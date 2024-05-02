Батальйон зі США залишать в Литві на необмежений термін

Американський військовий батальйон залишиться в країні на необмежений термін. Раніше планували, що його виведуть наприкінці 2025 року.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

Він зазначив, що Вашингтон високо цінує умови військової присутності й тренувань у Литві, які дають змогу їм забезпечити необхідну готовність збройних сил до будь-якого сценарію.

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"Під час візиту до Вашингтона я отримав від Ради національної безпеки США та Пентагону тверде й чітке підтвердження того, що присутність Сполучених Штатів у Литві є безстроковою, і розміщення сил у регіоні залишиться незмінним", - сказав Кащюнас.

За його словами, під час зустрічей у Вашингтоні він "чітко дав зрозуміти", що присутність США в Литві необхідна, і разом із НАТО, німецькою бригадою та національними силами це саме та необхідна бойова міць, яка може надійно стримувати РФ.

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Він також заявив, що Сполучені Штати прискорили в Литву постачання протитанкових ракет Javelin, які надійдуть у травні.

Після затвердження США плану ротації сил у країнах Балтії 2022 року було оголошено, що американський батальйон перебуватиме в Литві до кінця 2025 року.