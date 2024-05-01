Росіяни планують розсилати мешканцям ТОТ України електронні повістки, - Центр нацспротиву

Із 1 листопада російська влада почне надсилати електронні повістки мешканцям тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Мобілізація на ТОТ

Зазначається, що кремлівська влада оприлюднила постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку, відповідно до якої з 1 листопада мешканцям ТОТ призовного віку "вручатимуть" електронні повістки.

Такий документ вважатимуть врученим через 7 днів після його публікації в реєстрі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 1 листопада в РФ розсилатимуть електронні повістки й обмежуватимуть виїзд із країни

Відсутність зв'язку

"Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військкомат. Адже, більшість населення окупованих територій не мають доступу до інтернету і відтак і отримати інформацію про свою електронну повістку", - зазначають в ЦНС.

Спротив також додає, що в тимчасово окупованих українських регіонах населення не може зателефонувати екстреним службам у випадку надзвичайної ситуації через відсутність зв’язку. Зокрема, відомо про випадки, коли люди не могли викликати рятувальників для гасіння пожеж або лікарів до хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обіцяють 500 тис. рублів за контракт зі ЗС РФ, але місяцями не виплачують кошти, - Центр нацспротиву