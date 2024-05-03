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Новини Війна
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Ворог планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація західніше Авдіївки

На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Там ворог задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"З Очеретиного окупанти рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Ворог там задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ і планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового", - повідомив Волошин.

Попри те, що противник досяг певних тактичних успіхів на цьому напрямку, оперативної переваги він отримати не зміг. Волошин додав, що для посилення оборони здійснюється переміщення наших бригад, які відновили свою боєздатність.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російським загарбникам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Часовому Яру немає військових РФ, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (339) бойові дії (3701)


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а що там з фортифікаційними спорудами на цьому напрямку? чи вдалося підрядникам зібрати всі дозвільні документи, щоб почати будівництво? чи всі хабарі отримали зацікавлені особи? чи відрізняються побудовані окопи від звичайних ям під посадку дерев?... просто це й моя безпека теж й мої гроші...
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03.05.2024 10:37 Відповісти
Нема там ні@уя! Одні вирви-ями від рашистських КАБів! А ДОТи та ДЗОТи разом з залізобетонними укриттями - є лише у запальній голові головковерха Зєлєньського
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03.05.2024 11:41 Відповісти
в покровске живут друзья, переживаю за них, чтоб не превратили город в авдеевку, что очень вероятно
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03.05.2024 12:01 Відповісти
Після Покровська - на Дніпро? Пряма траса без природних перешкод, агломерацій (як на Донбасі) та й укрплень.
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03.05.2024 12:37 Відповісти
 
 