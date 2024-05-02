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У США хакера-українця Васинського засудили до 13 років ув’язнення за кіберзлочини

У США засудили українського хакера Васинського

Суд Північного округу штату Техас засудив українського хакера Ярослава Васинського до 13 років і семи місяців позбавлення волі за кіберзлочини та вимагання на суму 700 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Що відомо про діяльність хакера

Васинському також призначено штраф на суму 16 мільйонів доларів.

За даними суду, 24-річний Васинський перебував в угрупованні Revil і брав участь більш ніж у 2,5 тис. атак із використанням програм-вимагачів. Разом зі спільниками вони зламали тисячі компʼютерів по всьому світу та вимагали викуп за нерозкриття персональних даних жертв.

Український хакер Ярослав Васинський

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Спільники вимагали викуп у криптовалюті і використовували криптовалютні обмінники та сервіси мікшування, щоб приховати свої незаконні доходи.

Затримання Васинського

Васинського заарештували в Польщі в жовтні 2021 року. У березні 2022 року його екстрадували до США. Хакер визнав себе винним за 11 пунктами звинувачення, включно у змові з метою шахрайства та повʼязаної з цим діяльності, у завдаванні шкоди захищеним компʼютерам та в змові з метою відмивання грошей.

У січні 2022 року ФСБ Росії повідомила про затримання 14 учасників угруповання Revil на запит США.

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Автор: 

кіберзлочин (809) суд (11653) США (22525) хакер (1345)


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Зато его теперь точно не мобилизуют и консульские услуги ему не нужны
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02.05.2024 11:49 Відповісти
Теперь его ожидают дружеские объятия соседей по шконке Дерека и Джамала.
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02.05.2024 14:45 Відповісти
в 37 на свободу з чистою совістью як що доживе
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02.05.2024 11:55 Відповісти
талановиті молоді хлопці не пропадуть ніде.
запропонують працювати у якомусь секретному підрозділі і приносити користь сша.
у сша цінують золоті руки і тим більше мозок.
на відміну від нас!
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02.05.2024 11:56 Відповісти
точно.... прямо як в дешевому серіалі! )))
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02.05.2024 12:03 Відповісти
Для нормальных людей это обыкновенный вор.
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02.05.2024 12:10 Відповісти
Он будет счастлив , если получит работу по уборке туалетов, тогда хоть изредка сможет покупать вазелин в ларьке. А вазелина молодому и смазливому ******** нужно будет много
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02.05.2024 14:48 Відповісти
анб и фбр потирают ручки
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02.05.2024 12:09 Відповісти
Так это украинец или украиноземелец, это две разные вещи. Недавно в Европе арестовали одного "эстонца" за мошенничество, а потом оказалось что это был просто вася с эстонским гражданством..
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02.05.2024 14:00 Відповісти
 
 