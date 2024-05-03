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Новини
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Російські військові увійшли на базу американських сил в Нігері після рішення нігерської хунти вислати війська США, - Reuters

Росіяни увійшли на військову базу США в Нігері

Військовослужбовці РФ увійшли на авіабазу в Нігері, де розміщені війська США. Раніше хунта, яка захопила владу в Нігері наслідок перевороту, вирішила вислати з країни американських військових.

Про це з посиланням на високопоставленого представника Пентагону повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що події розгортаються на авіабазі 101, на якій дислоковані майже 1000 американських військовослужбовців. Ця база розташована в столиці Нігеру, місті Ніамей.

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За словами представника Пентагону, російські війська не змішувалися з американськими: вони зайняли окремий ангар.

Міністр оборони США Ллойд Остін на питання про те, чи можуть росіяни наблизитися до розташованої на базі американської військової техніки відповів так: "Росіяни знаходяться в окремому комплексі і не мають доступу до американських сил або доступу до нашого обладнання. Я завжди зосереджений на безпеці та захисті наших військ... Але зараз я не бачу тут серйозної проблеми з точки зору захисту наших сил".

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Чому Нігер вирішив вигнати американців?

США були ключовим партнером Нігеру в боротьбі з повстанцями, які вбили тисячі людей. Але торік в Нігері стався переворот, і до влади прийшла хунта, яка вирішила вислати з країни американських військових.

Це не перший подібний випадок: раніше Штати були вимушені вивести війська з ряду африканських країн після того, як там внаслідок переворотів влада перейшла до рук хунти. Вони були змушені залишити Чад, а французькі сили вивели з Малі та Буркіна-Фасо.

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Росія при цьому прагне зміцнити відносини з країнами Африки. Малі, приміром, стала в останні роки одним з найближчих африканських союзників РФ. А найманці "Вагнера" ведуть там боротьбу з повстанцями-джихадістами.

Автор: 

Африка (305) росія (64935) США (22525) Нігер (7)


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Топ коментарі
+40
Результат сцикливої зовнішньої політики уряду США, і зухвалої та агресивної політики уряду росії.
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03.05.2024 09:33
+35
Ще один гучний ляпас.
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03.05.2024 09:32
+20
США уважно та потужно спостерігає за ситуацією і готує 134 пакет потужних санкцій. Веде потужні перемовини та консультації.
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03.05.2024 09:35
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Забезпечення підрозділів- це коли ми в ОБАТО їли жаркоє і повара цивільні в солдатській їдальні, а поряд вч68050 з.р.бригада 5 днів на тиждень їли перловку
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07.05.2024 08:27 Відповісти
..молодець!!! От ти як бистро навчаєшся!!!)) Так от кацапсячі у Африці точно так же ссуть ху... чекаючи на кацапський Іл-76...який їм щось привезе. Ну і як сам розумієш... морозива він їм не привезе, як привозять німцям та французам.... А привезе перлову кашу у банках... яку не доїла у свій час в.ч 68050. Тому так і підтримають кацапам бойовий дух. А місцеві їм ще бананів з манго підкинуть, щоб **пожирували** . А відверто скажу. Як би Ви хоч раз зайшли у їдальню німців на базі в Гао... то Ваші **..іли жаркое**.. це що свині у кориті смакували помийї... )))) Але ..звиняйте... Ви цього не побачите.
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07.05.2024 21:39 Відповісти
. Але французів з Африки випирають оборванці .
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08.05.2024 22:15 Відповісти
..так я Вам і кажу, що смердячі менталітетом схожі на африканців. Випирають не оборванці з рашки, а місцева влада, яка сподівається, що кацапсячі почнуть поставляти туди і зброю..і гроші, як це було за часів СРСР.. А згодом і африканці побачать всю ніцість русні... як це вже було... в Анголі, в Конго.. в Судані та Мозамбіку. Борги ніхто спадкоємцю СРСР...руснявим ніхто і не збирався віддавати... А зараз все повторюється. Так що нічого нового. Африканські країни, звідки пішли європейці летять у провалля моментально. А кацапи прискорять цей процес... А потім місцеві їх банально перебьють...бо чоп-чоп (їжа) нема... грошей нема... і нічого нема...
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08.05.2024 23:54 Відповісти
Рашка получила доступ к ресурсам. Теперь логично демпинговать цены на сырье и коррумпировать дальше демократии.
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03.05.2024 10:25 Відповісти
Тепер щоб вивести 1000 америкосів треба здати всю зброю і техніку як в Афгані і з ганьбою драпати...
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03.05.2024 10:27 Відповісти
О, скільки спеціалістів і експертів. Бо американці ж тупі і нічого не розуміють і не вміють.
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03.05.2024 10:52 Відповісти
Тут питання не в США.
Тут питання в кацапстані.
В Україні рашики проти "державного перевороту", а Нігерії вони вже за!?
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03.05.2024 11:01 Відповісти
Главное не потерять Нигерю и ЮАР, это самые развитые страны Африки, с большим населением и быстро растущей економикой.
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03.05.2024 11:05 Відповісти
.. Нігерія вже Китай... ПАР... це Британія на півдні Африки... Ну а про **быстро растущую экономику** Ви дуже погарячкували.
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03.05.2024 11:49 Відповісти
Вісь Сцикунів протистоіть Вісі Зла
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03.05.2024 11:14 Відповісти
Куколды мля!
Кто ж так старательно сливает Западную цивилизацию???
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03.05.2024 11:15 Відповісти
Остин что-то разухарился, на горшок сходил удачно, на верное.
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03.05.2024 11:39 Відповісти
Ну это конечно дали пощечину СШЫ, выгоняют везде. Стратеги!
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03.05.2024 12:01 Відповісти
рейган перевертається в труні..
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03.05.2024 12:06 Відповісти
Это какой то позор!
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03.05.2024 12:33 Відповісти
М-да, гегемона обсцикають усі, кому не лінь. Особливо - якесь *****.
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03.05.2024 13:00 Відповісти
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