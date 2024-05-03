РФ розробила нову модель важкої вогнеметної системи. Назвали "Дракон", - Die Welt

Російські оборонні компанії останніми місяцями отримали вказівки щодо подальшого розвитку наявних систем озброєння. У країні вже з’явився прототип нової моделі ТОС-3, тобто важкої вогнеметної системи залпового вогню, під назвою "Дракон".

Про це пише Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Hromadske.

Це броньована гусенична реактивна система залпового вогню, яка стріляє ракетами з термобаричними боєголовками великої руйнівної сили. Полковник Маркус Рейснер з Міністерства оборони Австрії сказав виданню, що установка є "ще більш нищівною версією" попередніх моделей ТОС-1 і ТОС-2.

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"Нова ракетна установка може стріляти ракетами на відстань до 15 кілометрів - і тому [на відміну від ТОС-1 і ТОС-2] не може бути успішно атакована українськими FPV-дронами", - вважає Рейснер.

Це повинно зробити використання ТОС-3 значно безпечнішим для російських військ. Водночас підвищується бойова ефективність атак, оскільки нова зброя вражає точніше, ніж її попередні моделі, пише Welt. Інші подробиці щодо нового озброєння нині невідомі.

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Взагалі комплекс ТОС призначений для підпалу та руйнування споруд і будівель, знищення живої сили супротивника осколками та ударною хвилею, а також виникнення пожеж.

За словами експертів Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN), один залп попередніх версій системи може перетворити кілька міських кварталів "на руїни, що тліють".