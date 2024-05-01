Шойгу хоче прискорення темпів поставки озброєнь для армії РФ
Міністр оборони РФ Сегій Шойгу під час наради заявив, що для підтримки темпів наступу армії РФ в Україні потрібно підвищити обсяги поставки озброєнь.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.
"Для підтримання необхідних темпів наступу і забезпечення нарощування бойового складу угруповань військ для подальших дій необхідно підвищувати обсяги і якість постачання до військ озброєння і військової техніки, насамперед засобів ураження", - сказав Шойгу.
За його словами, російські підприємства працюють з максимальним завантаженням і скороченням строків виробництва. Проте "з'являються питання, які потребують особливої уваги та невідкладного вирішення, особливо щодо забезпечення найбільш затребуваними зразками".
Шойгу також закликав скоротити термін ремонту озброєнь.
Як повідомлялося, за данимиISW, від початку року російські окупанти захопили в Україні понад 360 квадратних кілометрів.
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А то ще призначать не такого тупорилого...
А якщо до кінця грудня 2024 а ні "пабеди", а ні самого шойги не буде, то хто відповідатиме за "базар"?