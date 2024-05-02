Почти 1,5 тыс. гранатометов изъяли на блокпостах с начала полномасштабного вторжения, - Небытов
С начала полномасштабного вторжения России на блокпостах в Украине изъяли тысячи единиц оружия, в частности, почти 1500 гранатометов.
Об этом в эфире "Радіо Свобода" сообщил заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, установление блокпостов инициировано военными, они необходимы для контроля за ситуацией, движением транспорта, передвижением людей, а также для выявления диверсионно-разведывательных групп и борьбы с оборотом нелегального оружия.
Что изымают на блокпостах
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ, по словам Небытова, только на блокпостах изъяли:
- 11 438 единиц огнестрельного оружия, из которых 3600 - автоматов
- почти 1500 гранатометов
- 27 тысяч гранат
- 4200 взрывчатых веществ
- 3,5 миллиона боеприпасов.
Как сообщили в полиции, за 100 дней этого года на блокпостах разоблачили 290 человек, причастных к незаконному обороту оружия.
Небытов также сообщил, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину возросло количество уголовных производств, связанных с незаконным оборотом оружия: в 2021 году их было 4003, а в 2023 году - 5 тысяч 400.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Ні, нема.
- А рушниця?
- Також нема
- А кулемет?
- І кулемета нема.
- А танк?
- От чого нема, того нема.