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Новини
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Окупаційна влада розпродує "інвесторам" з Росії землю вздовж узбережжя Азовського моря

Колаборанти розпродують

Окупаційна влада активно пропонує так званим інвесторам з Росії придбати незаконно привласнені землі вздовж узбережжя Азовського моря. Зокрема, йдеться про бази відпочинку, пансіонати і рекреаційні зони, які розташовані на окупованих українських територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявляє, що Росія будує відносини з "інвесторами", які "можуть брати ті чи інші пансіонати, землі під пансіонати і вже облаштовувати територію".

Водночас окупанти не поспішають юридично оформлювати такі дії.

"Виглядає на те, що сам пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність присутня у голові кремлівського посібника", - пише Спротив.

Читайте також: В Азовському морі горіло судно окупантів, - ГУР. АУДIО

У Центрі національного спротиву наголосили, що за колабораційну діяльність відповідно до Кримінального кодексу України передбачено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що РФ хоче надати Азовському морю статус "внутрішнього моря Росії", щоб нівелювати там дію міжнародного права. 

Автор: 

Азовське море (1617) продаж (2248)


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Топ коментарі
+11
Давно так тривожно не було😭
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01.05.2024 18:02
+5
БАКАНОВ В ДОЛІ З ЄРМАКОМ ТА вовою?
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01.05.2024 17:54
+5
дєшьовка ты тупая Подляковская - ПРігорает?
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01.05.2024 18:04
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Сбыт краденного.
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01.05.2024 17:53 Відповісти
БАКАНОВ В ДОЛІ З ЄРМАКОМ ТА вовою?
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01.05.2024 17:54 Відповісти
роузкручуємо! За годину з 7ми тис переглядів вже майже 100
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01.05.2024 18:01 Відповісти
дєшьовка ты тупая Подляковская - ПРігорает?
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01.05.2024 18:04 Відповісти
ой Подляк разершіл в темніках тролліть квартальних УРКОМАРОДБЬОРОВ?
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01.05.2024 18:05 Відповісти
каторый усьо відел- відвойовував скільки міг й ким міг й чим міг , за те його ЄрмакоУРКОМАРОДЕРНЯ й знищила
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01.05.2024 18:00 Відповісти
давай, хто розмінував? Залужний на 24.02.2022 був Головою Ген.Штабу, а контроль за мінними полями належав Міністерству Оборони до оголошення військового стану!
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01.05.2024 19:24 Відповісти
Впевнені шо піздєц
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01.05.2024 18:01 Відповісти
Давно так тривожно не було😭
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01.05.2024 18:02 Відповісти
Дуже бажано таки міст кримський..
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01.05.2024 19:27 Відповісти
Попробуют, попробуют ,😁
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01.05.2024 19:31 Відповісти
Стаття 198 КК України - придбання, зберігання, збут майна, одержаного злочинним шляхом - позбавлення волі на строк до трьох років

кацапи! В Україні тюрми не гумові! Збийтеся з того
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01.05.2024 18:03 Відповісти
Та оті Мінськи домовленності Пороха то така зрада - казали всі шикси зеленского разом з ним - от ми зробимо все по іншому - зробили, пілять.
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01.05.2024 18:35 Відповісти
А що їм загрожує це робити зараз?(Хіба лінія суравікіна й далі не стоїть?(Хіба фронт рухається в східному напрямку?(Хіба є прильоти по новій гілці залізниці вздовж берега?((От вони й осміліли(
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01.05.2024 18:49 Відповісти
А то я з таким же успіхом можу продавати землі в будь - якій точці планети! І стовідсотково буде легітимніше, бо домовляються з Людиною, а не лишньохромосомим потомственний під.оросійським біосміттям!
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01.05.2024 19:13 Відповісти
Ну то шо, ви ж здали третину України рашистам на виборах, то не обурюйтесь! Чого ж іншого чекати. І навіть говорити про звільнення Півдня і бамбасу не варто. В плани вашої влади це не входить як і закінчення війни.
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01.05.2024 19:22 Відповісти
Колонисты являются законной целью для украинцев. Уничтожение колонистов замедлило после второй мировой войны процесс уничтожения Литвы. Оккупанты боялись ехать в Литву - там в нас стреляют.
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01.05.2024 21:01 Відповісти
 
 