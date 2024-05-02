УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8778 відвідувачів онлайн
Новини
917 3

Батальйон зі США залишать в Литві на необмежений термін

Американські військові залишаться в Литві

Американський військовий батальйон залишиться в країні на необмежений термін. Раніше планували, що його виведуть наприкінці 2025 року.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

Він зазначив, що Вашингтон високо цінує умови військової присутності й тренувань у Литві, які дають змогу їм забезпечити необхідну готовність збройних сил до будь-якого сценарію.

Читайте: Пакет допомоги США Україні допоможе стабілізувати ситуацію на полі бою, проте слід думати, як не дозволити Росії підготувати нові напади, - міністр оборони Литви Кащюнас

"Під час візиту до Вашингтона я отримав від Ради національної безпеки США та Пентагону тверде й чітке підтвердження того, що присутність Сполучених Штатів у Литві є безстроковою, і розміщення сил у регіоні залишиться незмінним", - сказав Кащюнас.

За його словами, під час зустрічей у Вашингтоні він "чітко дав зрозуміти", що присутність США в Литві необхідна, і разом із НАТО, німецькою бригадою та національними силами це саме та необхідна бойова міць, яка може надійно стримувати РФ.

Також читайте: Ціль нових санкцій США - російський ВПК, - посол України Маркарова

Він також заявив, що Сполучені Штати прискорили в Литву постачання протитанкових ракет Javelin, які надійдуть у травні.

Після затвердження США плану ротації сил у країнах Балтії 2022 року було оголошено, що американський батальйон перебуватиме в Литві до кінця 2025 року.

Автор: 

Литва (2379) США (22525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно.Ще б піввзводу і пи₴дець кацапні.)
показати весь коментар
02.05.2024 13:06 Відповісти
Nevalnuisa , ironia ni k mestu , dlia tebia i pol morpeha slishkom mnoga .....
🤭
показати весь коментар
02.05.2024 13:49 Відповісти
Ne *****. Eto nichego ne dast.😉
показати весь коментар
02.05.2024 13:53 Відповісти
 
 