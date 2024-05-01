Росіяни планують розсилати мешканцям ТОТ України електронні повістки, - Центр нацспротиву
Із 1 листопада російська влада почне надсилати електронні повістки мешканцям тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Мобілізація на ТОТ
Зазначається, що кремлівська влада оприлюднила постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку, відповідно до якої з 1 листопада мешканцям ТОТ призовного віку "вручатимуть" електронні повістки.
Такий документ вважатимуть врученим через 7 днів після його публікації в реєстрі.
Відсутність зв'язку
"Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військкомат. Адже, більшість населення окупованих територій не мають доступу до інтернету і відтак і отримати інформацію про свою електронну повістку", - зазначають в ЦНС.
Спротив також додає, що в тимчасово окупованих українських регіонах населення не може зателефонувати екстреним службам у випадку надзвичайної ситуації через відсутність зв’язку. Зокрема, відомо про випадки, коли люди не могли викликати рятувальників для гасіння пожеж або лікарів до хворих.
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У потоці офіційно виїхавших параша легко ховає тисячі своїх агентів, які просто захопили Європу. Саме ЦЕ головна ціль, а не "виправлення віртуальних помилок минулого". Совок 70 років жив собі за залізною завісою, клав собі на права людини, і ніяких "помилок" ніхто в упор не бачив.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428 Стаття 210 КУпАП передбачає відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема, за нестання вчасно на облік). За це штраф - від 510 до 850 грн.
За повторне порушення протягом року, а також вчинення його в особливий період штраф зростає до 1700 грн.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2434 Стаття 210-1 КУпАП передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наприклад, неявка за повісткою про первинний виклик до військкомату.
За вчинення правопорушення вперше штраф для:
громадян - від 1700 грн до 3400 грн
посадовців - від 3400 грн до 5100 грн
За скоєння повторно протягом року, в особливий період штраф для:
громадян - від 3400 грн до 5100 грн
посадовців - від 5100 грн до 8500 грн
Національна поліція у встановленому законом порядку зобов'язані за зверненнями доставити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Центрального управління або регіональних органів СБУ
Про електронні повістки поки що не йдеться - ага, точно, тільки закони для цього підготували, а в принципі не планують.
В рашці теж не сьогодні почнуть. "Із 1 листопада російська влада почне надсилати електронні повістки"
Після 18 травня 2024 року, коли вступить в силу прийнятий недавно закон про мобілізацію, ці суми становитимуть вже від 17 до 25 тисяч гривень за перше правопорушення. І від 34 000 до 59 500 гривень - для посадових і юридичних осіб, каже адвокат. Чоловіка можуть штрафувати, якщо він проігнорував повістку. Далі наступним документом після повістки йому надсилають "вимогу".
https://tsn.ua/ato/yaki-shtrafi-***********-***********-za-porushennya-pravil-viyskovogo-obliku-ta-mobilizaciyi-2567550.html
А що - серед тих, хто перебуває на ТОТ немає ждунів? Є, і доволі багато. Деяких ми навіть бачили у відосах, які викладають окупанти. Ось про цих і йдеться.
щоб не було паніки, відповів той...
інші спитали б та нема як..адже марафон єдиний/єдінствєнний/