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Обломки вражеского "шахеда" нашли на Киевщине. ФОТО

Уламки ворожого

Полицейские обнаружили в поле обломки вражеского боеприпаса на территории Киевской области

Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, полиция получила сообщение от гражданина об обнаружении обломков "шахеда". Часть вражеского боеприпаса упала в поле на территории одного из районов Киевской области.

На месте происшествия работали полицейские и специалисты-взрывотехники.

"К счастью, пострадавших или повреждений инфраструктуры нет", - заявили в полиции.

Уламки ворожого "Шахеда" знайшли на Київщині

Напомним, услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия! В случае обнаружения опасных предметов - отойдите на безопасное расстояние и сообщите в полицию по спецлинии 102.

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Как сообщалось, обломки разрушенного россиянами самолета АН-225 "Мрія" превратились в украшения в благотворительной коллекции "оМРІЯна помста". Вся прибыль от продажи коллекции будет направлена на сбор на средства усиления технической разведки для ГУР МО Украины.

Автор: 

беспилотник (3541) Киевская область (4117) Нацполиция (16427)


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Мені здається , що на фото чогось не вистачає ...
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01.05.2024 20:16 Ответить
Не вистачає уламків "Шахеда", якщо не помиляюсь.
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01.05.2024 21:14 Ответить
 
 