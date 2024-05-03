Російський розвідувальний безпілотник "Supercam" знищено на Херсонщині, - ПК "Південь"

Бійці повітряного командування "Південь" збили ворожий розвідувальний БПЛА "Supercam" у небі над Херсонською областю.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"У ніч на 3 травня 2024 року на Херсонщині воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади знищено розвідувальний БпЛА "Supercam", - ідеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку.