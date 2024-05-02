Ленд-лиз может стать предохранителем против политической дестабилизации среди союзников, - Стефанишина

В правительстве Украины рассматривают ленд-лиз как одно из направлений, над которым будут работать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна, об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Это один из элементов, который мы должны принимать во внимание. Это элемент, который касается именно предохранителя против политической дестабилизации среди тех или иных союзников. Ленд-лиз - это инструмент, который дает возможность обеспечить непрерывность военной помощи на определенных условиях. Мы рассматриваем это как одно из направлений, над которыми мы будем работать", - сказала она.

По ее словам, конкретная позиция в этом вопросе может быть представлена на саммите НАТО в Вашингтоне.

Ленд-лиз для Украины

9 мая президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022, позволявший задействовать программу ускоренной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, не ожидая специального выделения средств для этого Конгрессом США.

1 октября 2022 года он вступил в силу.

Оружие по ленд-лизу Украина не получала, поскольку США использовали другие пути.

В то же время в Европарламенте призвали принять аналог американского ленд-лиза для Украины.

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