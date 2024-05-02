Ленд-лиз может стать предохранителем против политической дестабилизации среди союзников, - Стефанишина
В правительстве Украины рассматривают ленд-лиз как одно из направлений, над которым будут работать.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна, об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Это один из элементов, который мы должны принимать во внимание. Это элемент, который касается именно предохранителя против политической дестабилизации среди тех или иных союзников. Ленд-лиз - это инструмент, который дает возможность обеспечить непрерывность военной помощи на определенных условиях. Мы рассматриваем это как одно из направлений, над которыми мы будем работать", - сказала она.
По ее словам, конкретная позиция в этом вопросе может быть представлена на саммите НАТО в Вашингтоне.
Ленд-лиз для Украины
9 мая президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022, позволявший задействовать программу ускоренной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, не ожидая специального выделения средств для этого Конгрессом США.
1 октября 2022 года он вступил в силу.
Оружие по ленд-лизу Украина не получала, поскольку США использовали другие пути.
В то же время в Европарламенте призвали принять аналог американского ленд-лиза для Украины.
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Поздоровлення!
А досі ви в голову тіко їли?
До речі, текст новини написаний так, наче той закон досі діє. Якщо так, то є питання: а чому ж найвеличніше не скористалося ним пів року тому, коли виникли проблеми з фінансуванням підтримки України в США?
Звісно, питання риторичне, на жаль
Тому що в Україні з кожної праски лунало: ленд-ліз - це дорого, його доведеться повертати, а ми хочемо на шару, а ми хочемо зараз! Згадайте, як ви всі, чи майже всі, писали в коментах, що ленд-ліз - це провокація, а ті, хто про нього говорять - агенти кремля. Наприклад, Андрій Іларіонов, який одразу після 9 травня 2022 року, коли Байден підписав закон про ленд-ліз, сказав, що Україна ленд-ліз не отримає, а без нього війну не виграти. У відповідь ваша влада та ваші ЗМІ оголосили Іларіонова ворогом України.
Бо я сотні разів чув, що Ілларіонов ворог, Табах засланий, Веллер кацап, Діаспора UA працює на Хренль, А Зеля - найвеличніший правитель світу та Всесвіту.
Ленд-ліз був додатковим варіантом.
Як ви могли скористатися тим, чого вам НЕ ДАВАЛИ??
Над чим "в правительстве будут работать" , якщо старий ленд-лиз сконав ненародженим рiк тому, а нового нема i не буде, бо його виключили з списку на обговорення?
Правительству абы "работать", шоб зарплата шла.
Обсуждать введение марсианских войск будут или мобилизацию рептилоидов против русской банды?
Ленд-лиз, ограниченный по времени - изобретение байдена и его шоблы.
Настоящий ленд-лиз, присылаемый во время ВМВ совку и остальным антигитлеровцам был введен ДО ПОБЕДЫ, только такая помощь имеет смысл.
А "мы вам попомогаем год, а потом перестанем и пошлем вас с голыми руками под танки и бомбы "- Это РАБОТА НА ПУЙЛА
Шо вит тут сморiд розвели?
Нема бiльше вини на зелених???
Торочте про реальне!
Про просрану фортифiкацiю, наприклад!
Саме це зараз на часi, а не спогади про те, чого не було й бути не могло.
Українська влада з проханням ленд-лізу за час дії закону НІ РАЗУ не зверталась! НІ РАЗУ навіть не згадувала. То хто і що мав по ньому тим дебілам давати?
А нагадувати про то потрібно, бо та влада в нас вже 5 років і змінюватись не збирається! Тобто, така херня від неї на нас чекає і на далі! А то дуже навіть страшно...
Треба було менше слухати всяких обдристовичів "на шару дають - на шару берем" та розумних типу тебе, що ленд-лиз доведеться виплачувати онукам, бо це позика у борг під певні вигадані тобою зобов'язання.
Залужний десятки разів писав та казав байдуновським ставленикам, що ПОТРІБНА ЗБРОЯ,
писав ЯКА ТА СКІЛЬКИ.
Демпартія не збиралась допомагати Украіні перемогти і навіть ЖОДНОГО РАЗУ слово ПЕРЕМОГА у них з байдуном не було ВИМОВЛЕНО - тільки "непоразка", а перед початком війни байдун навіть заявив, що росія може не дуже сильно вторгнутися, нічого ій за це не зробимо, а якщо дуже сильно, то мабуть треба буде щось подумати.
Байден прийде, порядок наведе.
Аби не Трамп! Бо той ембарго ,накладене джобамою на летальну зброю зняв.
Якщо не секрет, то Подоляк нову методику видав, а чи то сам таке?
Який у трясці ленд-лиз, йолопе???
Він закінчився рік тому, а нового нема і не буде, бо демократ чак шумер викреслив його з порядку денного.
Чого ото товкти воду в ступі?
Бо підтримуєш?
То хто ти є?
Йолоп , як є.
Дратують мене розумники, які, длубаючи пальцем у .....носі, розпатякують про нереальні речі.
Типу неіснуючого ленд-лизу, сотень уже поставлених Ф16 зі штучним інтелектом та ін.