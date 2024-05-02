Ворог запустив ракету через Сумщину в напрямку Полтавщини, - Повітряні сили

Вдень 2 травня російські війська запустили ракету в напрямку Полтавської області. У регіоні повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета через Сумщину в напрямку Полтавщини", - йдеться у повідомленні.

У Сумській, Харківській та Полтавській областях загроза застосування балістичного озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 300 ракет та 3,2 тис КАБів застосувала РФ проти України протягом місяця, - Зеленський