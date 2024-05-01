Голову "ТСК проти Києва" офіційно запросили на комісію Київради: "Обіцяю про вашу кримінальну справу не запитувати"
Народного депутата Віталія Безгіна, який очолив комісію ВР з питань Києва, запросили обговорити питання Києва на сьогоднішньому засіданні тимчасової контрольної комісії Київради з питань взаємодії органів місцевого самоврядування з центральною владою.
Про це повідомив у Facebook голова ТКК, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламентська тимчасова спеціальна комісія проти Києва – це суцільна політика та виконання замовлення Банкової. Одне зі свідчень цього - недопуск до її засідань представників громади Києва. Звісно, може, я помиляюся, і Безгін справді піклується про Київ? Так це чи ні, ми побачимо на засіданні Тимчасової контрольної комісії Київради з питань взаємодії з центральною владою. Тому що голову парламентської "ТСК проти Києва" на нього запрошено офіційно", - заявив Білоцерковець.
Він зазначив, що комісія Київради хоче поспілкуватися з очільником профільної парламентської ТСК "про питання Києва".
Це буде "випробування для "слуги" Безгіна та ТСК "Проти Києва", наголосив Білоцерковець. "Пане Безгін, обіцяю про вашу кримінальну справу не запитувати. Лише про питання Києва. Не бійтеся, приходьте", - сказав Білоцерковець.
Водночас депутат нагадав, що представників Київради не допустили на засідання ТСК, де обговорювалися питання столиці.
"Зокрема, голова ТСК Безгін власноруч фізично перешкоджав мені потрапити на її засідання. Зрештою, з Безгіним ситуація зрозуміла – він лише інструмент у руках Банкової, що покликаний максимально скомпрометувати київську міську владу. І став він цим інструментом за допомогою гачка у вигляді кримінальної справи ДБР щодо зазіхання на територіальну цілісність України", - заявив Білоцерковець.
Раніше повідомлялося, що Безгін не дозволив взяти участь у засіданні ТСК щодо Києва представникам столичної громади – депутатам Київради. Хоча раніше він заявляв, що на комісію запрошують усіх бажаючих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
" Безгіна, який очолив комісію ВР з питань Києва "
У ДБР розпочали розслідування щодо нардепа "Слуги народу" Віталія Безгіна, який у 2020 році оформив довіреність в окупованому Криму на депутатку «Єдиної Росії» Галину Герасімову, яка є його тіткою.
Згідно з оприлюдненими даними, провадження відкрито в листопаді 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Віталік знову найвеличнішому рояльний палець бронедверима прищемив))
Народна прикмета - відправив мер Києва на фронт авто/дрони/іншу допомогу - це до обшуків й нових карних справ..
Як же зеленим стоїть Київ поперек горла - бо не контролюють гроші! Дєрьмак, напевне, себе за ніс кусає через це!