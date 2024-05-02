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Батальон из США оставят в Литве на неограниченный срок

Американські військові залишаться в Литві

Американский военный батальон останется в стране на неограниченный срок. Ранее планировалось, что его выведут в конце 2025 года.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Он отметил, что Вашингтон высоко ценит условия военного присутствия и тренировок в Литве, которые позволяют им обеспечить необходимую готовность вооруженных сил к любому сценарию.

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"Во время визита в Вашингтон я получил от Совета национальной безопасности США и Пентагона твердое и четкое подтверждение того, что присутствие Соединенных Штатов в Литве является бессрочным, и размещение сил в регионе останется неизменным", - сказал Кащюнас.

По его словам, во время встреч в Вашингтоне он "четко дал понять", что присутствие США в Литве необходимо, и вместе с НАТО, германской бригадой и национальными силами это именно та необходимая боевая мощь, которая может надежно сдерживать РФ.

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Он также заявил, что Соединенные Штаты ускорили в Литву поставки противотанковых ракет Javelin, которые поступят в мае.

После утверждения США плана ротации сил в странах Балтии в 2022 году было объявлено, что американский батальон будет находиться в Литве до конца 2025 года.

Автор: 

Литва (2445) США (26422)


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Потужно.Ще б піввзводу і пи₴дець кацапні.)
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02.05.2024 13:06 Ответить
Nevalnuisa , ironia ni k mestu , dlia tebia i pol morpeha slishkom mnoga .....
🤭
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02.05.2024 13:49 Ответить
Ne *****. Eto nichego ne dast.😉
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02.05.2024 13:53 Ответить
 
 