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Почти 1,5 тыс. гранатометов изъяли на блокпостах с начала полномасштабного вторжения, - Небытов

Незаконна зброя на блокпостах: скільки вилучили

С начала полномасштабного вторжения России на блокпостах в Украине изъяли тысячи единиц оружия, в частности, почти 1500 гранатометов.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" сообщил заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, установление блокпостов инициировано военными, они необходимы для контроля за ситуацией, движением транспорта, передвижением людей, а также для выявления диверсионно-разведывательных групп и борьбы с оборотом нелегального оружия.

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Что изымают на блокпостах

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ, по словам Небытова, только на блокпостах изъяли:

  • 11 438 единиц огнестрельного оружия, из которых 3600 - автоматов
  • почти 1500 гранатометов
  • 27 тысяч гранат
  • 4200 взрывчатых веществ
  • 3,5 миллиона боеприпасов.

Как сообщили в полиции, за 100 дней этого года на блокпостах разоблачили 290 человек, причастных к незаконному обороту оружия.

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Небытов также сообщил, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину возросло количество уголовных производств, связанных с незаконным оборотом оружия: в 2021 году их было 4003, а в 2023 году - 5 тысяч 400.

Автор: 

оружие (10198) Нацполиция (16427) блокпост (274) Небытов Андрей (161)


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02.05.2024 09:51 Ответить
А скільки не вилучили. На тих позашляховиках, що мають військові ,по полях можна об'їхати будь-який блок пост. Тому розповсюдження зброї зараз ,в умовах війни ,це незупинний процес. Це в минулу війни дембеля їздили поїздами і на кожній станції їх зустрічав загін нквд і починався шмон.
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02.05.2024 10:03 Ответить
Ну хоч 5-6 гранатометів для "ефективних менеджерів" НЕ спіймали?
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02.05.2024 10:04 Ответить
гранатомети - це вчорашній день. Вбивати будуть звичайним семидюймовим дроном, зібраним на борщагівській кухні.
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02.05.2024 14:07 Ответить
З цими блок-постами якийсь дурдом "Веселка". Розповідають, що на наших хлопців справу завели через жменю патронів, що під килимок в джипі закотилися.
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02.05.2024 10:35 Ответить
А б...х його знає, як правильно. Чимало військових постійно туди-сюди мотаються, офіційно і ні. От так під килимком по 5-10 шт. можна чимало навезти.
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02.05.2024 10:51 Ответить
Чергова побрехенька, аби виправдати сидіння на блокпостах чималої кількості людей, які мають зв'язки або купують таку службу за чималі суми. Кантуються по блокпостах, охороняють порожні та розбиті в/ч., окупували ТЦК і т.п. аби лише не воювати. Для війни завжди можна наловити цивільних.
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02.05.2024 12:07 Ответить
гарна зелена цифра?!...а чому не 1499 чи 1501?
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03.05.2024 09:08 Ответить
 
 