Шойгу хочет ускорения темпов поставки вооружений для армии РФ

Министр обороны РФ Сегий Шойгу во время совещания заявил, что для поддержания темпов наступления армии РФ в Украине нужно повысить объемы поставки вооружений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Для поддержания необходимых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставок в войска вооружения и военной техники, прежде всего средств поражения", - сказал Шойгу.

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По его словам, российские предприятия работают с максимальной загрузкой и сокращением сроков производства. Однако "появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами".

Шойгу также призвал сократить срок ремонта вооружений.

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Как сообщалось, по данным ISW, с начала года российские оккупанты захватили в Украине более 360 квадратных километров.