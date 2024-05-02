Враг запустил ракету через Сумщину в направлении Полтавщины, - Воздушные силы
Днем 2 мая российские войска запустили ракету в направлении Полтавской области. В регионе воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракета через Сумскую область в направлении Полтавщины", - говорится в сообщении.
В Сумской, Харьковской и Полтавской областях угроза применения баллистического вооружения.
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