Унаслідок удару РФ по Харкову загинув працівник "Укрзалізниці" Олександр Кот

Під час російського обстрілу Харкова 30 квітня загинув монтер колії Олександр Кот. Ще одна залізничниця дістала поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі АТ "Укрзалізниця".

"Маємо сумну звістку з Харкова. Внаслідок обстрілу є втрати у родині залізничників. Загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним, зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку його синові й родині", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що ще одну залізничницю поранено. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога.

"Це черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі. Продовжуємо рух та завжди пам'ятатиме наших хоробрих колег", - додали в УЗ.

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