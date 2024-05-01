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Новости Война
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Шойгу хочет ускорения темпов поставки вооружений для армии РФ

Шойгу хоче більше снарядів для армії РФ та швидшими темпами

Министр обороны РФ Сегий Шойгу во время совещания заявил, что для поддержания темпов наступления армии РФ в Украине нужно повысить объемы поставки вооружений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Для поддержания необходимых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставок в войска вооружения и военной техники, прежде всего средств поражения", - сказал Шойгу.

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По его словам, российские предприятия работают с максимальной загрузкой и сокращением сроков производства. Однако "появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами".

Шойгу также призвал сократить срок ремонта вооружений.

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Как сообщалось, по данным ISW, с начала года российские оккупанты захватили в Украине более 360 квадратных километров.

Автор: 

армия РФ (19047) боеприпасы (2330) оружие (10198) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+4
Просто здохни,олєнєвод.
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01.05.2024 15:26
+2
Винагороду за його закабздонення треба оголосити..
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01.05.2024 15:20
+2
Та там тілько ще тупішого зможуть призначити..бо в кого мозок є - тікати буде від перспектив.
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01.05.2024 15:38
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Треба хоч пробувати знищувати рашистські військові підприємства.
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01.05.2024 15:15 Ответить
Винагороду за його закабздонення треба оголосити..
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01.05.2024 15:20 Ответить
От точно нінада.
А то ще призначать не такого тупорилого...
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01.05.2024 15:30 Ответить
Та там тілько ще тупішого зможуть призначити..бо в кого мозок є - тікати буде від перспектив.
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01.05.2024 15:38 Ответить
Просто здохни,олєнєвод.
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01.05.2024 15:26 Ответить
Шайга сасать
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01.05.2024 15:37 Ответить
Треба спалити чучело Зеленського для прискорення.
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01.05.2024 15:50 Ответить
Цей шойга недавно заявив, що їхнє СВО має завершитись до кінця цього року "пабєдой" пітьми над Україною.
А якщо до кінця грудня 2024 а ні "пабеди", а ні самого шойги не буде, то хто відповідатиме за "базар"?
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01.05.2024 15:58 Ответить
А в лупалках ЩойгуСКа застыла тоска - "Когда-то придется сесть на бутылку такого диаметра!"
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01.05.2024 16:09 Ответить
стоит шойга и смотрит в небо . а там гуси летят . подходит ***** и спрашивает ..что они там кричат.. они кричат мой фюрер ГА-А-ГА --- иди ты нахер чурка точно накаркаеш прошипело ***** и полезло в бункер
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01.05.2024 16:55 Ответить
 
 