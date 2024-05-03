Враг планирует развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово, - ОСГВ "Хортиця"

На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Там враг задействовал до четырех бригад вооруженных сил РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Из Очеретиного оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Враг там задействовал до четырех бригад вооруженных сил РФ и планирует развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово", - сообщил Волошин.

Несмотря на то, что противник достиг определенных тактических успехов на этом направлении, оперативного преимущества он получить не смог. Волошин добавил, что для усиления обороны осуществляется перемещение наших бригад, восстановивших свою боеспособность.

Напомним, на днях стало известно, что российским захватчикам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Покровского района Донецкой области.

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