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Российские военные вошли на базу американских сил в Нигере после решения нигерской хунты выслать войска США, - Reuters

Росіяни увійшли на військову базу США в Нігері

Военнослужащие РФ вошли на авиабазу в Нигере, где размещены войска США. Ранее хунта, захватившая власть в Нигере в результате переворота, решила выслать из страны американских военных.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что события разворачиваются на авиабазе 101, на которой дислоцированы почти 1000 американских военнослужащих. Эта база расположена в столице Нигера, городе Ниамей.

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По словам представителя Пентагона, российские войска не смешивались с американскими: они заняли отдельный ангар.

Министр обороны США Ллойд Остин на вопрос о том, могут ли россияне приблизиться к расположенной на базе американской военной технике ответил так: "Россияне находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским силам или доступа к нашему оборудованию. Я всегда сосредоточен на безопасности и защите наших войск... Но сейчас я не вижу здесь серьезной проблемы с точки зрения защиты наших сил".

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Почему Нигер решил выслать американцев?

США были ключевым партнером Нигера в борьбе с повстанцами, которые убили тысячи людей. Но в прошлом году в Нигере произошел переворот, и к власти пришла хунта, решившая выслать из страны американских военных.

Это не первый подобный случай: ранее Штаты были вынуждены вывести войска из ряда африканских стран после того, как там в результате переворотов власть перешла в руки хунты. Они были вынуждены покинуть Чад, а французские силы были выведены из Мали и Буркина-Фасо.

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Россия при этом стремится укрепить отношения со странами Африки. Мали, к примеру, стала в последние годы одним из ближайших африканских союзников РФ. А наемники "Вагнера" ведут там борьбу с повстанцами-джихадистами.

Автор: 

Африка (277) россия (95372) США (26422) Нигер (5)


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Топ комментарии
+40
Результат сцикливої зовнішньої політики уряду США, і зухвалої та агресивної політики уряду росії.
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03.05.2024 09:33
+35
Ще один гучний ляпас.
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03.05.2024 09:32
+20
США уважно та потужно спостерігає за ситуацією і готує 134 пакет потужних санкцій. Веде потужні перемовини та консультації.
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03.05.2024 09:35
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Забезпечення підрозділів- це коли ми в ОБАТО їли жаркоє і повара цивільні в солдатській їдальні, а поряд вч68050 з.р.бригада 5 днів на тиждень їли перловку
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07.05.2024 08:27 Ответить
..молодець!!! От ти як бистро навчаєшся!!!)) Так от кацапсячі у Африці точно так же ссуть ху... чекаючи на кацапський Іл-76...який їм щось привезе. Ну і як сам розумієш... морозива він їм не привезе, як привозять німцям та французам.... А привезе перлову кашу у банках... яку не доїла у свій час в.ч 68050. Тому так і підтримають кацапам бойовий дух. А місцеві їм ще бананів з манго підкинуть, щоб **пожирували** . А відверто скажу. Як би Ви хоч раз зайшли у їдальню німців на базі в Гао... то Ваші **..іли жаркое**.. це що свині у кориті смакували помийї... )))) Але ..звиняйте... Ви цього не побачите.
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07.05.2024 21:39 Ответить
. Але французів з Африки випирають оборванці .
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08.05.2024 22:15 Ответить
..так я Вам і кажу, що смердячі менталітетом схожі на африканців. Випирають не оборванці з рашки, а місцева влада, яка сподівається, що кацапсячі почнуть поставляти туди і зброю..і гроші, як це було за часів СРСР.. А згодом і африканці побачать всю ніцість русні... як це вже було... в Анголі, в Конго.. в Судані та Мозамбіку. Борги ніхто спадкоємцю СРСР...руснявим ніхто і не збирався віддавати... А зараз все повторюється. Так що нічого нового. Африканські країни, звідки пішли європейці летять у провалля моментально. А кацапи прискорять цей процес... А потім місцеві їх банально перебьють...бо чоп-чоп (їжа) нема... грошей нема... і нічого нема...
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08.05.2024 23:54 Ответить
Рашка получила доступ к ресурсам. Теперь логично демпинговать цены на сырье и коррумпировать дальше демократии.
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03.05.2024 10:25 Ответить
Тепер щоб вивести 1000 америкосів треба здати всю зброю і техніку як в Афгані і з ганьбою драпати...
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03.05.2024 10:27 Ответить
О, скільки спеціалістів і експертів. Бо американці ж тупі і нічого не розуміють і не вміють.
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03.05.2024 10:52 Ответить
Тут питання не в США.
Тут питання в кацапстані.
В Україні рашики проти "державного перевороту", а Нігерії вони вже за!?
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03.05.2024 11:01 Ответить
Главное не потерять Нигерю и ЮАР, это самые развитые страны Африки, с большим населением и быстро растущей економикой.
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03.05.2024 11:05 Ответить
.. Нігерія вже Китай... ПАР... це Британія на півдні Африки... Ну а про **быстро растущую экономику** Ви дуже погарячкували.
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03.05.2024 11:49 Ответить
Вісь Сцикунів протистоіть Вісі Зла
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03.05.2024 11:14 Ответить
Куколды мля!
Кто ж так старательно сливает Западную цивилизацию???
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03.05.2024 11:15 Ответить
Остин что-то разухарился, на горшок сходил удачно, на верное.
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03.05.2024 11:39 Ответить
Ну это конечно дали пощечину СШЫ, выгоняют везде. Стратеги!
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03.05.2024 12:01 Ответить
рейган перевертається в труні..
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03.05.2024 12:06 Ответить
Это какой то позор!
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03.05.2024 12:33 Ответить
М-да, гегемона обсцикають усі, кому не лінь. Особливо - якесь *****.
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03.05.2024 13:00 Ответить
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