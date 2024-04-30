В результате удара РФ по Харькову погиб работник "Укрзалізниці" Александр Кот

Во время российского обстрела Харькова 30 апреля погиб монтер пути Александр Кот. Еще одна сотрудница Укрзалізниці получила ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале АО "Укрзалізниця".

"Печальная новость из Харькова. В результате обстрела есть потери в семье железнодорожников. Погиб монтер путей Александр Кот 1998 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным, обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку его сыну и семье", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что еще одна сотрудница ранена. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Это очередной целенаправленный удар врага по гражданской железнодорожной инфраструктуре. Продолжаем движение и всегда будем помнить наших храбрых коллег", - добавили в УЗ.

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