Оккупационные власти распродают "инвесторам" из России землю вдоль побережья Азовского моря

Оккупационные власти активно предлагают так называемым инвесторам из России приобрести незаконно присвоенные земли вдоль побережья Азовского моря. В частности, речь идет о базах отдыха, пансионатах и рекреационных зонах, расположенных на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявляет, что Россия строит отношения с "инвесторами", которые "могут брать те или иные пансионаты, земли под пансионаты и уже обустраивать территорию".

В то же время оккупанты не спешат юридически оформлять такие действия.

"Похоже на то, что сам пушилин не до конца верит, что можно беззаконно орудовать на временно оккупированных территориях Украины. Все-таки, осознание, что за каждое преступление обязательно будет ответственность, присутствует в голове кремлевского пособника", - пишет Сопротивление.

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В Центре национального сопротивления отметили, что за коллаборационную деятельность, в соответствии с Уголовным кодексом Украины, предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что РФ хочет предоставить Азовскому морю статус "внутреннего моря России", чтобы нивелировать там действие международного права.