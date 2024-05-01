Обломки вражеского "шахеда" нашли на Киевщине. ФОТО

Полицейские обнаружили в поле обломки вражеского боеприпаса на территории Киевской области

Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, полиция получила сообщение от гражданина об обнаружении обломков "шахеда". Часть вражеского боеприпаса упала в поле на территории одного из районов Киевской области.

На месте происшествия работали полицейские и специалисты-взрывотехники.

"К счастью, пострадавших или повреждений инфраструктуры нет", - заявили в полиции.

Напомним, услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия! В случае обнаружения опасных предметов - отойдите на безопасное расстояние и сообщите в полицию по спецлинии 102.

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