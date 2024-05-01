Шойгу хочет ускорения темпов поставки вооружений для армии РФ
Министр обороны РФ Сегий Шойгу во время совещания заявил, что для поддержания темпов наступления армии РФ в Украине нужно повысить объемы поставки вооружений.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
"Для поддержания необходимых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставок в войска вооружения и военной техники, прежде всего средств поражения", - сказал Шойгу.
По его словам, российские предприятия работают с максимальной загрузкой и сокращением сроков производства. Однако "появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами".
Шойгу также призвал сократить срок ремонта вооружений.
Как сообщалось, по данным ISW, с начала года российские оккупанты захватили в Украине более 360 квадратных километров.
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А то ще призначать не такого тупорилого...
А якщо до кінця грудня 2024 а ні "пабеди", а ні самого шойги не буде, то хто відповідатиме за "базар"?