Війська РФ посилили атаки в Україні, поки не прийшла допомога США, - Генштаб Естонії
Заступник керівника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла вважає, що Росія посилила інтенсивність своїх атак в Україні, намагаючись захопити більше території до того, як в Україну прибуде військова допомога від США.
За словами Вендли, Росія намагається скористатися вікном можливостей до прибуття західної допомоги в Україну. Однак прогрес російських військ є локальним, і серйозного прориву не передбачається, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Сили Росії найбільш активні на Донецькому напрямку, де центр бойових дій перебуває в районі міста Часів Яр.
Ознак швидкого падіння міста немає, але, додав представник естонського Генштабу, враховуючи попередню серію дуже інтенсивних обстрілів міст, таких як Бахмут, не виключено, що Часів Яр усе ж таки впаде.
Російські війська також атакують у районі Авдіївки та Мар'їнки. На Запорізькому та Херсонському напрямках, за словами Вендли, суттєвих змін не зафіксовано, й українські сили й надалі утримують плацдарм на лівому березні Дніпра в районі Кринок.
Нагадаємо, за оцінкою головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, наразі ситуація на фронті гостро критична.
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Та сама ситуація зараз в Очеретиному.і Часовому Яру.Вам що там повилазило?І оце на фронті не вистачає бійців....1,200 млн в армії зараз.З них на фронті включаючи ротацію 300 тис.Відкидаємо тис 150-200 на напряму Білорусі тис 200 в учебках і 100 тис в логістиці чим інші займаються?Повно народу які шаряться з міста в місто з точки на точку.
На фуя?По штабах сидить тисяч 100.В самих тцк 45 тис !!!!Які проїдають кошти .В нас війна чи веселе злужіння в армії?