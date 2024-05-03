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РФ розробила нову модель важкої вогнеметної системи. Назвали "Дракон", - Die Welt

рсзв,тос

Російські оборонні компанії останніми місяцями отримали вказівки щодо подальшого розвитку наявних систем озброєння. У країні вже з’явився прототип нової моделі ТОС-3, тобто важкої вогнеметної системи залпового вогню, під назвою "Дракон".

Про це пише Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Hromadske.

Це броньована гусенична реактивна система залпового вогню, яка стріляє ракетами з термобаричними боєголовками великої руйнівної сили. Полковник Маркус Рейснер з Міністерства оборони Австрії сказав виданню, що установка є "ще більш нищівною версією" попередніх моделей ТОС-1 і ТОС-2.

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"Нова ракетна установка може стріляти ракетами на відстань до 15 кілометрів - і тому [на відміну від ТОС-1 і ТОС-2] не може бути успішно атакована українськими FPV-дронами", - вважає Рейснер.

Це повинно зробити використання ТОС-3 значно безпечнішим для російських військ. Водночас підвищується бойова ефективність атак, оскільки нова зброя вражає точніше, ніж її попередні моделі, пише Welt. Інші подробиці щодо нового озброєння нині невідомі.

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Взагалі комплекс ТОС призначений для підпалу та руйнування споруд і будівель, знищення живої сили супротивника осколками та ударною хвилею, а також виникнення пожеж.

За словами експертів Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN), один залп попередніх версій системи може перетворити кілька міських кварталів "на руїни, що тліють".

Автор: 

зброя (7435) росія (64935) РСЗВ (207)


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Топ коментарі
+11
ЗС РФ втратили здатність до проведення великомасштабних механізованих наступальних операцій на оперативному, а отже, і на стратегічному рівні.

Росіяни залишили будь-яку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів»

(Звісно, з російського погляду це не має значення: Міноборони РФ давно знає, наскільки погане їхнє становище, і тому ще 2022 року полишили всяку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів». Натомість їхня «нова доктрина» - це «1000 голок»: невпинні дрібномасштабні наступи механізованої піхоти. Але це, нарешті, повинні зрозуміти Люди, які потребують свіжого повітря - зокрема, в НАТО в Брюсселі - де балакучі голови все ще базікають про те, що Росія готує війну проти альянсу за «3−4 роки».

(Насправді, це означає, що вони мають спішно перекинути в Україну якомога більше своєї важкої техніки та ***********, бо вони навряд чи колись ************ їм самим).



Том Купер
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03.05.2024 14:06
+10
Зараз екіпажі ТОСів це смертники...
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03.05.2024 14:10
+7
Ну, є дрони, які літають і далі, ніж 15 км.
Питання в стійкості до РЕБ.
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03.05.2024 14:09
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ЗС РФ втратили здатність до проведення великомасштабних механізованих наступальних операцій на оперативному, а отже, і на стратегічному рівні.

Росіяни залишили будь-яку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів»

(Звісно, з російського погляду це не має значення: Міноборони РФ давно знає, наскільки погане їхнє становище, і тому ще 2022 року полишили всяку надію «перемогти у війні за допомогою одиночних ударів». Натомість їхня «нова доктрина» - це «1000 голок»: невпинні дрібномасштабні наступи механізованої піхоти. Але це, нарешті, повинні зрозуміти Люди, які потребують свіжого повітря - зокрема, в НАТО в Брюсселі - де балакучі голови все ще базікають про те, що Росія готує війну проти альянсу за «3−4 роки».

(Насправді, це означає, що вони мають спішно перекинути в Україну якомога більше своєї важкої техніки та ***********, бо вони навряд чи колись ************ їм самим).



Том Купер
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03.05.2024 14:06 Відповісти
Ну, є дрони, які літають і далі, ніж 15 км.
Питання в стійкості до РЕБ.
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03.05.2024 14:09 Відповісти
Есть еще сверхточные снаряды Excalibur для САУ на 40 км.
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03.05.2024 16:01 Відповісти
Під все це потрібна одна проста річ: "крило" у повітрі, яке бачить у реальному часі.
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03.05.2024 16:02 Відповісти
Судя по последним отчетам в прессе у нас этого "гуталина"...
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03.05.2024 16:09 Відповісти
Например PD 2
https://t.me/DIUkraine/3775 Про це повідомляє ГУР МОУ. А також там додали, що коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили українці, передає
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03.05.2024 16:13 Відповісти
Треба більше, краще.
І БК до Хаймарсів та Екскалібури до САУ.
Плюс далекобійна "фанера", вона теж є.
І тоді що ТОС, що цей "Дракон" - все одно будуть палати.
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03.05.2024 16:19 Відповісти
Амен.
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03.05.2024 16:30 Відповісти
На дефенс експрес і мілітарному вже навіть в перекладі була купа статей про те що точність таких снарядів з 70% в 2022 році знизилась до 6% станом на осінь 2023. Те ж саме з керованими бомбами GLSDB які запускають з Хаймерсів.
А все - через РЕБ
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03.05.2024 16:21 Відповісти
Если вы такое читали - хучь одну сцыль, сами напросились.
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03.05.2024 16:33 Відповісти
Зараз екіпажі ТОСів це смертники...
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03.05.2024 14:10 Відповісти
ТОС то не бойова машина. Зверху написана нісенітниця. Як і в Вікіпєдії зараз. ТОС-1 пороблена для ліквідації наслідків застосування хімічної і бактеріологічної зброї. Шляхом випалювання. Щоб свої війська могли тут місцину перетнути. Тому вона не в мехбригадах, не в артбатальонах, а в бригадах "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 войск радиационной, химической и биологической защиты"
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03.05.2024 18:57 Відповісти
Значить, по них будуть прилітати не дрони.
Їм сподобається.
(нам також).
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03.05.2024 14:13 Відповісти
паскудна річ, якщо бьє за 15 км.

ЗЄля, де наші агало-говнєти ?
ЗЄля, ну хоч що небудь народи за 2,5 роки !!!!

в отвєт "ау" - відосік ввечері, курва !
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03.05.2024 14:14 Відповісти
http://www.youtube.com/watch?v=0iR23fz1A68&ab_channel=56-%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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03.05.2024 14:39 Відповісти
Україні також потрібно виробництво можливо схожих систем ,або хоча б з таким типом заряду...щоб кацабам дати адекватну відповідь ...
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03.05.2024 14:25 Відповісти
в Україні є спєци по термобаричним *********** !
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03.05.2024 15:23 Відповісти
Термобаричні ********** є до кожної РСЗВ в світі. Без жодного виключення. Використання ТОС в бойових порядках то є нєрушимая скрєпа кацапів з часів Комсомолького аула в Чечне.
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03.05.2024 19:04 Відповісти
Дракон-це ж китайська скрєпа,чому не православний Вихухоль або ТОС-3 им.Сталіна?
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03.05.2024 14:49 Відповісти
всьо прально !

ТОС-3: тов. осиф сталін №3
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03.05.2024 15:21 Відповісти
брсь нйх в будку, уzzкий!
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03.05.2024 15:00 Відповісти
А солдати зс рф зникають тисячами...
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03.05.2024 15:00 Відповісти
Тос2 стріляв на 10км за рахунок зменшення бойової частини . Може воно і на 30 зможе стріляти. Але без бч. Судячи з того шо перші 2 варіанта це колісниця суіцидника, то можна уявити шо буде з цим.
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03.05.2024 14:58 Відповісти
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03.05.2024 15:13 Відповісти
хароший говнєт, на броні легко розміщується до п'ятнадцяти штук дєсанту.
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03.05.2024 15:16 Відповісти
Шота говорит мне, шо эта вундерваФля из серии - "Смерть врагу, пи*дец расчету".
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03.05.2024 16:06 Відповісти
А щєля розробив нові трьохслойні способи пздити з бюджету сотні мільярдів і залишатися боХом для свідків сватів .
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03.05.2024 16:09 Відповісти
 
 