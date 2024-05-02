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Ленд-лиз может стать предохранителем против политической дестабилизации среди союзников, - Стефанишина

Україна розглядає механізм ленд-лізу

В правительстве Украины рассматривают ленд-лиз как одно из направлений, над которым будут работать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна, об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Это один из элементов, который мы должны принимать во внимание. Это элемент, который касается именно предохранителя против политической дестабилизации среди тех или иных союзников. Ленд-лиз - это инструмент, который дает возможность обеспечить непрерывность военной помощи на определенных условиях. Мы рассматриваем это как одно из направлений, над которыми мы будем работать", - сказала она.

По ее словам, конкретная позиция в этом вопросе может быть представлена на саммите НАТО в Вашингтоне.

Ленд-лиз для Украины

9 мая президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022, позволявший задействовать программу ускоренной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, не ожидая специального выделения средств для этого Конгрессом США.

1 октября 2022 года он вступил в силу.

Оружие по ленд-лизу Украина не получала, поскольку США использовали другие пути.

В то же время в Европарламенте призвали принять аналог американского ленд-лиза для Украины.

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Автор: 

Стефанишина Ольга вице-премьер (241) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+2
Все? Дійшло нарешті?
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02.05.2024 13:11
+2
Мгм...
Поздоровлення!
А досі ви в голову тіко їли?
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02.05.2024 13:18
+2
Був закон про ленд-ліз і шо? Дєрьмаківці цим скористалися?

До речі, текст новини написаний так, наче той закон досі діє. Якщо так, то є питання: а чому ж найвеличніше не скористалося ним пів року тому, коли виникли проблеми з фінансуванням підтримки України в США?
Звісно, питання риторичне, на жаль
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02.05.2024 13:20
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Все? Дійшло нарешті?
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02.05.2024 13:11 Ответить
Мгм...
Поздоровлення!
А досі ви в голову тіко їли?
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02.05.2024 13:18 Ответить
Був закон про ленд-ліз і шо? Дєрьмаківці цим скористалися?

До речі, текст новини написаний так, наче той закон досі діє. Якщо так, то є питання: а чому ж найвеличніше не скористалося ним пів року тому, коли виникли проблеми з фінансуванням підтримки України в США?
Звісно, питання риторичне, на жаль
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02.05.2024 13:20 Ответить
Перший закон про ленд-ліз закінчився 30 вересня 2023 року. Спробу продовжити його республіканцями було заблоковано лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером. Новий законопроект про ленд-ліз вніс на розгляд Сенату сенатор-республіканець Джо Корнін, автор першого закону про ленд-ліз. Це фактично шостий законопроект, розроблений та внесений республіканцями замість старого пакету демократів та Білого дому. Новий законопроект про ленд-ліз пропонується до 30 вересня 2026 року, тобто, на 2,5 роки. Чи буде новий законопроект про ленд-ліз проголосований у Сенаті, невідомо.
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02.05.2024 15:35 Ответить
>>Чому ж найвеличніше не скористалося ним пів року тому?

Тому що в Україні з кожної праски лунало: ленд-ліз - це дорого, його доведеться повертати, а ми хочемо на шару, а ми хочемо зараз! Згадайте, як ви всі, чи майже всі, писали в коментах, що ленд-ліз - це провокація, а ті, хто про нього говорять - агенти кремля. Наприклад, Андрій Іларіонов, який одразу після 9 травня 2022 року, коли Байден підписав закон про ленд-ліз, сказав, що Україна ленд-ліз не отримає, а без нього війну не виграти. У відповідь ваша влада та ваші ЗМІ оголосили Іларіонова ворогом України.
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02.05.2024 15:46 Ответить
Браво!
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02.05.2024 16:48 Ответить
Здається, РОЗУМ взагалі є ворогом Украіни.

Бо я сотні разів чув, що Ілларіонов ворог, Табах засланий, Веллер кацап, Діаспора UA працює на Хренль, А Зеля - найвеличніший правитель світу та Всесвіту.
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02.05.2024 17:25 Ответить
а чому з 1-го жовтня 2022 року зелена підарня не використовувала ленл-ліз?! вирішили, що на шару усе дадуть?! й даватимуть так довго, як треба?! й лише зараз у приймальній дєрьмачні, пардон в уряді, вирішили "працювати" над цим?! а скільки це коштувало країні у кількости трупів й скалічених людей?! зелений підор нічого про це ввечері не хоче прогундосити?!
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02.05.2024 13:26 Ответить
Не скористалися тому що не було потреби. Конгрес голосував за допомогу України як за безоплатну при всьому намаганні дєрьмака зірвати це (майже вдалося).

Ленд-ліз був додатковим варіантом.
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02.05.2024 14:13 Ответить
Таки да...Не було потреби.Тому байден його i похерив.
Як ви могли скористатися тим, чого вам НЕ ДАВАЛИ??
Над чим "в правительстве будут работать" , якщо старий ленд-лиз сконав ненародженим рiк тому, а нового нема i не буде, бо його виключили з списку на обговорення?
Правительству абы "работать", шоб зарплата шла.
Обсуждать введение марсианских войск будут или мобилизацию рептилоидов против русской банды?
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02.05.2024 14:47 Ответить
Ленд-ліз був єдиним варіантом, що не викликав би стільки проблем, стільки людських втрат, втрачених міст, сіл і територій. Але ж для зеленої мерзоти слова відповідальність і обов`язок невідомі. Йому про то мамаРіма не розказувала.
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02.05.2024 14:47 Ответить
Надавалась безкоштовна допомога. В ленд-лізі не було потреби. Коли стала потреба в ленд-лізі дія закону закінчилась.
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02.05.2024 14:51 Ответить
Ленд-ліз для тупого скота це як Саакашвілі-реформатор.А чим він збирається віддавати борги за предоставлений ленд-ліз-натурой.
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02.05.2024 13:29 Ответить
Пуйловец, тупая скотина, не гони волну, уже все давно знают, что ленд-лиз БЕСПЛАТЕН : все, что уничтожено, израсходовано или потрачено в боевых действиях, оплате НЕ ПОДЛЕЖИТ.
Ленд-лиз, ограниченный по времени - изобретение байдена и его шоблы.
Настоящий ленд-лиз, присылаемый во время ВМВ совку и остальным антигитлеровцам был введен ДО ПОБЕДЫ, только такая помощь имеет смысл.
А "мы вам попомогаем год, а потом перестанем и пошлем вас с голыми руками под танки и бомбы "- Это РАБОТА НА ПУЙЛА
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02.05.2024 14:54 Ответить
Трясця, матюкатись не можна ! Стільки галасу було навколо планів, Залужного ! А тепер чого роти на замку ? Чи хоча б свій план оборони імені мар'яни оголосили б ! Зате мій план простий - всіх зеленських слуг на фортифікаційні роботи з лопатами та ломами. Цілодобово !
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02.05.2024 14:39 Ответить
Та то ж, сучища зелені, треба було ще 2 роки тому той ленд-ліз активувати! Так, просити! Так, брати на себе зобов`язання! Так, давати гарантії! Але ж гидке пейсатеньке створіннячко хоче, щоб все на халяву! а халява має властивість закінчуватись. От тільки скільки народу через то полягло, тварюки?
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02.05.2024 14:44 Ответить
Та де б ви той лен-лиз взяли, якщо його НЕ ДАВАЛИ i не збиралися давати?!!!
Шо вит тут сморiд розвели?
Нема бiльше вини на зелених???
Торочте про реальне!
Про просрану фортифiкацiю, наприклад!
Саме це зараз на часi, а не спогади про те, чого не було й бути не могло.
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02.05.2024 15:00 Ответить
пілять! ленд-ліз то означає позичити (взяти в борг) під певні зобов`язання і гарантії! Якщо сусід вам каже, що може вам позичити 100 грн, бо у вас проблеми, а ви з проханням, щоб він позичив не звертаєтесь, то хто винен? Ви чи може сусід? типу, він сам має прийти і попросити: позич в мене 100 грн?
Українська влада з проханням ленд-лізу за час дії закону НІ РАЗУ не зверталась! НІ РАЗУ навіть не згадувала. То хто і що мав по ньому тим дебілам давати?
А нагадувати про то потрібно, бо та влада в нас вже 5 років і змінюватись не збирається! Тобто, така херня від неї на нас чекає і на далі! А то дуже навіть страшно...
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02.05.2024 15:07 Ответить
Шо означає "ленд-лиз" - читай у законі про ленд-лиз, а не шукай у словнику переклад та не вигадуй дурних аналогій.
Треба було менше слухати всяких обдристовичів "на шару дають - на шару берем" та розумних типу тебе, що ленд-лиз доведеться виплачувати онукам, бо це позика у борг під певні вигадані тобою зобов'язання.
Залужний десятки разів писав та казав байдуновським ставленикам, що ПОТРІБНА ЗБРОЯ,
писав ЯКА ТА СКІЛЬКИ.
Демпартія не збиралась допомагати Украіні перемогти і навіть ЖОДНОГО РАЗУ слово ПЕРЕМОГА у них з байдуном не було ВИМОВЛЕНО - тільки "непоразка", а перед початком війни байдун навіть заявив, що росія може не дуже сильно вторгнутися, нічого ій за це не зробимо, а якщо дуже сильно, то мабуть треба буде щось подумати.
Байден прийде, порядок наведе.
Аби не Трамп! Бо той ембарго ,накладене джобамою на летальну зброю зняв.
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02.05.2024 17:14 Ответить
Зрозуміло, то все "байдун" винен. Головне, що Бубочка зовсім ні при чому...
Якщо не секрет, то Подоляк нову методику видав, а чи то сам таке?
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02.05.2024 17:41 Ответить
Не "США використовували інші шляхи", а Байден відмовився виконувати закон про ленд-ліз.
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02.05.2024 15:28 Ответить
Ленд-ліз може стати запобіжником проти політичної дестабілізації серед союзників - тожтреба бути "зелено-упоротою слугою" .щоб сказати куйну придуману канторою "полдляковою"
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02.05.2024 15:46 Ответить
Може стати запобіжником...
Який у трясці ленд-лиз, йолопе???
Він закінчився рік тому, а нового нема і не буде, бо демократ чак шумер викреслив його з порядку денного.
Чого ото товкти воду в ступі?
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02.05.2024 17:18 Ответить
ЙОЛОПЕ з хамовитим рилом.Навчися читати і слідкувати хто,що написав ??? Ось Тобі ,телепню , заголовок статті (Ленд-ліз може стати запобіжником проти політичної дестабілізації серед союзників, - Стефанішина Джерело:
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02.05.2024 19:51 Ответить
Ну й навіщо ти припер цю полову сюди???
Бо підтримуєш?
То хто ти є?
Йолоп , як є.
Дратують мене розумники, які, длубаючи пальцем у .....носі, розпатякують про нереальні речі.
Типу неіснуючого ленд-лизу, сотень уже поставлених Ф16 зі штучним інтелектом та ін.
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02.05.2024 20:54 Ответить
 
 