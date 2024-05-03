Ворог планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Там ворог задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"З Очеретиного окупанти рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Ворог там задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ і планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового", - повідомив Волошин.

Попри те, що противник досяг певних тактичних успіхів на цьому напрямку, оперативної переваги він отримати не зміг. Волошин додав, що для посилення оборони здійснюється переміщення наших бригад, які відновили свою боєздатність.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російським загарбникам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району Донецької області.

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