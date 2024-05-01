Шойгу хоче прискорення темпів поставки озброєнь для армії РФ

Міністр оборони РФ Сегій Шойгу під час наради заявив, що для підтримки темпів наступу армії РФ в Україні потрібно підвищити обсяги поставки озброєнь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Для підтримання необхідних темпів наступу і забезпечення нарощування бойового складу угруповань військ для подальших дій необхідно підвищувати обсяги і якість постачання до військ озброєння і військової техніки, насамперед засобів ураження", - сказав Шойгу.

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За його словами, російські підприємства працюють з максимальним завантаженням і скороченням строків виробництва. Проте "з'являються питання, які потребують особливої уваги та невідкладного вирішення, особливо щодо забезпечення найбільш затребуваними зразками".

Шойгу також закликав скоротити термін ремонту озброєнь.

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Як повідомлялося, за данимиISW, від початку року російські окупанти захопили в Україні понад 360 квадратних кілометрів.