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Новини Війна
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Війська РФ посилили атаки в Україні, поки не прийшла допомога США, - Генштаб Естонії

яр,часів

Заступник керівника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла вважає, що Росія посилила інтенсивність своїх атак в Україні, намагаючись захопити більше території до того, як в Україну прибуде військова допомога від США.

За словами Вендли, Росія намагається скористатися вікном можливостей до прибуття західної допомоги в Україну. Однак прогрес російських військ є локальним, і серйозного прориву не передбачається, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Сили Росії найбільш активні на Донецькому напрямку, де центр бойових дій перебуває в районі міста Часів Яр.

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Ознак швидкого падіння міста немає, але, додав представник естонського Генштабу, враховуючи попередню серію дуже інтенсивних обстрілів міст, таких як Бахмут, не виключено, що Часів Яр усе ж таки впаде.

Російські війська також атакують у районі Авдіївки та Мар'їнки. На Запорізькому та Херсонському напрямках, за словами Вендли, суттєвих змін не зафіксовано, й українські сили й надалі утримують плацдарм на лівому березні Дніпра в районі Кринок.

Нагадаємо, за оцінкою головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, наразі ситуація на фронті гостро критична.

Автор: 

Естонія (1597)


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А цікаво чи послаблять вони атаки коли прийде допомога?
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03.05.2024 18:40 Відповісти
Що Бахмут що Авдіївка що Мар'їнка сценарій один.Орки пруть в лоб нічого не виходить і починають рухати фланги.Ми як завжди лупомися в лоб а про фланги не дививмося.Потім нас починають давити фланги ми щось здогадуємося,кричимо що ой ой,а потім тьфу пізно виходимо.І так кожен раз.В мене складається враження що в генштабі потрібно провести перевірку на адекватність мізків і профпригодність бо коли таке вже не раз і два ,а вже зашкалює то доцільно спитати у вас там з мізками все гаразд?
Та сама ситуація зараз в Очеретиному.і Часовому Яру.Вам що там повилазило?І оце на фронті не вистачає бійців....1,200 млн в армії зараз.З них на фронті включаючи ротацію 300 тис.Відкидаємо тис 150-200 на напряму Білорусі тис 200 в учебках і 100 тис в логістиці чим інші займаються?Повно народу які шаряться з міста в місто з точки на точку.
На фуя?По штабах сидить тисяч 100.В самих тцк 45 тис !!!!Які проїдають кошти .В нас війна чи веселе злужіння в армії?
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03.05.2024 19:18 Відповісти
 
 