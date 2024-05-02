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Новини Війна
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Ворог запустив ракету через Сумщину в напрямку Полтавщини, - Повітряні сили

Окупанти запустили ракету на Полтавщину

Вдень 2 травня російські війська запустили ракету в напрямку Полтавської області. У регіоні повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета через Сумщину в напрямку Полтавщини", - йдеться у повідомленні.

У Сумській, Харківській та Полтавській областях загроза застосування балістичного озброєння.

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Автор: 

ракети (4004) Сумська область (3550) Повітряні сили (2596) Полтавська область (1099)


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