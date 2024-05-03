Российские военные вошли на базу американских сил в Нигере после решения нигерской хунты выслать войска США, - Reuters

Военнослужащие РФ вошли на авиабазу в Нигере, где размещены войска США. Ранее хунта, захватившая власть в Нигере в результате переворота, решила выслать из страны американских военных.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что события разворачиваются на авиабазе 101, на которой дислоцированы почти 1000 американских военнослужащих. Эта база расположена в столице Нигера, городе Ниамей.

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По словам представителя Пентагона, российские войска не смешивались с американскими: они заняли отдельный ангар.

Министр обороны США Ллойд Остин на вопрос о том, могут ли россияне приблизиться к расположенной на базе американской военной технике ответил так: "Россияне находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским силам или доступа к нашему оборудованию. Я всегда сосредоточен на безопасности и защите наших войск... Но сейчас я не вижу здесь серьезной проблемы с точки зрения защиты наших сил".

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Почему Нигер решил выслать американцев?

США были ключевым партнером Нигера в борьбе с повстанцами, которые убили тысячи людей. Но в прошлом году в Нигере произошел переворот, и к власти пришла хунта, решившая выслать из страны американских военных.

Это не первый подобный случай: ранее Штаты были вынуждены вывести войска из ряда африканских стран после того, как там в результате переворотов власть перешла в руки хунты. Они были вынуждены покинуть Чад, а французские силы были выведены из Мали и Буркина-Фасо.

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Россия при этом стремится укрепить отношения со странами Африки. Мали, к примеру, стала в последние годы одним из ближайших африканских союзников РФ. А наемники "Вагнера" ведут там борьбу с повстанцами-джихадистами.