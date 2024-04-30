Митники викрили ділків, які наживалися на продажі авто, ввезених в Україну як "гуманітарна допомога" для військових
Мешканець Бучанського району Київської області намагався незаконно продати сім автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для Сил оборони. Щодо нього складені протоколи, а транспортні засоби вилучили, як докази.
Про це повідомила Державна митна служба, передає Цензор.НЕТ.
"Підрозділом по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці під час проведення спільних з Національною поліцією України заходів викрито відразу 7 спроб комерційного продажу автомобілів, що ввозилися як гуманітарна допомога без сплати податків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на території Бучанського району Київщини місцевий житель намагався через оголошення продати вживані автомобілі "Volvo", "BMW", "Nissan", "Mercedes-Benz" "Volkswagen" та два автомобілі "Opel". На автомобілі, які призначалися для гуманітарних цілей, вже навіть знайшлися покупці.
Згідно з електронною базою даних митниці, зазначений транспорт був ввезений в Україну у квітні 2024 року як гуманітарна допомога.
"Відповідно до національного законодавства, товари, визначені як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України. Оскільки громадянин використав автомобілі в інших цілях, аніж ті, у зв'язку з якими були надані пільги, мало місце ухилення від сплати митних платежів", - зазначається у повідомленні ДМС.
Київська митниця склала на чоловіка 7 протоколів про порушення митних правил.
Раніше Служба безпеки ліквідувала корупційні схеми, які діяли на митницях Київської, Рівненської та Одеської областей.
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Да еще 7 (!!!) автомобилей!
А кто в ОП руководит распределением гуманитарки?