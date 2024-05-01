Россияне планируют рассылать жителям ВОТ Украины электронные повестки, - Центр нацсопротивления

С 1 ноября российские власти начнут присылать электронные повестки жителям временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Мобилизация на ВОТ

Отмечается, что кремлевская власть обнародовала постановление о работе Единого реестра воинского учета, согласно которому с 1 ноября жителям ВОТ призывного возраста будут "вручать" электронные повестки.

Такой документ будут считать врученным через 7 дней после его публикации в реестре.

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Отсутствие связи

"Теперь каждый житель ВОТ мужского пола после 1 ноября будет считаться преступником и будет привлекаться к ответственности за неявку в оккупационный военкомат. Ведь большинство населения оккупированных территорий не имеют доступа к интернету и поэтому и получить информацию о своей электронной повестке", - отмечают в ЦНС.

Сопротивление также добавляет, что во временно оккупированных украинских регионах население не может позвонить экстренным службам в случае чрезвычайной ситуации из-за отсутствия связи. В частности, известно о случаях, когда люди не могли вызвать спасателей для тушения пожаров или врачей к больным.

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