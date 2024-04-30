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Новини
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Митники викрили ділків, які наживалися на продажі авто, ввезених в Україну як "гуманітарна допомога" для військових

Митники викрили ділків, які наживалися на продажі авто, ввезених в Україну, як

Мешканець Бучанського району Київської області намагався незаконно продати сім автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для Сил оборони. Щодо нього складені протоколи, а транспортні засоби вилучили, як докази.

Про це повідомила Державна митна служба, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділом по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці під час проведення спільних з Національною поліцією України заходів викрито відразу 7 спроб комерційного продажу автомобілів, що ввозилися як гуманітарна допомога без сплати податків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території Бучанського району Київщини місцевий житель намагався через оголошення продати вживані автомобілі "Volvo", "BMW", "Nissan", "Mercedes-Benz" "Volkswagen" та два автомобілі "Opel". На автомобілі, які призначалися для гуманітарних цілей, вже навіть знайшлися покупці.

Згідно з електронною базою даних митниці, зазначений транспорт був ввезений в Україну у квітні 2024 року як гуманітарна допомога.

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"Відповідно до національного законодавства, товари, визначені як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України. Оскільки громадянин використав автомобілі в інших цілях, аніж ті, у зв'язку з якими були надані пільги, мало місце ухилення від сплати митних платежів", - зазначається у повідомленні ДМС.

Київська митниця склала на чоловіка 7 протоколів про порушення митних правил.

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Раніше Служба безпеки ліквідувала корупційні схеми, які діяли на митницях Київської, Рівненської та Одеської областей.

Автор: 

авто (6139) митниця (1871) гуманітарна допомога (989)


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митники викрили самих себе? як це можливо?
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30.04.2024 14:21 Відповісти
митники "викрили" тих, хто не ділився і кого не шкода...
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30.04.2024 14:21 Відповісти
Ділок от слова ділитися.
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30.04.2024 14:23 Відповісти
наказали случайних, шо нє в тємє і закрисятничали всю маржу сібє
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30.04.2024 14:27 Відповісти
Ввезли, як авто для фронту за донати та на продаж. Таких машин повно. По Києву ганяють без номерів гуашшю фарбовані.
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30.04.2024 14:29 Відповісти
мытныкы прибрали конкуренцію))
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30.04.2024 14:30 Відповісти
А как к простому жителю Бучанского района вообще попала гуманитарная помощь?
Да еще 7 (!!!) автомобилей!
А кто в ОП руководит распределением гуманитарки?
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30.04.2024 15:06 Відповісти
Більша половина авто від гуманітарної допомоги до фронту не доходить. Вони (котрі покраще) осідають в гаражах комндирів і начальників. Частина (котрі поху..вєє) продаються на базарах а гроші діляться між "зацікавленими особами". Лише мала частина мотлоху доповзає до фронту... Це знають навіть горобці на дроті.
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30.04.2024 15:58 Відповісти
 
 