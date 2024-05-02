В США хакер-украинец Васинский приговорен к 13 годам заключения за киберпреступления
Суд Северного округа штата Техас приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к 13 годам и семи месяцам лишения свободы за киберпреступления и вымогательство на сумму 700 миллионов долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Что известно о деятельности хакера
Васинскому также назначен штраф на сумму 16 миллионов долларов.
По данным суда, 24-летний Васинский состоял в группировке Revil и участвовал более чем в 2,5 тыс. атак с использованием программ-вымогателей. Вместе с сообщниками они взломали тысячи компьютеров по всему миру и требовали выкуп за нераскрытие персональных данных жертв.
Сообщники требовали выкуп в криптовалюте и использовали криптовалютные обменники и сервисы микширования, чтобы скрыть свои незаконные доходы.
Задержание Васинского
Васинского арестовали в Польше в октябре 2021 года. В марте 2022 года его экстрадировали в США. Хакер признал себя виновным по 11 пунктам обвинения, включая заговор с целью мошенничества и связанной с этим деятельности, в нанесении вреда защищенным компьютерам и в заговоре с целью отмывания денег.
В январе 2022 года ФСБ России сообщила о задержании 14 участников группировки Revil по запросу США.
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на відміну від нас!