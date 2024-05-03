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Директор ГП "Администрация речных портов" попался на взятке $8500: обещал разрешение на размещение зоны отдыха на гидротехнических сооружениях Киевщины

Директор Адміністрації річкових портів попався на хабарі

Директор госпредприятия за взятку в 8500 долларов предоставил разрешение на размещение зоны отдыха и развлекательного комплекса на гидротехнических сооружениях Киевщины. Решается вопрос избрания ему меры пресечения.

Об этомсообщили в Киевской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Разоблачен директор одного из государственных предприятий Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды и сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый сообщил представителю общества, что может предоставить ему разрешение на размещение развлекательного комплекса и зоны отдыха на гидротехнических сооружениях Киевщины и столицы. Стоимость заключения договора о предоставлении услуг по эксплуатации он оценил в 8,5 тыс. долларов США.

Читайте также: Главе порта "Чорноморськ" предлагали 12 млн грн взятки за действия в интересах частного предприятия, - САП

Директор Адміністрації річкових портів попався на хабарі
Директор Адміністрації річкових портів попався на хабарі

После получения денежных средств служащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, 2 мая был задержан руководитель ГП "Администрации речных портов".

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Напомним, 29 апреля 2024 года детективы НАБУ сообщили, что главе порта "Черноморск" предлагали 12 млн грн взятки за действия в интересах частного предприятия

Автор: 

взятка (6151) Киевская область (4117) порт (732)


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Топ комментарии
+3
8500 доларів??? Навіть не мільонів...тоді для зелених це не хабар...так милостиня...
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03.05.2024 18:47
+1
А де ще 1500? Зазвичай кругленьку суму беруть
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03.05.2024 18:46
+1
Що значить "...надав дозвіл на розміщення зони відпочинку та розважального комплексу на гідротехнічних спорудах..."?
Джерело: https://censor.net/ua/n3487729
Тобто всі "контролери-перевіряльщики" після цього "дозволу" осліпнуть і перестануть бачити "гідротехнічні споруди" та/або "зону відпочинку"?
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03.05.2024 19:22
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Правила форума Совет форумчан
А де ще 1500? Зазвичай кругленьку суму беруть
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03.05.2024 18:46 Ответить
8500 доларів??? Навіть не мільонів...тоді для зелених це не хабар...так милостиня...
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03.05.2024 18:47 Ответить
А його як і підполковника цобенка також направлять до підрозділу морально-психологічного забезпечення?
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03.05.2024 19:16 Ответить
Розважального комплексу на гідротехнічних спорудах Києва? Мабуть їм треба сидіти разом...
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03.05.2024 19:22 Ответить
Що значить "...надав дозвіл на розміщення зони відпочинку та розважального комплексу на гідротехнічних спорудах..."?
Джерело: https://censor.net/ua/n3487729
Тобто всі "контролери-перевіряльщики" після цього "дозволу" осліпнуть і перестануть бачити "гідротехнічні споруди" та/або "зону відпочинку"?
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03.05.2024 19:22 Ответить
ВСЕ, кто попадаются на взятках во время войны - сразу через ТЦК - на фронт.
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03.05.2024 19:33 Ответить
Коли ж ви пацюки вже нажретесь??? Теж з зеленої команди???
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03.05.2024 20:34 Ответить
Тоді, коли будуть висіти на каштанах.
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04.05.2024 08:02 Ответить
Гадаю цей цінний кадр, як завжди був звільнений від мобілізації
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04.05.2024 11:40 Ответить
 
 