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Новости Война
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Войска РФ усилили атаки в Украине, пока не пришла помощь США, - Генштаб Эстонии

яр,часів

Заместитель руководителя Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла считает, что Россия усилила интенсивность своих атак в Украине, пытаясь захватить больше территории до того, как в Украину прибудет военная помощь от США.

По словам Вендли, Россия пытается воспользоваться окном возможностей до прибытия западной помощи в Украину. Однако прогресс российских войск является локальным, и серьезного прорыва не предвидится, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Силы России наиболее активны на Донецком направлении, где центр боевых действий находится в районе города Часов Яр.

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Признаков быстрого падения города нет, но, добавил представитель эстонского Генштаба, учитывая предыдущую серию очень интенсивных обстрелов городов, таких как Бахмут, не исключено, что Часов Яр все же упадет.

Российские войска также атакуют в районе Авдеевки и Марьинки. На Запорожском и Херсонском направлениях, по словам Вендлы, существенных изменений не зафиксировано, и украинские силы продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок.

Напомним, по оценке главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сейчас ситуация на фронте остро критическая.

Автор: 

Эстония (1412)


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А цікаво чи послаблять вони атаки коли прийде допомога?
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03.05.2024 18:40 Ответить
Що Бахмут що Авдіївка що Мар'їнка сценарій один.Орки пруть в лоб нічого не виходить і починають рухати фланги.Ми як завжди лупомися в лоб а про фланги не дививмося.Потім нас починають давити фланги ми щось здогадуємося,кричимо що ой ой,а потім тьфу пізно виходимо.І так кожен раз.В мене складається враження що в генштабі потрібно провести перевірку на адекватність мізків і профпригодність бо коли таке вже не раз і два ,а вже зашкалює то доцільно спитати у вас там з мізками все гаразд?
Та сама ситуація зараз в Очеретиному.і Часовому Яру.Вам що там повилазило?І оце на фронті не вистачає бійців....1,200 млн в армії зараз.З них на фронті включаючи ротацію 300 тис.Відкидаємо тис 150-200 на напряму Білорусі тис 200 в учебках і 100 тис в логістиці чим інші займаються?Повно народу які шаряться з міста в місто з точки на точку.
На фуя?По штабах сидить тисяч 100.В самих тцк 45 тис !!!!Які проїдають кошти .В нас війна чи веселе злужіння в армії?
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03.05.2024 19:18 Ответить
 
 