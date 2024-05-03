Директор ДП "Адміністрація річкових портів" попався на хабарі $8500: обіцяв дозвіл на розміщення зони відпочинку на гідротехнічних спорудах Київщини
Директор держпідприємства за хабар у 8500 доларів надав дозвіл на розміщення зони відпочинку та розважального комплексу на гідротехнічних спорудах Київщини. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.
Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
Викрито директора одного з державних підприємств Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди та повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, підозрюваний повідомив представнику товариства що може надати йому дозвіл на розміщення розважального комплексу та зони відпочинку на гідротехнічних спорудах Київщини та столиці. Вартість укладання договору про надання послуг з експлуатації він оцінив у 8,5 тис. доларів США.
Після одержання грошових коштів службовця затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, 2 травня був затриманий керівник ДП "Адміністрації річкових портів".
Нагадаємо, 29 квітня 2024 року детективи НАБУ повідомили, що очільнику порту "Чорноморськ" пропонували 12 млн грн хабаря за дії в інтересах приватного підприємства
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Джерело: https://censor.net/ua/n3487729
Тобто всі "контролери-перевіряльщики" після цього "дозволу" осліпнуть і перестануть бачити "гідротехнічні споруди" та/або "зону відпочинку"?