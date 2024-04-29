Оккупанты жалуются на свое обеспечение - пол бутылки грязной воды они распивают на 11 человек. ВИДЕО

Российские военнослужащие добывают питьевую воду из луж. Пожаловались на свое обеспечение сами оккупанты, которые сейчас находятся на Харьковском направлении в районе населенного пункта Терны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс. Оккупанты показали, что половину бутылки грязной воды они делят между 11 россиянами.

Ранее в сети распространялось видео, как на Авдеевском направлении оккупант пополнял запасы воды и черпал ее кружкой из лужи в бутылки.

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