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Новини
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Окупанти вдарили по Харкову КАБами, прильоти по цивільній інфраструктурі у двох районах, 1 людина загинула, 7 поранені (оновлено)

харків

Зранку 30 квітня у Харкові було чути вибухи. Ворог вдарив по Харкову КАБами. Станом на 11.13 внаслідок удару по місту 1 людина загинула, 7 поранені. Інформація про другого загиблого наразі не підтверджується.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи - місто під ударом агресора. Будьте обережні", - зазначив він.

"Окупанти завдають ударів по Харкову! Будьте в укриттях!", - інформує своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Згодом Терехов зазначив, що попередньо - два прильоти у Київському та Холодногірському районах.

"По цивільних обʼєктах. У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - інформує він.

Синєгубов теж повідомляє про влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовано удари біля паркової зони. 

"Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні", - зазначає очільник регіону. За його інформацією, ворог вдарив по Харкову КАБами.

"Маємо попередню інформацію про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі", - інформує Терехов о 10.24.

За даними Синєгубова, озвученими о 10.40, внаслідок ударів по Харкову, попередньо, дві людини загинули, шість отримали поранення.

Об 11.13 мер Терехов опублікував уточнену інформація щодо постраждалих внаслідок ударів по Харкову.

"Загиблий один, семеро поранених", - зазначив він. Таким чином, інформація про другого загиблого наразі не підтверджується. 

Як повідомлялося, 29 квітня о 18:20 війська РФ вдарили двома КАБами по Харкову, удари в землю зафіксували в Київському районі міста.

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обстріл (28212) Харків (5562) КАБ (346)


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підари свинорилі
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30.04.2024 10:19 Відповісти
А КАБи звідки запустили - із-за Уралу, не дістанемо до запускалок?? Чи допомога ще 6 місцяів йтиме, як і надавалася до того? Хоча могли б хрипаті наркомани вже й своїми пуляти, якби не басалаєва зі своїм аудитом по наведенню ворожих ракет на КБ Луч та їрмакаки-зрадники...
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30.04.2024 10:44 Відповісти
та де вже ті ф-16? кацапня вже зовсім оху_їла
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30.04.2024 10:47 Відповісти
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30.04.2024 14:03 Відповісти
 
 