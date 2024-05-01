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Оккупационные власти распродают "инвесторам" из России землю вдоль побережья Азовского моря

Колаборанти розпродують

Оккупационные власти активно предлагают так называемым инвесторам из России приобрести незаконно присвоенные земли вдоль побережья Азовского моря. В частности, речь идет о базах отдыха, пансионатах и рекреационных зонах, расположенных на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявляет, что Россия строит отношения с "инвесторами", которые "могут брать те или иные пансионаты, земли под пансионаты и уже обустраивать территорию".

В то же время оккупанты не спешат юридически оформлять такие действия.

"Похоже на то, что сам пушилин не до конца верит, что можно беззаконно орудовать на временно оккупированных территориях Украины. Все-таки, осознание, что за каждое преступление обязательно будет ответственность, присутствует в голове кремлевского пособника", - пишет Сопротивление.

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В Центре национального сопротивления отметили, что за коллаборационную деятельность, в соответствии с Уголовным кодексом Украины, предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что РФ хочет предоставить Азовскому морю статус "внутреннего моря России", чтобы нивелировать там действие международного права.

Автор: 

Азовское море (1603) продажа (483)


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Топ комментарии
+11
Давно так тривожно не було😭
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01.05.2024 18:02
+5
БАКАНОВ В ДОЛІ З ЄРМАКОМ ТА вовою?
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01.05.2024 17:54
+5
дєшьовка ты тупая Подляковская - ПРігорает?
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01.05.2024 18:04
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Сбыт краденного.
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01.05.2024 17:53 Ответить
БАКАНОВ В ДОЛІ З ЄРМАКОМ ТА вовою?
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01.05.2024 17:54 Ответить
роузкручуємо! За годину з 7ми тис переглядів вже майже 100
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01.05.2024 18:01 Ответить
дєшьовка ты тупая Подляковская - ПРігорает?
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01.05.2024 18:04 Ответить
ой Подляк разершіл в темніках тролліть квартальних УРКОМАРОДБЬОРОВ?
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01.05.2024 18:05 Ответить
каторый усьо відел- відвойовував скільки міг й ким міг й чим міг , за те його ЄрмакоУРКОМАРОДЕРНЯ й знищила
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01.05.2024 18:00 Ответить
давай, хто розмінував? Залужний на 24.02.2022 був Головою Ген.Штабу, а контроль за мінними полями належав Міністерству Оборони до оголошення військового стану!
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01.05.2024 19:24 Ответить
Впевнені шо піздєц
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01.05.2024 18:01 Ответить
Давно так тривожно не було😭
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01.05.2024 18:02 Ответить
Дуже бажано таки міст кримський..
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01.05.2024 19:27 Ответить
Попробуют, попробуют ,😁
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01.05.2024 19:31 Ответить
Стаття 198 КК України - придбання, зберігання, збут майна, одержаного злочинним шляхом - позбавлення волі на строк до трьох років

кацапи! В Україні тюрми не гумові! Збийтеся з того
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01.05.2024 18:03 Ответить
Та оті Мінськи домовленності Пороха то така зрада - казали всі шикси зеленского разом з ним - от ми зробимо все по іншому - зробили, пілять.
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01.05.2024 18:35 Ответить
А що їм загрожує це робити зараз?(Хіба лінія суравікіна й далі не стоїть?(Хіба фронт рухається в східному напрямку?(Хіба є прильоти по новій гілці залізниці вздовж берега?((От вони й осміліли(
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01.05.2024 18:49 Ответить
А то я з таким же успіхом можу продавати землі в будь - якій точці планети! І стовідсотково буде легітимніше, бо домовляються з Людиною, а не лишньохромосомим потомственний під.оросійським біосміттям!
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01.05.2024 19:13 Ответить
Ну то шо, ви ж здали третину України рашистам на виборах, то не обурюйтесь! Чого ж іншого чекати. І навіть говорити про звільнення Півдня і бамбасу не варто. В плани вашої влади це не входить як і закінчення війни.
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01.05.2024 19:22 Ответить
Колонисты являются законной целью для украинцев. Уничтожение колонистов замедлило после второй мировой войны процесс уничтожения Литвы. Оккупанты боялись ехать в Литву - там в нас стреляют.
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01.05.2024 21:01 Ответить
 
 