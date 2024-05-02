Майже 1,5 тис. гранатометів вилучили на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення, - Нєбитов
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на блокпостах в Україні вилучили тисячі одиниць зброї, зокрема, майже 1500 гранатометів.
Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, встановлення блокпостів ініційоване військовими, вони необхідні для контролю за ситуацією, рухом транспорту, пересуванням людей, а також для виявлення диверсійно-розвідувальних груп й боротьби з обігом нелегальної зброї.
Що вилучають на блокпостах
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ, за словами Нєбитова, тільки на блокпостах вилучили:
- 11 438 одиниць вогнепальної зброї, з яких 3600 автоматів
- майже 1500 гранатометів
- 27 тисяч гранат
- 4200 вибухових речовин
- 3,5 мільйона боєприпасів.
Як повідомили в поліції, за 100 днів цього року на блокпостах викрили 290 осіб, причетних до незаконного обігу зброї.
Нєбитов також повідомив, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україні зросла кількість кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним обігом зброї: у 2021 році їх було 4003, а в 2023 році - 5 тисяч 400.
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