Раде предлагают легализовать в Украине международные оборонные компании
Народные избранники предлагают разрешить оборонным компаниям действовать за границей, но с регистрацией и уплатой налогов в Украине. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту законопроекта №11214 о международных оборонных компаниях.
Автором этого законопроекта является народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко. В тексте документа говорится, что такие компании смогут проводить деятельность исключительно за рубежом, но с регистрацией и уплатой налогов в Украине.
Согласно законопроекту, такие компании смогут предоставлять оборонные услуги.
"Оборонные услуги - услуги по обучению, тактической подготовке, разведке, конвоированию, обеспечению безопасности физических и юридических лиц, охране имущества и выполнению других задач", - говорится в тексте законопроекта.
Целью законопроекта отмечается усиление защиты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, внешней и внутренней безопасности Украины, а также определение правового статуса международных оборонных компаний и обеспечение государственного контроля за осуществлением их деятельности.
Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны решить, как направить замороженные активы России на усиление обороноспособности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Денег то у кремлевских террористов дофига... и они смогут нанять себе любую ЧВК