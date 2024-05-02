Почти 1,5 тыс. гранатометов изъяли на блокпостах с начала полномасштабного вторжения, - Небытов

С начала полномасштабного вторжения России на блокпостах в Украине изъяли тысячи единиц оружия, в частности, почти 1500 гранатометов.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" сообщил заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, установление блокпостов инициировано военными, они необходимы для контроля за ситуацией, движением транспорта, передвижением людей, а также для выявления диверсионно-разведывательных групп и борьбы с оборотом нелегального оружия.

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Что изымают на блокпостах

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ, по словам Небытова, только на блокпостах изъяли:

11 438 единиц огнестрельного оружия, из которых 3600 - автоматов

почти 1500 гранатометов

27 тысяч гранат

4200 взрывчатых веществ

3,5 миллиона боеприпасов.

Как сообщили в полиции, за 100 дней этого года на блокпостах разоблачили 290 человек, причастных к незаконному обороту оружия.

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Небытов также сообщил, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину возросло количество уголовных производств, связанных с незаконным оборотом оружия: в 2021 году их было 4003, а в 2023 году - 5 тысяч 400.