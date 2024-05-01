Главу "ВСК против Киева" официально пригласили на комиссию Киеврады: "Обещаю о вашем уголовном деле не спрашивать"

Народного депутата Виталия Безгина, возглавившего комиссию ВР по вопросам Киева, пригласили обсудить вопросы Киева на сегодняшнем заседании временной контрольной комиссии Киеврады по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с центральной властью.

Об этом сообщил в Facebook председатель ВКК, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламентская временная специальная комиссия против Киева - это сплошная политика и выполнение заказа Банковой. Одно из свидетельств этого - недопуск к ее заседаниям представителей громады Киева. Конечно, возможно, я ошибаюсь, и Безгин действительно заботится о Киеве? Так это или нет, мы увидим на заседании Временной контрольной комиссии Киеврады по вопросам взаимодействия с центральной властью. Потому что глава парламентской "ВСК против Киева" на него приглашен официально", - заявил Белоцерковец.

Он отметил, что комиссия Киеврады хочет пообщаться с главой профильной парламентской ВСК "по вопросам Киева".

Это будет "испытание для "слуги" Безгина и ВСК "Против Киева", подчеркнул Белоцерковец. "Господин Безгин, обещаю о вашем уголовном деле не спрашивать. Только о вопросах Киева. Не бойтесь, приходите", - сказал Белоцерковец.

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В то же время, депутат напомнил, что представителей Киеврады не допустили на заседание ВСК, где обсуждались вопросы столицы.

"В частности, председатель ВСК Безгин собственноручно физически препятствовал мне попасть на ее заседание. В конце концов, с Безгиным ситуация понятна: он - лишь инструмент в руках Банковой, призванный максимально скомпрометировать киевскую городскую власть. И стал он этим инструментом с помощью крючка в виде уголовного дела ГБР о посягательстве на территориальную целостность Украины", - заявил Белоцерковец.

Ранее сообщалось, что Безгин не позволил принять участие в заседании ВСК по вопросам Киева представителям столичной громады - депутатам Киеврады. Хотя ранее он заявлял, что на комиссию приглашают всех желающих.

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