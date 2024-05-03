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Новости Война
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Враг планирует развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово, - ОСГВ "Хортиця"

Ситуація західніше Авдіївки

На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Там враг задействовал до четырех бригад вооруженных сил РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Из Очеретиного оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Враг там задействовал до четырех бригад вооруженных сил РФ и планирует развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово", - сообщил Волошин.

Несмотря на то, что противник достиг определенных тактических успехов на этом направлении, оперативного преимущества он получить не смог. Волошин добавил, что для усиления обороны осуществляется перемещение наших бригад, восстановивших свою боеспособность.

Напомним, на днях стало известно, что российским захватчикам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Покровского района Донецкой области.

Также читайте: В Часовом Яре нет военных РФ, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (334) боевые действия (3946)


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а що там з фортифікаційними спорудами на цьому напрямку? чи вдалося підрядникам зібрати всі дозвільні документи, щоб почати будівництво? чи всі хабарі отримали зацікавлені особи? чи відрізняються побудовані окопи від звичайних ям під посадку дерев?... просто це й моя безпека теж й мої гроші...
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03.05.2024 10:37 Ответить
Нема там ні@уя! Одні вирви-ями від рашистських КАБів! А ДОТи та ДЗОТи разом з залізобетонними укриттями - є лише у запальній голові головковерха Зєлєньського
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03.05.2024 11:41 Ответить
в покровске живут друзья, переживаю за них, чтоб не превратили город в авдеевку, что очень вероятно
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03.05.2024 12:01 Ответить
Після Покровська - на Дніпро? Пряма траса без природних перешкод, агломерацій (як на Донбасі) та й укрплень.
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03.05.2024 12:37 Ответить
 
 