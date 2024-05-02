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В США хакер-украинец Васинский приговорен к 13 годам заключения за киберпреступления

У США засудили українського хакера Васинського

Суд Северного округа штата Техас приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к 13 годам и семи месяцам лишения свободы за киберпреступления и вымогательство на сумму 700 миллионов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Что известно о деятельности хакера

Васинскому также назначен штраф на сумму 16 миллионов долларов.

По данным суда, 24-летний Васинский состоял в группировке Revil и участвовал более чем в 2,5 тыс. атак с использованием программ-вымогателей. Вместе с сообщниками они взломали тысячи компьютеров по всему миру и требовали выкуп за нераскрытие персональных данных жертв.

Український хакер Ярослав Васинський

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Сообщники требовали выкуп в криптовалюте и использовали криптовалютные обменники и сервисы микширования, чтобы скрыть свои незаконные доходы.

Задержание Васинского

Васинского арестовали в Польше в октябре 2021 года. В марте 2022 года его экстрадировали в США. Хакер признал себя виновным по 11 пунктам обвинения, включая заговор с целью мошенничества и связанной с этим деятельности, в нанесении вреда защищенным компьютерам и в заговоре с целью отмывания денег.

В январе 2022 года ФСБ России сообщила о задержании 14 участников группировки Revil по запросу США.

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Автор: 

киберпреступление (762) суд (25077) США (26409) хакер (1180)


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Зато его теперь точно не мобилизуют и консульские услуги ему не нужны
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02.05.2024 11:49 Ответить
Теперь его ожидают дружеские объятия соседей по шконке Дерека и Джамала.
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02.05.2024 14:45 Ответить
в 37 на свободу з чистою совістью як що доживе
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02.05.2024 11:55 Ответить
талановиті молоді хлопці не пропадуть ніде.
запропонують працювати у якомусь секретному підрозділі і приносити користь сша.
у сша цінують золоті руки і тим більше мозок.
на відміну від нас!
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02.05.2024 11:56 Ответить
точно.... прямо як в дешевому серіалі! )))
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02.05.2024 12:03 Ответить
Для нормальных людей это обыкновенный вор.
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02.05.2024 12:10 Ответить
Он будет счастлив , если получит работу по уборке туалетов, тогда хоть изредка сможет покупать вазелин в ларьке. А вазелина молодому и смазливому ******** нужно будет много
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02.05.2024 14:48 Ответить
анб и фбр потирают ручки
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02.05.2024 12:09 Ответить
Так это украинец или украиноземелец, это две разные вещи. Недавно в Европе арестовали одного "эстонца" за мошенничество, а потом оказалось что это был просто вася с эстонским гражданством..
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02.05.2024 14:00 Ответить
 
 