Російські військові увійшли на базу американських сил в Нігері після рішення нігерської хунти вислати війська США, - Reuters
Військовослужбовці РФ увійшли на авіабазу в Нігері, де розміщені війська США. Раніше хунта, яка захопила владу в Нігері наслідок перевороту, вирішила вислати з країни американських військових.
Про це з посиланням на високопоставленого представника Пентагону повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що події розгортаються на авіабазі 101, на якій дислоковані майже 1000 американських військовослужбовців. Ця база розташована в столиці Нігеру, місті Ніамей.
За словами представника Пентагону, російські війська не змішувалися з американськими: вони зайняли окремий ангар.
Міністр оборони США Ллойд Остін на питання про те, чи можуть росіяни наблизитися до розташованої на базі американської військової техніки відповів так: "Росіяни знаходяться в окремому комплексі і не мають доступу до американських сил або доступу до нашого обладнання. Я завжди зосереджений на безпеці та захисті наших військ... Але зараз я не бачу тут серйозної проблеми з точки зору захисту наших сил".
Чому Нігер вирішив вигнати американців?
США були ключовим партнером Нігеру в боротьбі з повстанцями, які вбили тисячі людей. Але торік в Нігері стався переворот, і до влади прийшла хунта, яка вирішила вислати з країни американських військових.
Це не перший подібний випадок: раніше Штати були вимушені вивести війська з ряду африканських країн після того, як там внаслідок переворотів влада перейшла до рук хунти. Вони були змушені залишити Чад, а французькі сили вивели з Малі та Буркіна-Фасо.
Росія при цьому прагне зміцнити відносини з країнами Африки. Малі, приміром, стала в останні роки одним з найближчих африканських союзників РФ. А найманці "Вагнера" ведуть там боротьбу з повстанцями-джихадістами.
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Тут питання в кацапстані.
В Україні рашики проти "державного перевороту", а Нігерії вони вже за!?
Кто ж так старательно сливает Западную цивилизацию???