РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8363 посетителя онлайн
Новости Война
1 490 31

Россияне планируют рассылать жителям ВОТ Украины электронные повестки, - Центр нацсопротивления

Електронні повістки РФ на ТОТ України

С 1 ноября российские власти начнут присылать электронные повестки жителям временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Мобилизация на ВОТ

Отмечается, что кремлевская власть обнародовала постановление о работе Единого реестра воинского учета, согласно которому с 1 ноября жителям ВОТ призывного возраста будут "вручать" электронные повестки.

Такой документ будут считать врученным через 7 дней после его публикации в реестре.

Также читайте: С 1 ноября в РФ будут рассылать электронные повестки и ограничивать выезд из страны

Отсутствие связи

"Теперь каждый житель ВОТ мужского пола после 1 ноября будет считаться преступником и будет привлекаться к ответственности за неявку в оккупационный военкомат. Ведь большинство населения оккупированных территорий не имеют доступа к интернету и поэтому и получить информацию о своей электронной повестке", - отмечают в ЦНС.

Сопротивление также добавляет, что во временно оккупированных украинских регионах население не может позвонить экстренным службам в случае чрезвычайной ситуации из-за отсутствия связи. В частности, известно о случаях, когда люди не могли вызвать спасателей для тушения пожаров или врачей к больным.

Читайте также: Россияне обещают подросткам на захваченных территориях путевки в Крым за героизацию окупантов, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10117) мобилизация (2735) повестка (153) Центр национального сопротивления (558)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Не буду здивований, якщо через Дію
показать весь комментарий
01.05.2024 09:37
+5
Чому ждуни? Хто не побував в шкурі людей, яких здали рашці за кілька днів (годин), той не зрозуміє. Люди з різних причин не змогли виїхати з ТОТ.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:56
+4
Це привіт всім ждунам. Вони ж їх так чекали... Ну ось і дочекалися. Вони їхню лояльність тепер і перевірять...
показать весь комментарий
01.05.2024 09:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не буду здивований, якщо через Дію
показать весь комментарий
01.05.2024 09:37 Ответить
Це привіт всім ждунам. Вони ж їх так чекали... Ну ось і дочекалися. Вони їхню лояльність тепер і перевірять...
показать весь комментарий
01.05.2024 09:39 Ответить
вибачте, але в нас так само планують ввести електронні повістки, і всі, хто не явиться через два місяці після 18 травня - отримають штрафи, і їх подадуть в розшук.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:53 Ответить
население на оккупированных территориях это как бы граждане Украины, хоть и присягли на паспорт рф. И они будут воевать против Украины.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:58 Ответить
воювати будуть ті, хто захоче. У них кордони відкриті.
показать весь комментарий
01.05.2024 10:03 Ответить
Ой, та невже? І скільки ця "відкритість" триватиме? І що заважає тим громадянам України, які потрапили під окупацію і хочуть воювати з Україною, записатися в зс рф, не чекаючи електронних повісток?
показать весь комментарий
01.05.2024 15:24 Ответить
пів року точно. кацапи навідміну від тебе не хочуть повторювати помилки минулого. Вони такими заявами змушують тих людей, хто точно не за них виїхати кудись подалі. Хто залишиться - або за них, або не дуже проти.
показать весь комментарий
01.05.2024 18:03 Ответить
Які "помилки"? Якого "минулого"?
У потоці офіційно виїхавших параша легко ховає тисячі своїх агентів, які просто захопили Європу. Саме ЦЕ головна ціль, а не "виправлення віртуальних помилок минулого". Совок 70 років жив собі за залізною завісою, клав собі на права людини, і ніяких "помилок" ніхто в упор не бачив.
показать весь комментарий
01.05.2024 19:12 Ответить
якого минулого? забув? чи не знав? почитай історію України (книжка така є). В СРСР були закриті кордони - і він розвалився.
показать весь комментарий
01.05.2024 19:30 Ответить
Мені-то читати про совок не треба - я там жив і був свідком його розвалу. А от тобі би самому почитати зовсім не завадило, бо з десятків причин розвалу ще жоден "альтернативно освічений фахівець по совкам" не додумався до "геніальної ідеї" про розвал через "закриті кордони"... Абсурдність цієї версії полягає в тому, що 60 років кордони були на надійному замку і розвалом совка навіть не пахло, а от коли "залізну завісу" почали привідкривати, і не лише працівники кдб та секретарі горкомів отримали змогу побачити, як живуть люди в інших країнах, то тут-то розвал і пішов по наростаючій.
показать весь комментарий
01.05.2024 23:03 Ответить
тобто ви за закриті кордони. а в рашці кордони відкриті - і вона розвалиться.
показать весь комментарий
01.05.2024 23:11 Ответить
параша розвалиться по-любому - це доля всіх імперій. Вона і так є анахронізмом 21 ст. Але проблеми кордонів відіграють в цьому 125-у роль.
показать весь комментарий
01.05.2024 23:15 Ответить
Про електронні повістки поки що не йдеться. Штраф і так передбачений

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428 Стаття 210 КУпАП передбачає відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема, за нестання вчасно на облік). За це штраф - від 510 до 850 грн.

За повторне порушення протягом року, а також вчинення його в особливий період штраф зростає до 1700 грн.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 Стаття 210-1 КУпАП передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наприклад, неявка за повісткою про первинний виклик до військкомату.

За вчинення правопорушення вперше штраф для:
громадян - від 1700 грн до 3400 грн
посадовців - від 3400 грн до 5100 грн

За скоєння повторно протягом року, в особливий період штраф для:
громадян - від 3400 грн до 5100 грн
посадовців - від 5100 грн до 8500 грн

Національна поліція у встановленому законом порядку зобов'язані за зверненнями доставити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Центрального управління або регіональних органів СБУ
показать весь комментарий
01.05.2024 10:02 Ответить
це де ви такі смішні штрафи знайшли? читайте НОВІ закони. там трошки більші штрафи.

Про електронні повістки поки що не йдеться - ага, точно, тільки закони для цього підготували, а в принципі не планують.
В рашці теж не сьогодні почнуть. "Із 1 листопада російська влада почне надсилати електронні повістки"
показать весь комментарий
01.05.2024 10:07 Ответить
Але поки що діють такі штрафи. І так буде до 18 травня. Потім вже буде по-іншому:

Після 18 травня 2024 року, коли вступить в силу прийнятий недавно закон про мобілізацію, ці суми становитимуть вже від 17 до 25 тисяч гривень за перше правопорушення. І від 34 000 до 59 500 гривень - для посадових і юридичних осіб, каже адвокат. Чоловіка можуть штрафувати, якщо він проігнорував повістку. Далі наступним документом після повістки йому надсилають "вимогу".
показать весь комментарий
01.05.2024 10:10 Ответить
Ще один "цікавий" нюанс. Якщо людина не з'явилася до ТЦК і не сплатила штраф до 18 травня, то після 18 травня цей штраф їй доведеться все односплатити. Але буде він вже НАБАГАТО більшим...
показать весь комментарий
01.05.2024 10:16 Ответить
закон не має зворотної дії. Не розказуйте казки.
показать весь комментарий
01.05.2024 10:17 Ответить
І ще: законопроект, за яким штрафи суттєво підвищуються, поки ще прийнятий лише за основу. Отже до того, як Рада його ухвалить в цілому (а це ще невідомо коли буде), діятимуть старі штрафи.

https://tsn.ua/ato/yaki-shtrafi-***********-***********-za-porushennya-pravil-viyskovogo-obliku-ta-mobilizaciyi-2567550.html
показать весь комментарий
01.05.2024 10:20 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/shtrafi-uhilyantiv-zrostut-skilki-dovedetsya-1714389922.html https://www.rbc.ua/rus/news/shtrafi-uhilyantiv-zrostut-skilki-dovedetsya-1714389922.html

показать весь комментарий
01.05.2024 10:22 Ответить
Прийнятий Верховною Радою закон про мобілізацію запрацює з 18 травня. Починаючи з цієї дати, діятимуть збільшені штрафи за ухилення від мобілізації. прямо з вашого посилання скопіював
показать весь комментарий
01.05.2024 10:36 Ответить
Тому я і дав інше посилання. В якому все ро'яснюється.
показать весь комментарий
01.05.2024 11:20 Ответить
А ВРУ зараз діюча чи 26.10.2023 не перевибрана? А през зараз виконуючий обов"язки чи діючий?
показать весь комментарий
01.05.2024 14:00 Ответить
Чому ждуни? Хто не побував в шкурі людей, яких здали рашці за кілька днів (годин), той не зрозуміє. Люди з різних причин не змогли виїхати з ТОТ.
показать весь комментарий
01.05.2024 09:56 Ответить
Ждунів слід відрізняти від людей, які з різних прични не змогли виїхати на контрольовану Україною територію

А що - серед тих, хто перебуває на ТОТ немає ждунів? Є, і доволі багато. Деяких ми навіть бачили у відосах, які викладають окупанти. Ось про цих і йдеться.
показать весь комментарий
01.05.2024 10:05 Ответить
а чому не евакуйовували мешканців? запитали у президента...
щоб не було паніки, відповів той...
показать весь комментарий
01.05.2024 10:09 Ответить
І чомусь ніхто не завдає питання "голові держави": як він може продовжувати її очолювати після того, як зрадив власних громадян заради "недопущення паніки".
показать весь комментарий
01.05.2024 23:10 Ответить
ті, хто обрав його у 19р, а це значна більшість, відчувають відповідальність за його дії...зрослися...
інші спитали б та нема як..адже марафон єдиний/єдінствєнний/
показать весь комментарий
02.05.2024 07:18 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2024 09:48 Ответить
От саме тому ухилянтам і треба прострілювати коліна. Щоб потім вони ну воювали проти нас.
показать весь комментарий
01.05.2024 13:07 Ответить
та расстреливать любого, кто с чем то не согласен и сразу на органы, чего тянуть
показать весь комментарий
01.05.2024 13:57 Ответить
В тебе кацапська мерзота не спитали що нам робити. А може ти не кацап? Може ти з зрадників? Ухілес син з'їбея,це ти?
показать весь комментарий
01.05.2024 22:26 Ответить
 
 