прут и прут. Наверно колодец с водой ищут.
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29.04.2024 14:47 Ответить
Тому що воду відчувають!
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29.04.2024 18:46 Ответить
дядя путін любить вас всіх.... амінь...
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29.04.2024 14:48 Ответить
- Навіщо ти п'єш цю брудну воду з озера, сюди лайно з усього села збирається!
- Можна по русски, я вас не понимаю?
- Я говорю: двумя руками черпай!
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29.04.2024 14:48 Ответить
Ех, випередив мене... 👍
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29.04.2024 15:01 Ответить
Лізуть в Украіну шоб попити водички?
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29.04.2024 14:53 Ответить
тю)) в нас свиням чистішу дають)), але для свинособак підійде.
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29.04.2024 15:06 Ответить
З калюжи пийте, може на казльоночків перетворитеся
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29.04.2024 15:17 Ответить
Во дурак, мог бы сидеть в Оренбурге, напился бы вдосталь.
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29.04.2024 15:32 Ответить
Смоли гарячої вам виродкам треба!!!
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29.04.2024 15:41 Ответить
Головне, що вони після цього живі залишаються.
Немов щури і таргани.
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29.04.2024 15:47 Ответить
Кофе.
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29.04.2024 15:49 Ответить
меню не повне,ще треба лайна на лопаті
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29.04.2024 16:44 Ответить
Кацапи жаліються кому завгодно але не своєму начальству. Болотяні гобліни.
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29.04.2024 16:47 Ответить
Видосик заліковий. Тепер точно переможемо!
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29.04.2024 17:21 Ответить
я так розумію проблема в кількості а не якості бо на пляшці ж написано благодатная
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29.04.2024 20:05 Ответить
 
 