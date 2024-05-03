Войска РФ усилили атаки в Украине, пока не пришла помощь США, - Генштаб Эстонии

Заместитель руководителя Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла считает, что Россия усилила интенсивность своих атак в Украине, пытаясь захватить больше территории до того, как в Украину прибудет военная помощь от США.

По словам Вендли, Россия пытается воспользоваться окном возможностей до прибытия западной помощи в Украину. Однако прогресс российских войск является локальным, и серьезного прорыва не предвидится, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Силы России наиболее активны на Донецком направлении, где центр боевых действий находится в районе города Часов Яр.

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Признаков быстрого падения города нет, но, добавил представитель эстонского Генштаба, учитывая предыдущую серию очень интенсивных обстрелов городов, таких как Бахмут, не исключено, что Часов Яр все же упадет.

Российские войска также атакуют в районе Авдеевки и Марьинки. На Запорожском и Херсонском направлениях, по словам Вендлы, существенных изменений не зафиксировано, и украинские силы продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок.

Напомним, по оценке главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сейчас ситуация на фронте остро критическая.