Враг запустил ракету через Сумщину в направлении Полтавщины, - Воздушные силы

Днем 2 мая российские войска запустили ракету в направлении Полтавской области. В регионе воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета через Сумскую область в направлении Полтавщины", - говорится в сообщении.

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях угроза применения баллистического вооружения.

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