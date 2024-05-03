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РФ разработала новую модель тяжелой огнеметной системы Назвали "Дракон", - Die Welt

рсзв,тос

Российские оборонные компании в последние месяцы получили указания по дальнейшему развитию имеющихся систем вооружения. В стране уже появился прототип новой модели ТОС-3, то есть тяжелой огнеметной системы залпового огня, под названием "Дракон".

Об этом пишет Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

Это бронированная гусеничная реактивная система залпового огня, которая стреляет ракетами с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Полковник Маркус Рейснер из Министерства обороны Австрии сказал изданию, что установка является "еще более сокрушительной версией" предыдущих моделей ТОС-1 и ТОС-2.

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"Новая ракетная установка может стрелять ракетами на расстояние до 15 километров - и поэтому [в отличие от ТОС-1 и ТОС-2] не может быть успешно атакована украинскими FPV-дронами", - считает Рейснер.

Это должно сделать использование ТОС-3 значительно безопаснее для российских войск. В то же время повышается боевая эффективность атак, поскольку новое оружие поражает точнее, чем его предыдущие модели, пишет Welt. Другие подробности о новом вооружении пока неизвестны.

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Вообще комплекс ТОС предназначен для поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника осколками и ударной волной, а также возникновения пожаров.

По словам экспертов Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), один залп предыдущих версий системы может превратить несколько городских кварталов "в тлеющие руины".

Автор: 

оружие (10198) россия (95372) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+11
ЗС РФ втратили здатність до проведення великомасштабних механізованих наступальних операцій на оперативному, а отже, і на стратегічному рівні.

Росіяни залишили будь-яку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів»

(Звісно, з російського погляду це не має значення: Міноборони РФ давно знає, наскільки погане їхнє становище, і тому ще 2022 року полишили всяку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів». Натомість їхня «нова доктрина» - це «1000 голок»: невпинні дрібномасштабні наступи механізованої піхоти. Але це, нарешті, повинні зрозуміти Люди, які потребують свіжого повітря - зокрема, в НАТО в Брюсселі - де балакучі голови все ще базікають про те, що Росія готує війну проти альянсу за «3−4 роки».

(Насправді, це означає, що вони мають спішно перекинути в Україну якомога більше своєї важкої техніки та ***********, бо вони навряд чи колись ************ їм самим).



Том Купер
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03.05.2024 14:06
+10
Зараз екіпажі ТОСів це смертники...
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03.05.2024 14:10
+7
Ну, є дрони, які літають і далі, ніж 15 км.
Питання в стійкості до РЕБ.
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03.05.2024 14:09
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Правила форума Совет форумчан
ЗС РФ втратили здатність до проведення великомасштабних механізованих наступальних операцій на оперативному, а отже, і на стратегічному рівні.

Росіяни залишили будь-яку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів»

(Звісно, з російського погляду це не має значення: Міноборони РФ давно знає, наскільки погане їхнє становище, і тому ще 2022 року полишили всяку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів». Натомість їхня «нова доктрина» - це «1000 голок»: невпинні дрібномасштабні наступи механізованої піхоти. Але це, нарешті, повинні зрозуміти Люди, які потребують свіжого повітря - зокрема, в НАТО в Брюсселі - де балакучі голови все ще базікають про те, що Росія готує війну проти альянсу за «3−4 роки».

(Насправді, це означає, що вони мають спішно перекинути в Україну якомога більше своєї важкої техніки та ***********, бо вони навряд чи колись ************ їм самим).



Том Купер
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03.05.2024 14:06 Ответить
Ну, є дрони, які літають і далі, ніж 15 км.
Питання в стійкості до РЕБ.
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03.05.2024 14:09 Ответить
Есть еще сверхточные снаряды Excalibur для САУ на 40 км.
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03.05.2024 16:01 Ответить
Під все це потрібна одна проста річ: "крило" у повітрі, яке бачить у реальному часі.
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03.05.2024 16:02 Ответить
Судя по последним отчетам в прессе у нас этого "гуталина"...
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03.05.2024 16:09 Ответить
Например PD 2
https://t.me/DIUkraine/3775 Про це повідомляє ГУР МОУ. А також там додали, що коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили українці, передає
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03.05.2024 16:13 Ответить
Треба більше, краще.
І БК до Хаймарсів та Екскалібури до САУ.
Плюс далекобійна "фанера", вона теж є.
І тоді що ТОС, що цей "Дракон" - все одно будуть палати.
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03.05.2024 16:19 Ответить
Амен.
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03.05.2024 16:30 Ответить
На дефенс експрес і мілітарному вже навіть в перекладі була купа статей про те що точність таких снарядів з 70% в 2022 році знизилась до 6% станом на осінь 2023. Те ж саме з керованими бомбами GLSDB які запускають з Хаймерсів.
А все - через РЕБ
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03.05.2024 16:21 Ответить
Если вы такое читали - хучь одну сцыль, сами напросились.
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03.05.2024 16:33 Ответить
Зараз екіпажі ТОСів це смертники...
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03.05.2024 14:10 Ответить
ТОС то не бойова машина. Зверху написана нісенітниця. Як і в Вікіпєдії зараз. ТОС-1 пороблена для ліквідації наслідків застосування хімічної і бактеріологічної зброї. Шляхом випалювання. Щоб свої війська могли тут місцину перетнути. Тому вона не в мехбригадах, не в артбатальонах, а в бригадах "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 войск радиационной, химической и биологической защиты"
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03.05.2024 18:57 Ответить
Значить, по них будуть прилітати не дрони.
Їм сподобається.
(нам також).
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03.05.2024 14:13 Ответить
паскудна річ, якщо бьє за 15 км.

ЗЄля, де наші агало-говнєти ?
ЗЄля, ну хоч що небудь народи за 2,5 роки !!!!

в отвєт "ау" - відосік ввечері, курва !
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03.05.2024 14:14 Ответить
http://www.youtube.com/watch?v=0iR23fz1A68&ab_channel=56-%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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03.05.2024 14:39 Ответить
Україні також потрібно виробництво можливо схожих систем ,або хоча б з таким типом заряду...щоб кацабам дати адекватну відповідь ...
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03.05.2024 14:25 Ответить
в Україні є спєци по термобаричним *********** !
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03.05.2024 15:23 Ответить
Термобаричні ********** є до кожної РСЗВ в світі. Без жодного виключення. Використання ТОС в бойових порядках то є нєрушимая скрєпа кацапів з часів Комсомолького аула в Чечне.
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03.05.2024 19:04 Ответить
Дракон-це ж китайська скрєпа,чому не православний Вихухоль або ТОС-3 им.Сталіна?
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03.05.2024 14:49 Ответить
всьо прально !

ТОС-3: тов. осиф сталін №3
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03.05.2024 15:21 Ответить
брсь нйх в будку, уzzкий!
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03.05.2024 15:00 Ответить
А солдати зс рф зникають тисячами...
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03.05.2024 15:00 Ответить
Тос2 стріляв на 10км за рахунок зменшення бойової частини . Може воно і на 30 зможе стріляти. Але без бч. Судячи з того шо перші 2 варіанта це колісниця суіцидника, то можна уявити шо буде з цим.
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03.05.2024 14:58 Ответить
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03.05.2024 15:13 Ответить
хароший говнєт, на броні легко розміщується до п'ятнадцяти штук дєсанту.
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03.05.2024 15:16 Ответить
Шота говорит мне, шо эта вундерваФля из серии - "Смерть врагу, пи*дец расчету".
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03.05.2024 16:06 Ответить
А щєля розробив нові трьохслойні способи пздити з бюджету сотні мільярдів і залишатися боХом для свідків сватів .
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03.05.2024 16:09 Ответить
 
 