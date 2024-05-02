Ворог запустив ракету через Сумщину в напрямку Полтавщини, - Повітряні сили
Вдень 2 травня російські війська запустили ракету в напрямку Полтавської області. У регіоні повітряна тривога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета через Сумщину в напрямку Полтавщини", - йдеться у повідомленні.
У Сумській, Харківській та Полтавській областях загроза застосування балістичного озброєння.
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