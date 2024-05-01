Уламки ворожого "Шахеда" знайшли на Київщині. ФОТО

Поліцейські виявили в полі уламки ворожого боєприпасу на території Київської області

Про це повідомили у поліції Київщини, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, поліція отримала повідомлення від громадянина про виявлення уламків "Шахеда". Частина ворожого боєприпасу впала у полі на території одного із районів Київської області.

На місці події працювали поліцейські та фахівці-вибухотехніки.

"На щастя, потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає", - заявили в поліції.

Нагадаємо, почувши сигнал повітряної тривоги, негайно прямуйте в найближчі укриття! У разі виявлення небезпечних предметів - відійдіть на безпечну відстань та повідомте до поліції на спецлінію 102.

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Як повідомлялося, уламки зруйнованого росіянами літака АН-225 "Мрія" перетворилися на прикраси в благодійній колекції "оМРІЯна помста". Весь прибуток від продажу колекції буде спрямовано на збір на засоби посилення технічної розвідки для ГУР МО України.