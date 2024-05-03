Российский разведывательный беспилотник "Supercam" уничтожен на Херсонщине, - ВК "Південь"

Бойцы воздушного командования "Південь" сбили вражеский разведывательный БПЛА "Supercam" в небе над Херсонской областью.

Об этом сообщает Воздушное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 3 мая 2024 года на Херсонщине воинами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожен разведывательный БПЛА "Supercam", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, операторы одного из подразделений Сил специальных операций сбили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении.