Раді пропонують легалізувати в Україні міжнародні оборонні компанії

Народні обранці пропонують дозволити оборонним компаніям діяти за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано в парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на карту законопроєкту №11214 про міжнародні оборонні компанії.

Автором цього законопроєкту є народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко. У тексті документу йдеться, що такі компанії зможуть проводити діяльність виключно за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні.

Згідно з законопроєктом, такі компанії зможуть надавати оборонні послуги.

"Оборонні послуги – послуги з навчання, тактичної підготовки, розвідки, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорони майна та виконання інших завдань", - йдеться у тексті законопроєкту.

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Метою законопроєкту зазначається посилення захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, зовнішньої та внутрішньої безпеки України, а також визначення правового статусу міжнародних оборонних компаній та забезпечення державного контролю за здійсненням їхньої діяльності.

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Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС мають вирішити, як спрямувати заморожені активи Росії на посилення обороноздатності України.