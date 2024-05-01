Раде предлагают легализовать в Украине международные оборонные компании

Народные избранники предлагают разрешить оборонным компаниям действовать за границей, но с регистрацией и уплатой налогов в Украине. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту законопроекта №11214 о международных оборонных компаниях.

Автором этого законопроекта является народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко. В тексте документа говорится, что такие компании смогут проводить деятельность исключительно за рубежом, но с регистрацией и уплатой налогов в Украине.

Согласно законопроекту, такие компании смогут предоставлять оборонные услуги.

"Оборонные услуги - услуги по обучению, тактической подготовке, разведке, конвоированию, обеспечению безопасности физических и юридических лиц, охране имущества и выполнению других задач", - говорится в тексте законопроекта.

Также смотрите: Нардеп Тищенко: "Парламент - это героические люди. Звучит сирена, а они работают". ВИДЕО

Целью законопроекта отмечается усиление защиты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, внешней и внутренней безопасности Украины, а также определение правового статуса международных оборонных компаний и обеспечение государственного контроля за осуществлением их деятельности.

Также читайте: У Украины будут сотни миллионов гривен для укрепления обороноспособности, если перестать финансировать политические партии во время военного положения, - Юрчишин

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны решить, как направить замороженные активы России на усиление обороноспособности Украины.