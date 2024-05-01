По 33 атаки за прошедшие сутки отражены на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Всего за сутки - 122 боестолкновения, - Генштаб

Силы обороны за прошедшие сутки отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Водолаги, Ямное Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Северск, Верхнекаменское, Часов Яр, Новобахмутовка, Прогресс, Нетайлово, Желанное Первое, Невельское, Евгеновка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское, Сторожевое, Большая Новоселка, Новый Комар Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Николаевка, Тягинка, Янтарное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на юге

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражена 21 атака, осуществленная противником в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка, и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, ночью, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 разведывательных БпЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

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