РФ разработала новую модель тяжелой огнеметной системы Назвали "Дракон", - Die Welt
Российские оборонные компании в последние месяцы получили указания по дальнейшему развитию имеющихся систем вооружения. В стране уже появился прототип новой модели ТОС-3, то есть тяжелой огнеметной системы залпового огня, под названием "Дракон".
Об этом пишет Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.
Это бронированная гусеничная реактивная система залпового огня, которая стреляет ракетами с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Полковник Маркус Рейснер из Министерства обороны Австрии сказал изданию, что установка является "еще более сокрушительной версией" предыдущих моделей ТОС-1 и ТОС-2.
"Новая ракетная установка может стрелять ракетами на расстояние до 15 километров - и поэтому [в отличие от ТОС-1 и ТОС-2] не может быть успешно атакована украинскими FPV-дронами", - считает Рейснер.
Это должно сделать использование ТОС-3 значительно безопаснее для российских войск. В то же время повышается боевая эффективность атак, поскольку новое оружие поражает точнее, чем его предыдущие модели, пишет Welt. Другие подробности о новом вооружении пока неизвестны.
Вообще комплекс ТОС предназначен для поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника осколками и ударной волной, а также возникновения пожаров.
По словам экспертов Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), один залп предыдущих версий системы может превратить несколько городских кварталов "в тлеющие руины".
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Росіяни залишили будь-яку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів»
(Звісно, з російського погляду це не має значення: Міноборони РФ давно знає, наскільки погане їхнє становище, і тому ще 2022 року полишили всяку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів». Натомість їхня «нова доктрина» - це «1000 голок»: невпинні дрібномасштабні наступи механізованої піхоти. Але це, нарешті, повинні зрозуміти Люди, які потребують свіжого повітря - зокрема, в НАТО в Брюсселі - де балакучі голови все ще базікають про те, що Росія готує війну проти альянсу за «3−4 роки».
(Насправді, це означає, що вони мають спішно перекинути в Україну якомога більше своєї важкої техніки та ***********, бо вони навряд чи колись ************ їм самим).
Том Купер
Питання в стійкості до РЕБ.
https://t.me/DIUkraine/3775 Про це повідомляє ГУР МОУ. А також там додали, що коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили українці, передає
І БК до Хаймарсів та Екскалібури до САУ.
Плюс далекобійна "фанера", вона теж є.
І тоді що ТОС, що цей "Дракон" - все одно будуть палати.
А все - через РЕБ
Їм сподобається.
(нам також).
ЗЄля, де наші агало-говнєти ?
ЗЄля, ну хоч що небудь народи за 2,5 роки !!!!
в отвєт "ау" - відосік ввечері, курва !
ТОС-3: тов. осиф сталін №3