УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7948 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 152 11

Шойгу хоче прискорення темпів поставки озброєнь для армії РФ

Шойгу хоче більше снарядів для армії РФ та швидшими темпами

Міністр оборони РФ Сегій Шойгу під час наради заявив, що для підтримки темпів наступу армії РФ в Україні потрібно підвищити обсяги поставки озброєнь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Для підтримання необхідних темпів наступу і забезпечення нарощування бойового складу угруповань військ для подальших дій необхідно підвищувати обсяги і якість постачання до військ озброєння і військової техніки, насамперед засобів ураження", - сказав Шойгу.

Читайте: Попри допомогу США, Україна все ще поступатиметься Росії у кількості артилерійських боєприпасів, - Foreign Policy

За його словами, російські підприємства працюють з максимальним завантаженням і скороченням строків виробництва. Проте "з'являються питання, які потребують особливої уваги та невідкладного вирішення, особливо щодо забезпечення найбільш затребуваними зразками".

Шойгу також закликав скоротити термін ремонту озброєнь.

Також читайте: ЗСУ потрібні боєприпаси калібрів 105 та 155 мм, щоб зупинити росіян, - Міноборони

Як повідомлялося, за данимиISW, від початку року російські окупанти захопили в Україні понад 360 квадратних кілометрів.

Автор: 

армія рф (17196) боєприпаси (2262) зброя (7435) Шойгу Сергій (626)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Просто здохни,олєнєвод.
показати весь коментар
01.05.2024 15:26
+2
Винагороду за його закабздонення треба оголосити..
показати весь коментар
01.05.2024 15:20
+2
Та там тілько ще тупішого зможуть призначити..бо в кого мозок є - тікати буде від перспектив.
показати весь коментар
01.05.2024 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба хоч пробувати знищувати рашистські військові підприємства.
показати весь коментар
01.05.2024 15:15 Відповісти
Винагороду за його закабздонення треба оголосити..
показати весь коментар
01.05.2024 15:20 Відповісти
От точно нінада.
А то ще призначать не такого тупорилого...
показати весь коментар
01.05.2024 15:30 Відповісти
Та там тілько ще тупішого зможуть призначити..бо в кого мозок є - тікати буде від перспектив.
показати весь коментар
01.05.2024 15:38 Відповісти
Просто здохни,олєнєвод.
показати весь коментар
01.05.2024 15:26 Відповісти
Шайга сасать
показати весь коментар
01.05.2024 15:37 Відповісти
Треба спалити чучело Зеленського для прискорення.
показати весь коментар
01.05.2024 15:50 Відповісти
Цей шойга недавно заявив, що їхнє СВО має завершитись до кінця цього року "пабєдой" пітьми над Україною.
А якщо до кінця грудня 2024 а ні "пабеди", а ні самого шойги не буде, то хто відповідатиме за "базар"?
показати весь коментар
01.05.2024 15:58 Відповісти
А в лупалках ЩойгуСКа застыла тоска - "Когда-то придется сесть на бутылку такого диаметра!"
показати весь коментар
01.05.2024 16:09 Відповісти
стоит шойга и смотрит в небо . а там гуси летят . подходит ***** и спрашивает ..что они там кричат.. они кричат мой фюрер ГА-А-ГА --- иди ты нахер чурка точно накаркаеш прошипело ***** и полезло в бункер
показати весь коментар
01.05.2024 16:55 Відповісти
 
 