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Росіяни планують розсилати мешканцям ТОТ України електронні повістки, - Центр нацспротиву

Електронні повістки РФ на ТОТ України

Із 1 листопада російська влада почне надсилати електронні повістки мешканцям тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Мобілізація на ТОТ

Зазначається, що кремлівська влада оприлюднила постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку, відповідно до якої з 1 листопада мешканцям ТОТ призовного віку "вручатимуть" електронні повістки.

Такий документ вважатимуть врученим через 7 днів після його публікації в реєстрі.

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Відсутність зв'язку

"Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військкомат. Адже, більшість населення окупованих територій не мають доступу до інтернету і відтак і отримати інформацію про свою електронну повістку", - зазначають в ЦНС.

Спротив також додає, що в тимчасово окупованих українських регіонах населення не може зателефонувати екстреним службам у випадку надзвичайної ситуації через відсутність зв’язку. Зокрема, відомо про випадки, коли люди не могли викликати рятувальників для гасіння пожеж або лікарів до хворих.

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Автор: 

окупація (6666) мобілізація (3023) повістка (182) Центр національного спротиву (808)


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Топ коментарі
+10
Не буду здивований, якщо через Дію
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01.05.2024 09:37
+5
Чому ждуни? Хто не побував в шкурі людей, яких здали рашці за кілька днів (годин), той не зрозуміє. Люди з різних причин не змогли виїхати з ТОТ.
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01.05.2024 09:56
+4
Це привіт всім ждунам. Вони ж їх так чекали... Ну ось і дочекалися. Вони їхню лояльність тепер і перевірять...
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01.05.2024 09:39
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Не буду здивований, якщо через Дію
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01.05.2024 09:37 Відповісти
Це привіт всім ждунам. Вони ж їх так чекали... Ну ось і дочекалися. Вони їхню лояльність тепер і перевірять...
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01.05.2024 09:39 Відповісти
вибачте, але в нас так само планують ввести електронні повістки, і всі, хто не явиться через два місяці після 18 травня - отримають штрафи, і їх подадуть в розшук.
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01.05.2024 09:53 Відповісти
население на оккупированных территориях это как бы граждане Украины, хоть и присягли на паспорт рф. И они будут воевать против Украины.
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01.05.2024 09:58 Відповісти
воювати будуть ті, хто захоче. У них кордони відкриті.
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01.05.2024 10:03 Відповісти
Ой, та невже? І скільки ця "відкритість" триватиме? І що заважає тим громадянам України, які потрапили під окупацію і хочуть воювати з Україною, записатися в зс рф, не чекаючи електронних повісток?
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01.05.2024 15:24 Відповісти
пів року точно. кацапи навідміну від тебе не хочуть повторювати помилки минулого. Вони такими заявами змушують тих людей, хто точно не за них виїхати кудись подалі. Хто залишиться - або за них, або не дуже проти.
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01.05.2024 18:03 Відповісти
Які "помилки"? Якого "минулого"?
У потоці офіційно виїхавших параша легко ховає тисячі своїх агентів, які просто захопили Європу. Саме ЦЕ головна ціль, а не "виправлення віртуальних помилок минулого". Совок 70 років жив собі за залізною завісою, клав собі на права людини, і ніяких "помилок" ніхто в упор не бачив.
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01.05.2024 19:12 Відповісти
якого минулого? забув? чи не знав? почитай історію України (книжка така є). В СРСР були закриті кордони - і він розвалився.
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01.05.2024 19:30 Відповісти
Мені-то читати про совок не треба - я там жив і був свідком його розвалу. А от тобі би самому почитати зовсім не завадило, бо з десятків причин розвалу ще жоден "альтернативно освічений фахівець по совкам" не додумався до "геніальної ідеї" про розвал через "закриті кордони"... Абсурдність цієї версії полягає в тому, що 60 років кордони були на надійному замку і розвалом совка навіть не пахло, а от коли "залізну завісу" почали привідкривати, і не лише працівники кдб та секретарі горкомів отримали змогу побачити, як живуть люди в інших країнах, то тут-то розвал і пішов по наростаючій.
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01.05.2024 23:03 Відповісти
тобто ви за закриті кордони. а в рашці кордони відкриті - і вона розвалиться.
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01.05.2024 23:11 Відповісти
параша розвалиться по-любому - це доля всіх імперій. Вона і так є анахронізмом 21 ст. Але проблеми кордонів відіграють в цьому 125-у роль.
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01.05.2024 23:15 Відповісти
Про електронні повістки поки що не йдеться. Штраф і так передбачений

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428 Стаття 210 КУпАП передбачає відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема, за нестання вчасно на облік). За це штраф - від 510 до 850 грн.

За повторне порушення протягом року, а також вчинення його в особливий період штраф зростає до 1700 грн.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 Стаття 210-1 КУпАП передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наприклад, неявка за повісткою про первинний виклик до військкомату.

За вчинення правопорушення вперше штраф для:
громадян - від 1700 грн до 3400 грн
посадовців - від 3400 грн до 5100 грн

За скоєння повторно протягом року, в особливий період штраф для:
громадян - від 3400 грн до 5100 грн
посадовців - від 5100 грн до 8500 грн

Національна поліція у встановленому законом порядку зобов'язані за зверненнями доставити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Центрального управління або регіональних органів СБУ
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01.05.2024 10:02 Відповісти
це де ви такі смішні штрафи знайшли? читайте НОВІ закони. там трошки більші штрафи.

Про електронні повістки поки що не йдеться - ага, точно, тільки закони для цього підготували, а в принципі не планують.
В рашці теж не сьогодні почнуть. "Із 1 листопада російська влада почне надсилати електронні повістки"
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01.05.2024 10:07 Відповісти
Але поки що діють такі штрафи. І так буде до 18 травня. Потім вже буде по-іншому:

Після 18 травня 2024 року, коли вступить в силу прийнятий недавно закон про мобілізацію, ці суми становитимуть вже від 17 до 25 тисяч гривень за перше правопорушення. І від 34 000 до 59 500 гривень - для посадових і юридичних осіб, каже адвокат. Чоловіка можуть штрафувати, якщо він проігнорував повістку. Далі наступним документом після повістки йому надсилають "вимогу".
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01.05.2024 10:10 Відповісти
Ще один "цікавий" нюанс. Якщо людина не з'явилася до ТЦК і не сплатила штраф до 18 травня, то після 18 травня цей штраф їй доведеться все односплатити. Але буде він вже НАБАГАТО більшим...
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01.05.2024 10:16 Відповісти
закон не має зворотної дії. Не розказуйте казки.
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01.05.2024 10:17 Відповісти
І ще: законопроект, за яким штрафи суттєво підвищуються, поки ще прийнятий лише за основу. Отже до того, як Рада його ухвалить в цілому (а це ще невідомо коли буде), діятимуть старі штрафи.

https://tsn.ua/ato/yaki-shtrafi-***********-***********-za-porushennya-pravil-viyskovogo-obliku-ta-mobilizaciyi-2567550.html
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01.05.2024 10:20 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/shtrafi-uhilyantiv-zrostut-skilki-dovedetsya-1714389922.html https://www.rbc.ua/rus/news/shtrafi-uhilyantiv-zrostut-skilki-dovedetsya-1714389922.html

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01.05.2024 10:22 Відповісти
Прийнятий Верховною Радою закон про мобілізацію запрацює з 18 травня. Починаючи з цієї дати, діятимуть збільшені штрафи за ухилення від мобілізації. прямо з вашого посилання скопіював
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01.05.2024 10:36 Відповісти
Тому я і дав інше посилання. В якому все ро'яснюється.
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01.05.2024 11:20 Відповісти
А ВРУ зараз діюча чи 26.10.2023 не перевибрана? А през зараз виконуючий обов"язки чи діючий?
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01.05.2024 14:00 Відповісти
Чому ждуни? Хто не побував в шкурі людей, яких здали рашці за кілька днів (годин), той не зрозуміє. Люди з різних причин не змогли виїхати з ТОТ.
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01.05.2024 09:56 Відповісти
Ждунів слід відрізняти від людей, які з різних прични не змогли виїхати на контрольовану Україною територію

А що - серед тих, хто перебуває на ТОТ немає ждунів? Є, і доволі багато. Деяких ми навіть бачили у відосах, які викладають окупанти. Ось про цих і йдеться.
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01.05.2024 10:05 Відповісти
а чому не евакуйовували мешканців? запитали у президента...
щоб не було паніки, відповів той...
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01.05.2024 10:09 Відповісти
І чомусь ніхто не завдає питання "голові держави": як він може продовжувати її очолювати після того, як зрадив власних громадян заради "недопущення паніки".
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01.05.2024 23:10 Відповісти
ті, хто обрав його у 19р, а це значна більшість, відчувають відповідальність за його дії...зрослися...
інші спитали б та нема як..адже марафон єдиний/єдінствєнний/
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02.05.2024 07:18 Відповісти
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01.05.2024 09:48 Відповісти
От саме тому ухилянтам і треба прострілювати коліна. Щоб потім вони ну воювали проти нас.
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01.05.2024 13:07 Відповісти
та расстреливать любого, кто с чем то не согласен и сразу на органы, чего тянуть
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01.05.2024 13:57 Відповісти
В тебе кацапська мерзота не спитали що нам робити. А може ти не кацап? Може ти з зрадників? Ухілес син з'їбея,це ти?
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01.05.2024 22:26 Відповісти
 
 