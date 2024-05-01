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Голову "ТСК проти Києва" офіційно запросили на комісію Київради: "Обіцяю про вашу кримінальну справу не запитувати"

народний депутат Слуга народу Віталій Безгін

Народного депутата Віталія Безгіна, який очолив комісію ВР з питань Києва, запросили обговорити питання Києва на сьогоднішньому засіданні тимчасової контрольної комісії Київради з питань взаємодії органів місцевого самоврядування з центральною владою.

Про це повідомив у Facebook голова ТКК, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламентська тимчасова спеціальна комісія проти Києва – це суцільна політика та виконання замовлення Банкової. Одне зі свідчень цього - недопуск до її засідань представників громади Києва. Звісно, може, я помиляюся, і Безгін справді піклується про Київ? Так це чи ні, ми побачимо на засіданні Тимчасової контрольної комісії Київради з питань взаємодії з центральною владою. Тому що голову парламентської "ТСК проти Києва" на нього запрошено офіційно", - заявив Білоцерковець.

Він зазначив, що комісія Київради хоче поспілкуватися з очільником профільної парламентської ТСК "про питання Києва".

Це буде "випробування для "слуги" Безгіна та ТСК "Проти Києва", наголосив Білоцерковець. "Пане Безгін, обіцяю про вашу кримінальну справу не запитувати. Лише про питання Києва. Не бійтеся, приходьте", - сказав Білоцерковець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання ТСК з питань Києва проходять за закритими дверима, представників громади на засідання не пускають, - депутат Київради

Водночас депутат нагадав, що представників Київради не допустили на засідання ТСК, де обговорювалися питання столиці.

"Зокрема, голова ТСК Безгін власноруч фізично перешкоджав мені потрапити на її засідання. Зрештою, з Безгіним ситуація зрозуміла – він лише інструмент у руках Банкової, що покликаний максимально скомпрометувати київську міську владу. І став він цим інструментом за допомогою гачка у вигляді кримінальної справи ДБР щодо зазіхання на територіальну цілісність України", - заявив Білоцерковець.

Раніше повідомлялося, що Безгін не дозволив взяти участь у засіданні ТСК щодо Києва представникам столичної громади – депутатам Київради. Хоча раніше він заявляв, що на комісію запрошують усіх бажаючих.

Також читайте: "Слуга народу" Безгін, який ходить під кримінальною статтею, попався на новому зловживанні, – Білоцерковець

Автор: 

ТСК (373) Київрада (789) Білоцерковець Дмитро (66) Віталій Безгін (42)


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Топ коментарі
+7


" Безгіна, який очолив комісію ВР з питань Києва "

У ДБР розпочали розслідування щодо нардепа "Слуги народу" Віталія Безгіна, який у 2020 році оформив довіреність в окупованому Криму на депутатку «Єдиної Росії» Галину Герасімову, яка є його тіткою.
Згідно з оприлюдненими даними, провадження відкрито в листопаді 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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01.05.2024 19:15
+5
У псевдопартії "Слуга народу" принцип кадрової політики - жодного слуги без криміналу чи без якогось збочення!
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01.05.2024 19:13
+5
Будуть шукати звідки у Києва гроші, щоб закупити оте, що на фронт за гроші громади закупили?))

Віталік знову найвеличнішому рояльний палець бронедверима прищемив))

Народна прикмета - відправив мер Києва на фронт авто/дрони/іншу допомогу - це до обшуків й нових карних справ..
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01.05.2024 19:21
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Ти бувший ПРигожінський тепер напряму з Подоляком ПРацюєш?
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01.05.2024 18:19 Відповісти
У псевдопартії "Слуга народу" принцип кадрової політики - жодного слуги без криміналу чи без якогось збочення!
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01.05.2024 19:13 Відповісти


" Безгіна, який очолив комісію ВР з питань Києва "

У ДБР розпочали розслідування щодо нардепа "Слуги народу" Віталія Безгіна, який у 2020 році оформив довіреність в окупованому Криму на депутатку «Єдиної Росії» Галину Герасімову, яка є його тіткою.
Згідно з оприлюдненими даними, провадження відкрито в листопаді 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
показати весь коментар
01.05.2024 19:15 Відповісти
азохен вей, і танкі нашІ бІстри, вперьод за родіну пархатиє арли!!!!
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01.05.2024 19:20 Відповісти
Будуть шукати звідки у Києва гроші, щоб закупити оте, що на фронт за гроші громади закупили?))

Віталік знову найвеличнішому рояльний палець бронедверима прищемив))

Народна прикмета - відправив мер Києва на фронт авто/дрони/іншу допомогу - це до обшуків й нових карних справ..
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01.05.2024 19:21 Відповісти
А що, "мері поппінс" від "слуг" ще хоче в крісло мера Києва, а не літати "фанерою" над містом? Досягнення в "шатлах на Чонгар" мало? Треба ще й діяльність столиці зруйнувати?

Як же зеленим стоїть Київ поперек горла - бо не контролюють гроші! Дєрьмак, напевне, себе за ніс кусає через це!
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01.05.2024 20:11 Відповісти
Невже дЄрмак вже бачить себе мером Києва. ? А як же прем'єрство ? Чи безуглу будуть сватати на ... Київ ? Тоді киянам з планами дуже пощастить - кожного дня по три штуки.
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01.05.2024 21:44 Відповісти
Копали под Кличко, до большой войны, не унимаются, продолжают копать.
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02.05.2024 04:42 Відповісти
Дядя Витя мы с тобой!
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02.05.2024 10:31 Відповісти
 
 