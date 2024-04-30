Удар КАБами по Харкову: поранений чоловік у важкому стані

29 квітня о 18:20 війська РФ вдарили двома КАБами по Харкову, удари в землю зафіксували в Київському районі міста

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в одному з ЖК міста через удару пошкоджено фасад та скління вікон будинку. Постраждав 42-річний чоловік, його госпіталізували до медустанови. Він перебуває у важкому стані.

Також зазначається, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова.

Обстріли Харківщини за добу:

30 квітня 02:00 окупанти вдарили по с. Загризове Борівської громади керованим боєприпасом. Пошкоджено фасади та вікна 7 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждалих немає.

О 23:30 у смт Куп’янськ-Вузловий внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено будинок, поранений 67-річний чоловік, пошкоджено приватний будинок.

О 19:46 у с. Липці внаслідок обстрілу пошкоджено 3 будинки, покрівля, вікна, паркани.

18:20 с. Слобожанське Липецька ТГ. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 6 приватних будинків. Інформація щодо потерпілих не надходила.

18:20 с. Липці. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, гараж та літня кухня.

16:40 м. Вовчанськ. На дах приватного будинку з дрону окупанти скинули боєприпас, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

За даними ОВА, о 18:11 у с. Великі Проходи Дергачівської громади у лісосмузі підірвався на міні "пелюстка" 59-річнйи чоловік. Отримав мінно-вибухову травму, госпіталізований.

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Також зазначається, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 40,45 га території, знищили 458 вибухонебезпечних предметів.

Раніше повідомлялося, що 29 квітня російські військові завдали удару по Харкову керованою авіабомбою. Також Цензор.НЕТ інформував, у ніч на 27 квітня війська РФ вдарили по території медичного закладу в Салтівському районі Харкова, використавши ракети С-300.