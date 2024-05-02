У США хакера-українця Васинського засудили до 13 років ув’язнення за кіберзлочини

Суд Північного округу штату Техас засудив українського хакера Ярослава Васинського до 13 років і семи місяців позбавлення волі за кіберзлочини та вимагання на суму 700 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Що відомо про діяльність хакера

Васинському також призначено штраф на суму 16 мільйонів доларів.

За даними суду, 24-річний Васинський перебував в угрупованні Revil і брав участь більш ніж у 2,5 тис. атак із використанням програм-вимагачів. Разом зі спільниками вони зламали тисячі компʼютерів по всьому світу та вимагали викуп за нерозкриття персональних даних жертв.

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Спільники вимагали викуп у криптовалюті і використовували криптовалютні обмінники та сервіси мікшування, щоб приховати свої незаконні доходи.

Затримання Васинського

Васинського заарештували в Польщі в жовтні 2021 року. У березні 2022 року його екстрадували до США. Хакер визнав себе винним за 11 пунктами звинувачення, включно у змові з метою шахрайства та повʼязаної з цим діяльності, у завдаванні шкоди захищеним компʼютерам та в змові з метою відмивання грошей.

У січні 2022 року ФСБ Росії повідомила про затримання 14 учасників угруповання Revil на запит США.

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