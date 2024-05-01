УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11794 відвідувача онлайн
Новини
2 984 2

Уламки ворожого "Шахеда" знайшли на Київщині. ФОТО

Уламки ворожого

Поліцейські виявили в полі уламки ворожого боєприпасу на території Київської області

Про це повідомили у поліції Київщини, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, поліція отримала повідомлення від громадянина про виявлення уламків "Шахеда". Частина ворожого боєприпасу впала у полі на території одного із районів Київської області.

На місці події працювали поліцейські та фахівці-вибухотехніки.

"На щастя, потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає", - заявили в поліції.

Уламки ворожого "Шахеда" знайшли на Київщині

Нагадаємо,  почувши сигнал повітряної тривоги, негайно прямуйте в найближчі укриття! У разі виявлення небезпечних предметів - відійдіть на безпечну відстань та повідомте до поліції на спецлінію 102.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині сапери вилучили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, - ДСНС. ФОТО

Як повідомлялося, уламки зруйнованого росіянами літака АН-225 "Мрія" перетворилися на прикраси в благодійній колекції "оМРІЯна помста". Весь прибуток від продажу колекції буде спрямовано на збір на засоби посилення технічної розвідки для ГУР МО України.

Автор: 

безпілотник (4101) Київська область (4005) Нацполіція (15132)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мені здається , що на фото чогось не вистачає ...
показати весь коментар
01.05.2024 20:16 Відповісти
Не вистачає уламків "Шахеда", якщо не помиляюсь.
показати весь коментар
01.05.2024 21:14 Відповісти
 
 