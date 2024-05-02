Ленд-ліз може стати запобіжником проти політичної дестабілізації серед союзників, - Стефанішина

В уряді України розглядають ленд-ліз як один із напрямків, над яким працюватимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Це один з елементів, який ми маємо брати до уваги. Це елемент, який стосується саме запобіжника проти політичної дестабілізації серед тих чи інших союзників. Ленд-ліз - це інструмент, який дає можливість забезпечити безперервність військової допомоги на певних умовах. Ми розглядаємо це як один із напрямів, над якими ми працюватимемо", - пояснила вона.

За її словами, конкретну позицію в цьому питанні може бути представлено на саміті НАТО у Вашингтоні.

Ленд-ліз для України

9 травня 2022 року президент США Джо Байден затвердив Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022, який дозволить задіяти програму прискореної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

1 жовтня 2022 року він набув чинності.

Зброї за ленд-лізом Україна не отримувала, оскільки США використовували інші шляхи.

Водночас у Європарламенті закликали ухвалити аналог американського ленд-лізу для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хотілося б побачити нове законодавство, яке дозволить ленд-ліз для України, - Волкер