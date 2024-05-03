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Новини
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Директор ДП "Адміністрація річкових портів" попався на хабарі $8500: обіцяв дозвіл на розміщення зони відпочинку на гідротехнічних спорудах Київщини

Директор Адміністрації річкових портів попався на хабарі

Директор держпідприємства за хабар у 8500 доларів надав дозвіл на розміщення зони відпочинку та розважального комплексу на гідротехнічних спорудах Київщини. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Викрито директора одного з державних підприємств Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди та повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України). 

За даними слідства, підозрюваний повідомив представнику товариства що може надати йому дозвіл на розміщення розважального комплексу та зони відпочинку на гідротехнічних спорудах Київщини та столиці. Вартість укладання договору про надання послуг з експлуатації він оцінив у 8,5 тис. доларів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівника порту "Чорноморськ" намагалися підкупити за 12 мільйонів хабаря

Директор Адміністрації річкових портів попався на хабарі
Директор Адміністрації річкових портів попався на хабарі

Після одержання грошових коштів службовця затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, 2 травня був затриманий керівник ДП "Адміністрації річкових портів".

Також читайте: У Запоріжжі правоохоронець вимагав у військового хабаря за непритягнення до відповідальності за ДТП, у якій той не був винен, - ДБР

Нагадаємо, 29 квітня 2024 року детективи НАБУ повідомили, що очільнику порту "Чорноморськ" пропонували 12 млн грн хабаря за дії в інтересах приватного підприємства

Автор: 

хабар (4692) Київська область (4006) порт (2039)


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Топ коментарі
+3
8500 доларів??? Навіть не мільонів...тоді для зелених це не хабар...так милостиня...
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03.05.2024 18:47
+1
А де ще 1500? Зазвичай кругленьку суму беруть
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03.05.2024 18:46
+1
Що значить "...надав дозвіл на розміщення зони відпочинку та розважального комплексу на гідротехнічних спорудах..."?
Джерело: https://censor.net/ua/n3487729
Тобто всі "контролери-перевіряльщики" після цього "дозволу" осліпнуть і перестануть бачити "гідротехнічні споруди" та/або "зону відпочинку"?
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03.05.2024 19:22
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А де ще 1500? Зазвичай кругленьку суму беруть
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03.05.2024 18:46 Відповісти
8500 доларів??? Навіть не мільонів...тоді для зелених це не хабар...так милостиня...
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03.05.2024 18:47 Відповісти
А його як і підполковника цобенка також направлять до підрозділу морально-психологічного забезпечення?
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03.05.2024 19:16 Відповісти
Розважального комплексу на гідротехнічних спорудах Києва? Мабуть їм треба сидіти разом...
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03.05.2024 19:22 Відповісти
Що значить "...надав дозвіл на розміщення зони відпочинку та розважального комплексу на гідротехнічних спорудах..."?
Джерело: https://censor.net/ua/n3487729
Тобто всі "контролери-перевіряльщики" після цього "дозволу" осліпнуть і перестануть бачити "гідротехнічні споруди" та/або "зону відпочинку"?
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03.05.2024 19:22 Відповісти
ВСЕ, кто попадаются на взятках во время войны - сразу через ТЦК - на фронт.
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03.05.2024 19:33 Відповісти
Коли ж ви пацюки вже нажретесь??? Теж з зеленої команди???
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03.05.2024 20:34 Відповісти
Тоді, коли будуть висіти на каштанах.
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04.05.2024 08:02 Відповісти
Гадаю цей цінний кадр, як завжди був звільнений від мобілізації
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04.05.2024 11:40 Відповісти
 
 