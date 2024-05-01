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Раде предлагают легализовать в Украине международные оборонные компании

Рада хоче легалізувати в Україні приватні оборонні компанії

Народные избранники предлагают разрешить оборонным компаниям действовать за границей, но с регистрацией и уплатой налогов в Украине. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту законопроекта №11214 о международных оборонных компаниях.

Автором этого законопроекта является народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко. В тексте документа говорится, что такие компании смогут проводить деятельность исключительно за рубежом, но с регистрацией и уплатой налогов в Украине.

Согласно законопроекту, такие компании смогут предоставлять оборонные услуги.

"Оборонные услуги - услуги по обучению, тактической подготовке, разведке, конвоированию, обеспечению безопасности физических и юридических лиц, охране имущества и выполнению других задач", - говорится в тексте законопроекта.

Рада хоче легалізувати в Україні приватні оборонні компанії

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Целью законопроекта отмечается усиление защиты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, внешней и внутренней безопасности Украины, а также определение правового статуса международных оборонных компаний и обеспечение государственного контроля за осуществлением их деятельности.

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Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны решить, как направить замороженные активы России на усиление обороноспособности Украины.

Автор: 

закон (3175) парламент (893)


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От питання, яким хреном займалася верховна рада цілих два роки?
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01.05.2024 15:34 Ответить
А чого, ідея хороша, зробити у нас офшор. Всі десь працюють, а податки платять у нас, гроші з повітря - але хто їх дасть ?
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01.05.2024 15:57 Ответить
який хрин захоче платит податки в казну держави, в котрій при владі "зелені грабіжники"?
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01.05.2024 16:26 Ответить
оборонні чи охоронні?
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01.05.2024 16:32 Ответить
есть опасения, что украинские ЧВК будут нанимать и использовать те же рашисткие спецслужбы, через посредников, и посылать краинских бойцов например в ту же Африку. Подобно тому, как кремль торговал украинским оружием и перевозил его на украинских самолетах в 90 е

Денег то у кремлевских террористов дофига... и они смогут нанять себе любую ЧВК
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01.05.2024 18:01 Ответить
 
 