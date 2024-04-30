Таможенники разоблачили дельцов, наживавшихся на продаже авто, ввезенных в Украину как "гуманитарная помощь" для военных

Житель Бучанского района Киевской области пытался незаконно продать семь автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи для Сил обороны. В отношении него составлены протоколы, а транспортные средства изъяли как доказательства.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделением по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Киевской таможни во время проведения совместных с Национальной полицией Украины мероприятий разоблачены сразу 7 попыток коммерческой продажи автомобилей, которые ввозились как гуманитарная помощь, без уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Бучанского района Киевской области местный житель пытался через объявления продать подержанные автомобили "Volvo", "BMW", "Nissan", "Mercedes-Benz" "Volkswagen" и два автомобиля "Opel". На автомобили, предназначавшиеся для гуманитарных целей, уже даже нашлись покупатели.

Согласно электронной базе данных таможни, указанный транспорт был ввезен в Украину в апреле 2024 года как гуманитарная помощь.

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"Согласно национальному законодательству, товары, определенные как гуманитарная помощь, освобождаются от налогообложения при ввозе на таможенную территорию Украины. Поскольку гражданин использовал автомобили в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы, имело место уклонение от уплаты таможенных платежей", - отмечается в сообщении ГТС.

Киевская таможня составила на мужчину 7 протоколов о нарушении таможенных правил.

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Ранее Служба безопасности ликвидировала коррупционные схемы, действовавшие на таможнях Киевской, Ривненской и Одесской областей.