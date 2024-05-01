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Раді пропонують легалізувати в Україні міжнародні оборонні компанії

Рада хоче легалізувати в Україні приватні оборонні компанії

Народні обранці пропонують дозволити оборонним компаніям діяти за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано в парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на карту законопроєкту №11214 про міжнародні оборонні компанії.

Автором цього законопроєкту є народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко. У тексті документу йдеться, що такі компанії зможуть проводити діяльність виключно за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні.

Згідно з законопроєктом, такі компанії зможуть надавати оборонні послуги.

"Оборонні послуги – послуги з навчання, тактичної підготовки, розвідки, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорони майна та виконання інших завдань", - йдеться у тексті законопроєкту.

Рада хоче легалізувати в Україні приватні оборонні компанії

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Метою законопроєкту зазначається посилення захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, зовнішньої та внутрішньої безпеки України, а також визначення правового статусу міжнародних оборонних компаній та забезпечення державного контролю за здійсненням їхньої діяльності.

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Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС мають вирішити, як спрямувати заморожені активи Росії на посилення обороноздатності України. 

Автор: 

закон (2822) парламент (2364)


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От питання, яким хреном займалася верховна рада цілих два роки?
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01.05.2024 15:34 Відповісти
А чого, ідея хороша, зробити у нас офшор. Всі десь працюють, а податки платять у нас, гроші з повітря - але хто їх дасть ?
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01.05.2024 15:57 Відповісти
який хрин захоче платит податки в казну держави, в котрій при владі "зелені грабіжники"?
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01.05.2024 16:26 Відповісти
оборонні чи охоронні?
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01.05.2024 16:32 Відповісти
есть опасения, что украинские ЧВК будут нанимать и использовать те же рашисткие спецслужбы, через посредников, и посылать краинских бойцов например в ту же Африку. Подобно тому, как кремль торговал украинским оружием и перевозил его на украинских самолетах в 90 е

Денег то у кремлевских террористов дофига... и они смогут нанять себе любую ЧВК
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01.05.2024 18:01 Відповісти
 
 