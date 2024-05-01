Уламки ворожого "Шахеда" знайшли на Київщині. ФОТО
Поліцейські виявили в полі уламки ворожого боєприпасу на території Київської області
Про це повідомили у поліції Київщини, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, поліція отримала повідомлення від громадянина про виявлення уламків "Шахеда". Частина ворожого боєприпасу впала у полі на території одного із районів Київської області.
На місці події працювали поліцейські та фахівці-вибухотехніки.
"На щастя, потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає", - заявили в поліції.
Нагадаємо, почувши сигнал повітряної тривоги, негайно прямуйте в найближчі укриття! У разі виявлення небезпечних предметів - відійдіть на безпечну відстань та повідомте до поліції на спецлінію 102.
Як повідомлялося, уламки зруйнованого росіянами літака АН-225 "Мрія" перетворилися на прикраси в благодійній колекції "оМРІЯна помста". Весь прибуток від продажу колекції буде спрямовано на збір на засоби посилення технічної розвідки для ГУР МО України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль