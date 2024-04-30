РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10833 посетителя онлайн
Новости
3 905 4

Оккупанты ударили по Харькову КАБами, прилеты по гражданской инфраструктуре в двух районах, 1 человек погиб, 7 ранены (обновлено)

харків

Утром 30 апреля в Харькове были слышны взрывы. Враг ударил по Харькову КАБами. По состоянию на 11.13 в результате удара по городу 1 человек погиб, 7 ранены. Информация о втором погибшем пока не подтверждается.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы - город под ударом агрессора. Будьте осторожны", - отметил он.

"Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях!", - информирует в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также: В ООН подтвердили, что Россия ударила по Харькову ракетой из КНДР, нарушив санкции

Позже Терехов отметил, что предварительно – два прилета в Киевском и Холодногорском районах.

"По гражданским объектам. В Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Что касается пострадавших и разрушений – информация уточняется", – информирует он.

Синегубов также сообщил о попадании по гражданской инфраструктуре. Зафиксированы удары около парковой зоны.

"В то же время угроза повторных пусков КАБов по городу еще остается. Будьте осторожны", - отмечает глава региона. По его информации, враг ударил по Харькову КАБами.

"У нас есть предварительная информация об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе", - информировал Терехов в 10.24.

По данным Синегубова, озвученным в 10.40, в результате ударов по Харькову, предварительно, два человека погибли, шестеро - получили ранения.

В 11.13 мэр Терехов опубликовал уточненную информацию о пострадавших в результате ударов по Харькову.

"Погиб - один, семеро раненых", - отметил он. Таким образом, информация о втором погибшем пока не подтверждается.

Как сообщалось, 29 апреля в 18:20 войска РФ ударили двумя КАБами по Харькову, удары в землю зафиксировали в Киевском районе города.

Автор: 

обстрел (26891) Харьков (7449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підари свинорилі
показать весь комментарий
30.04.2024 10:19 Ответить
А КАБи звідки запустили - із-за Уралу, не дістанемо до запускалок?? Чи допомога ще 6 місцяів йтиме, як і надавалася до того? Хоча могли б хрипаті наркомани вже й своїми пуляти, якби не басалаєва зі своїм аудитом по наведенню ворожих ракет на КБ Луч та їрмакаки-зрадники...
показать весь комментарий
30.04.2024 10:44 Ответить
та де вже ті ф-16? кацапня вже зовсім оху_їла
показать весь комментарий
30.04.2024 10:47 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2024 14:03 Ответить
 
 