Раді пропонують легалізувати в Україні міжнародні оборонні компанії
Народні обранці пропонують дозволити оборонним компаніям діяти за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано в парламенті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на карту законопроєкту №11214 про міжнародні оборонні компанії.
Автором цього законопроєкту є народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко. У тексті документу йдеться, що такі компанії зможуть проводити діяльність виключно за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні.
Згідно з законопроєктом, такі компанії зможуть надавати оборонні послуги.
"Оборонні послуги – послуги з навчання, тактичної підготовки, розвідки, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорони майна та виконання інших завдань", - йдеться у тексті законопроєкту.
Метою законопроєкту зазначається посилення захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, зовнішньої та внутрішньої безпеки України, а також визначення правового статусу міжнародних оборонних компаній та забезпечення державного контролю за здійсненням їхньої діяльності.
Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС мають вирішити, як спрямувати заморожені активи Росії на посилення обороноздатності України.
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Денег то у кремлевских террористов дофига... и они смогут нанять себе любую ЧВК