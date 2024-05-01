Россияне планируют рассылать жителям ВОТ Украины электронные повестки, - Центр нацсопротивления
С 1 ноября российские власти начнут присылать электронные повестки жителям временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Мобилизация на ВОТ
Отмечается, что кремлевская власть обнародовала постановление о работе Единого реестра воинского учета, согласно которому с 1 ноября жителям ВОТ призывного возраста будут "вручать" электронные повестки.
Такой документ будут считать врученным через 7 дней после его публикации в реестре.
Отсутствие связи
"Теперь каждый житель ВОТ мужского пола после 1 ноября будет считаться преступником и будет привлекаться к ответственности за неявку в оккупационный военкомат. Ведь большинство населения оккупированных территорий не имеют доступа к интернету и поэтому и получить информацию о своей электронной повестке", - отмечают в ЦНС.
Сопротивление также добавляет, что во временно оккупированных украинских регионах население не может позвонить экстренным службам в случае чрезвычайной ситуации из-за отсутствия связи. В частности, известно о случаях, когда люди не могли вызвать спасателей для тушения пожаров или врачей к больным.
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У потоці офіційно виїхавших параша легко ховає тисячі своїх агентів, які просто захопили Європу. Саме ЦЕ головна ціль, а не "виправлення віртуальних помилок минулого". Совок 70 років жив собі за залізною завісою, клав собі на права людини, і ніяких "помилок" ніхто в упор не бачив.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428 Стаття 210 КУпАП передбачає відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема, за нестання вчасно на облік). За це штраф - від 510 до 850 грн.
За повторне порушення протягом року, а також вчинення його в особливий період штраф зростає до 1700 грн.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 Стаття 210-1 КУпАП передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наприклад, неявка за повісткою про первинний виклик до військкомату.
За вчинення правопорушення вперше штраф для:
громадян - від 1700 грн до 3400 грн
посадовців - від 3400 грн до 5100 грн
За скоєння повторно протягом року, в особливий період штраф для:
громадян - від 3400 грн до 5100 грн
посадовців - від 5100 грн до 8500 грн
Національна поліція у встановленому законом порядку зобов'язані за зверненнями доставити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Центрального управління або регіональних органів СБУ
Про електронні повістки поки що не йдеться - ага, точно, тільки закони для цього підготували, а в принципі не планують.
В рашці теж не сьогодні почнуть. "Із 1 листопада російська влада почне надсилати електронні повістки"
Після 18 травня 2024 року, коли вступить в силу прийнятий недавно закон про мобілізацію, ці суми становитимуть вже від 17 до 25 тисяч гривень за перше правопорушення. І від 34 000 до 59 500 гривень - для посадових і юридичних осіб, каже адвокат. Чоловіка можуть штрафувати, якщо він проігнорував повістку. Далі наступним документом після повістки йому надсилають "вимогу".
https://tsn.ua/ato/yaki-shtrafi-***********-***********-za-porushennya-pravil-viyskovogo-obliku-ta-mobilizaciyi-2567550.html
А що - серед тих, хто перебуває на ТОТ немає ждунів? Є, і доволі багато. Деяких ми навіть бачили у відосах, які викладають окупанти. Ось про цих і йдеться.
щоб не було паніки, відповів той...
інші спитали б та нема як..адже марафон єдиний/єдінствєнний/