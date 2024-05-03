РФ разработала новую модель тяжелой огнеметной системы Назвали "Дракон", - Die Welt

Российские оборонные компании в последние месяцы получили указания по дальнейшему развитию имеющихся систем вооружения. В стране уже появился прототип новой модели ТОС-3, то есть тяжелой огнеметной системы залпового огня, под названием "Дракон".

Об этом пишет Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

Это бронированная гусеничная реактивная система залпового огня, которая стреляет ракетами с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Полковник Маркус Рейснер из Министерства обороны Австрии сказал изданию, что установка является "еще более сокрушительной версией" предыдущих моделей ТОС-1 и ТОС-2.

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"Новая ракетная установка может стрелять ракетами на расстояние до 15 километров - и поэтому [в отличие от ТОС-1 и ТОС-2] не может быть успешно атакована украинскими FPV-дронами", - считает Рейснер.

Это должно сделать использование ТОС-3 значительно безопаснее для российских войск. В то же время повышается боевая эффективность атак, поскольку новое оружие поражает точнее, чем его предыдущие модели, пишет Welt. Другие подробности о новом вооружении пока неизвестны.

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Вообще комплекс ТОС предназначен для поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника осколками и ударной волной, а также возникновения пожаров.

По словам экспертов Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), один залп предыдущих версий системы может превратить несколько городских кварталов "в тлеющие руины".