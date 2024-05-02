РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9181 посетитель онлайн
Новости Война
2 007 0

Враг запустил ракету через Сумщину в направлении Полтавщины, - Воздушные силы

Окупанти запустили ракету на Полтавщину

Днем 2 мая российские войска запустили ракету в направлении Полтавской области. В регионе воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета через Сумскую область в направлении Полтавщины", - говорится в сообщении.

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях угроза применения баллистического вооружения.

Также читайте: Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших и попаданий в гражданскую и критическую инфраструктуру

Автор: 

ракеты (3555) Сумская область (3004) Воздушные силы (2251) Полтавская область (1144)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 