Удар КАБами по Харькову: раненый мужчина в тяжелом состоянии

29 апреля в 18:20 войска РФ ударили двумя КАБами по Харькову, удары в землю зафиксировали в Киевском районе города.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в одном из ЖК города из-за удара повреждены фасад и остекление окон дома. Пострадал 42-летний мужчина, его госпитализировали в медучреждение. Он находится в тяжелом состоянии.

Также отмечается, что артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Липцы, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

30 апреля 02:00 оккупанты ударили по с. Загрызово Боровской громады управляемым боеприпасом. Повреждены фасады и окна 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В 23:30 в пгт Купянск-Узловой в результате вражеского авиационного обстрела КАБом поврежден дом, ранен 67-летний мужчина, поврежден частный дом.

В 19:46 в с. Липцы в результате обстрела повреждены 3 дома, кровля, окна, заборы.

18:20 с. Слобожанское Липецкой ТГ. В результате обстрела было повреждено 6 частных домов. Информация о пострадавших не поступала.

18:20 с. Липцы. В результате обстрела повреждены 5 частных домов, гараж и летняя кухня.

16:40 г. Волчанск. На крышу частного дома с дрона оккупанты сбросили боеприпас, в результате чего поврежден частный дом. Пострадавших нет.

По данным ОГА, в 18:11 в с. Большие Проходы Дергачевской громады в лесополосе подорвался на мине "лепесток" 59-летний мужчина. Получил минно-взрывную травму, госпитализирован.

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Также отмечается, что в течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 40,45 га территории, уничтожили 458 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что 29 апреля российские военные нанесли удар по Харькову управляемой авиабомбой. Также Цензор.НЕТ информировал, в ночь на 27 апреля войска РФ ударили по территории медицинского учреждения в Салтовском районе Харькова, использовав ракеты С-300.