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Майже 1,5 тис. гранатометів вилучили на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення, - Нєбитов

Незаконна зброя на блокпостах: скільки вилучили

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на блокпостах в Україні вилучили тисячі одиниць зброї, зокрема, майже 1500 гранатометів.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, встановлення блокпостів ініційоване військовими, вони необхідні для контролю за ситуацією, рухом транспорту, пересуванням людей, а також для виявлення диверсійно-розвідувальних груп й боротьби з обігом нелегальної зброї.

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Що вилучають на блокпостах

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ, за словами Нєбитова, тільки на блокпостах вилучили:

  • 11 438 одиниць вогнепальної зброї, з яких 3600 автоматів
  • майже 1500 гранатометів
  • 27 тисяч гранат
  • 4200 вибухових речовин
  • 3,5 мільйона боєприпасів.

Як повідомили в поліції, за 100 днів цього року на блокпостах викрили 290 осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

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Нєбитов також повідомив, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україні зросла кількість кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним обігом зброї: у 2021 році їх було 4003, а в 2023 році - 5 тисяч 400.

Автор: 

зброя (7435) Нацполіція (15132) блокпост (219) Нєбитов Андрій (187)


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02.05.2024 09:51 Відповісти
А скільки не вилучили. На тих позашляховиках, що мають військові ,по полях можна об'їхати будь-який блок пост. Тому розповсюдження зброї зараз ,в умовах війни ,це незупинний процес. Це в минулу війни дембеля їздили поїздами і на кожній станції їх зустрічав загін нквд і починався шмон.
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02.05.2024 10:03 Відповісти
Ну хоч 5-6 гранатометів для "ефективних менеджерів" НЕ спіймали?
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02.05.2024 10:04 Відповісти
гранатомети - це вчорашній день. Вбивати будуть звичайним семидюймовим дроном, зібраним на борщагівській кухні.
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02.05.2024 14:07 Відповісти
З цими блок-постами якийсь дурдом "Веселка". Розповідають, що на наших хлопців справу завели через жменю патронів, що під килимок в джипі закотилися.
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02.05.2024 10:35 Відповісти
А б...х його знає, як правильно. Чимало військових постійно туди-сюди мотаються, офіційно і ні. От так під килимком по 5-10 шт. можна чимало навезти.
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02.05.2024 10:51 Відповісти
Чергова побрехенька, аби виправдати сидіння на блокпостах чималої кількості людей, які мають зв'язки або купують таку службу за чималі суми. Кантуються по блокпостах, охороняють порожні та розбиті в/ч., окупували ТЦК і т.п. аби лише не воювати. Для війни завжди можна наловити цивільних.
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02.05.2024 12:07 Відповісти
гарна зелена цифра?!...а чому не 1499 чи 1501?
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03.05.2024 09:08 Відповісти
 
 