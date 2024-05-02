В США хакер-украинец Васинский приговорен к 13 годам заключения за киберпреступления

Суд Северного округа штата Техас приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к 13 годам и семи месяцам лишения свободы за киберпреступления и вымогательство на сумму 700 миллионов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Что известно о деятельности хакера

Васинскому также назначен штраф на сумму 16 миллионов долларов.

По данным суда, 24-летний Васинский состоял в группировке Revil и участвовал более чем в 2,5 тыс. атак с использованием программ-вымогателей. Вместе с сообщниками они взломали тысячи компьютеров по всему миру и требовали выкуп за нераскрытие персональных данных жертв.

Также читайте: Компьютеры военных пытались заразить вредоносным программным обеспечением, которое посылали через Signal

Сообщники требовали выкуп в криптовалюте и использовали криптовалютные обменники и сервисы микширования, чтобы скрыть свои незаконные доходы.

Задержание Васинского

Васинского арестовали в Польше в октябре 2021 года. В марте 2022 года его экстрадировали в США. Хакер признал себя виновным по 11 пунктам обвинения, включая заговор с целью мошенничества и связанной с этим деятельности, в нанесении вреда защищенным компьютерам и в заговоре с целью отмывания денег.

В январе 2022 года ФСБ России сообщила о задержании 14 участников группировки Revil по запросу США.

Также смотрите: Киберполиция разоблачила преступную группу, которая присвоила более 10 млн грн пожертвований для пострадавших от войны детей. ВИДЕО