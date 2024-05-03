Директор ГП "Администрация речных портов" попался на взятке $8500: обещал разрешение на размещение зоны отдыха на гидротехнических сооружениях Киевщины
Директор госпредприятия за взятку в 8500 долларов предоставил разрешение на размещение зоны отдыха и развлекательного комплекса на гидротехнических сооружениях Киевщины. Решается вопрос избрания ему меры пресечения.
Об этомсообщили в Киевской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
Разоблачен директор одного из государственных предприятий Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды и сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый сообщил представителю общества, что может предоставить ему разрешение на размещение развлекательного комплекса и зоны отдыха на гидротехнических сооружениях Киевщины и столицы. Стоимость заключения договора о предоставлении услуг по эксплуатации он оценил в 8,5 тыс. долларов США.
После получения денежных средств служащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
По информации Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, 2 мая был задержан руководитель ГП "Администрации речных портов".
Напомним, 29 апреля 2024 года детективы НАБУ сообщили, что главе порта "Черноморск" предлагали 12 млн грн взятки за действия в интересах частного предприятия
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Джерело: https://censor.net/ua/n3487729
Тобто всі "контролери-перевіряльщики" після цього "дозволу" осліпнуть і перестануть бачити "гідротехнічні споруди" та/або "зону відпочинку"?