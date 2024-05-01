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Главу "ВСК против Киева" официально пригласили на комиссию Киеврады: "Обещаю о вашем уголовном деле не спрашивать"

народний депутат Слуга народу Віталій Безгін

Народного депутата Виталия Безгина, возглавившего комиссию ВР по вопросам Киева, пригласили обсудить вопросы Киева на сегодняшнем заседании временной контрольной комиссии Киеврады по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с центральной властью.

Об этом сообщил в Facebook председатель ВКК, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламентская временная специальная комиссия против Киева - это сплошная политика и выполнение заказа Банковой. Одно из свидетельств этого - недопуск к ее заседаниям представителей громады Киева. Конечно, возможно, я ошибаюсь, и Безгин действительно заботится о Киеве? Так это или нет, мы увидим на заседании Временной контрольной комиссии Киеврады по вопросам взаимодействия с центральной властью. Потому что глава парламентской "ВСК против Киева" на него приглашен официально", - заявил Белоцерковец.

Он отметил, что комиссия Киеврады хочет пообщаться с главой профильной парламентской ВСК "по вопросам Киева".

Это будет "испытание для "слуги" Безгина и ВСК "Против Киева", подчеркнул Белоцерковец. "Господин Безгин, обещаю о вашем уголовном деле не спрашивать. Только о вопросах Киева. Не бойтесь, приходите", - сказал Белоцерковец.

Читайте также: "Слуга народа" Безгин, ходящий под уголовной статьей, попался на новом злоупотреблении, - Белоцерковец

В то же время, депутат напомнил, что представителей Киеврады не допустили на заседание ВСК, где обсуждались вопросы столицы.

"В частности, председатель ВСК Безгин собственноручно физически препятствовал мне попасть на ее заседание. В конце концов, с Безгиным ситуация понятна: он - лишь инструмент в руках Банковой, призванный максимально скомпрометировать киевскую городскую власть. И стал он этим инструментом с помощью крючка в виде уголовного дела ГБР о посягательстве на территориальную целостность Украины", - заявил Белоцерковец.

Ранее сообщалось, что Безгин не позволил принять участие в заседании ВСК по вопросам Киева представителям столичной громады - депутатам Киеврады. Хотя ранее он заявлял, что на комиссию приглашают всех желающих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседания ВСК по вопросам Киева проходят за закрытыми дверями, представителей громады на заседание не пускают, - депутат Киевсовета

Автор: 

ВСК (458) Киевсовет (1367) Белоцерковец Дмитрий (70) Виталий Безгин (42)


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" Безгіна, який очолив комісію ВР з питань Києва "

У ДБР розпочали розслідування щодо нардепа "Слуги народу" Віталія Безгіна, який у 2020 році оформив довіреність в окупованому Криму на депутатку «Єдиної Росії» Галину Герасімову, яка є його тіткою.
Згідно з оприлюдненими даними, провадження відкрито в листопаді 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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01.05.2024 19:15
+5
У псевдопартії "Слуга народу" принцип кадрової політики - жодного слуги без криміналу чи без якогось збочення!
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01.05.2024 19:13
+5
Будуть шукати звідки у Києва гроші, щоб закупити оте, що на фронт за гроші громади закупили?))

Віталік знову найвеличнішому рояльний палець бронедверима прищемив))

Народна прикмета - відправив мер Києва на фронт авто/дрони/іншу допомогу - це до обшуків й нових карних справ..
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01.05.2024 19:21
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Ти бувший ПРигожінський тепер напряму з Подоляком ПРацюєш?
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01.05.2024 18:19 Ответить
У псевдопартії "Слуга народу" принцип кадрової політики - жодного слуги без криміналу чи без якогось збочення!
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01.05.2024 19:13 Ответить


" Безгіна, який очолив комісію ВР з питань Києва "

У ДБР розпочали розслідування щодо нардепа "Слуги народу" Віталія Безгіна, який у 2020 році оформив довіреність в окупованому Криму на депутатку «Єдиної Росії» Галину Герасімову, яка є його тіткою.
Згідно з оприлюдненими даними, провадження відкрито в листопаді 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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01.05.2024 19:15 Ответить
азохен вей, і танкі нашІ бІстри, вперьод за родіну пархатиє арли!!!!
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01.05.2024 19:20 Ответить
Будуть шукати звідки у Києва гроші, щоб закупити оте, що на фронт за гроші громади закупили?))

Віталік знову найвеличнішому рояльний палець бронедверима прищемив))

Народна прикмета - відправив мер Києва на фронт авто/дрони/іншу допомогу - це до обшуків й нових карних справ..
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01.05.2024 19:21 Ответить
А що, "мері поппінс" від "слуг" ще хоче в крісло мера Києва, а не літати "фанерою" над містом? Досягнення в "шатлах на Чонгар" мало? Треба ще й діяльність столиці зруйнувати?

Як же зеленим стоїть Київ поперек горла - бо не контролюють гроші! Дєрьмак, напевне, себе за ніс кусає через це!
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01.05.2024 20:11 Ответить
Невже дЄрмак вже бачить себе мером Києва. ? А як же прем'єрство ? Чи безуглу будуть сватати на ... Київ ? Тоді киянам з планами дуже пощастить - кожного дня по три штуки.
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01.05.2024 21:44 Ответить
Копали под Кличко, до большой войны, не унимаются, продолжают копать.
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02.05.2024 04:42 Ответить
Дядя Витя мы с тобой!
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02.05.2024 10:31 Ответить
 
 