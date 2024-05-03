РФ розробила нову модель важкої вогнеметної системи. Назвали "Дракон", - Die Welt
Російські оборонні компанії останніми місяцями отримали вказівки щодо подальшого розвитку наявних систем озброєння. У країні вже з’явився прототип нової моделі ТОС-3, тобто важкої вогнеметної системи залпового вогню, під назвою "Дракон".
Про це пише Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Hromadske.
Це броньована гусенична реактивна система залпового вогню, яка стріляє ракетами з термобаричними боєголовками великої руйнівної сили. Полковник Маркус Рейснер з Міністерства оборони Австрії сказав виданню, що установка є "ще більш нищівною версією" попередніх моделей ТОС-1 і ТОС-2.
"Нова ракетна установка може стріляти ракетами на відстань до 15 кілометрів - і тому [на відміну від ТОС-1 і ТОС-2] не може бути успішно атакована українськими FPV-дронами", - вважає Рейснер.
Це повинно зробити використання ТОС-3 значно безпечнішим для російських військ. Водночас підвищується бойова ефективність атак, оскільки нова зброя вражає точніше, ніж її попередні моделі, пише Welt. Інші подробиці щодо нового озброєння нині невідомі.
Взагалі комплекс ТОС призначений для підпалу та руйнування споруд і будівель, знищення живої сили супротивника осколками та ударною хвилею, а також виникнення пожеж.
За словами експертів Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN), один залп попередніх версій системи може перетворити кілька міських кварталів "на руїни, що тліють".
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Росіяни залишили будь-яку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів»
(Звісно, з російського погляду це не має значення: Міноборони РФ давно знає, наскільки погане їхнє становище, і тому ще 2022 року полишили всяку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів». Натомість їхня «нова доктрина» - це «1000 голок»: невпинні дрібномасштабні наступи механізованої піхоти. Але це, нарешті, повинні зрозуміти Люди, які потребують свіжого повітря - зокрема, в НАТО в Брюсселі - де балакучі голови все ще базікають про те, що Росія готує війну проти альянсу за «3−4 роки».
(Насправді, це означає, що вони мають спішно перекинути в Україну якомога більше своєї важкої техніки та ***********, бо вони навряд чи колись ************ їм самим).
Том Купер
Питання в стійкості до РЕБ.
https://t.me/DIUkraine/3775 Про це повідомляє ГУР МОУ. А також там додали, що коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили українці, передає
І БК до Хаймарсів та Екскалібури до САУ.
Плюс далекобійна "фанера", вона теж є.
І тоді що ТОС, що цей "Дракон" - все одно будуть палати.
А все - через РЕБ
Їм сподобається.
(нам також).
ЗЄля, де наші агало-говнєти ?
ЗЄля, ну хоч що небудь народи за 2,5 роки !!!!
в отвєт "ау" - відосік ввечері, курва !
ТОС-3: тов. осиф сталін №3