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Новини
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У Запоріжжі правоохоронець вимагав у військового хабаря за непритягнення до відповідальності за ДТП, у якій той не був винен, - ДБР

дбр

Працівники ДБР затримали у Запоріжжі співробітника правоохоронного органу, який вимагав у військовослужбовця, який повернувся з фронту, хабаря сумою 100 тис. грн за непритягнення військового до відповідальності за дорожньо-транспортну пригоду, в якій той не був винен.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції повідомили про підозру правоохоронцю, який вимагав 100 тисяч гривень у військовослужбовця за не притягнення до відповідальності за начебто влаштовану аварію.

Деталі справи

Правоохоронець розслідував обставини ДТП, що сталася у Дніпровському районі Запоріжжя у квітні 2024 року. Одним із учасників дорожньо-транспортної пригоди був військовослужбовець, що повернувся з фронту після поранення. Попри те, що за попередніми даними, військовослужбовець не був винуватцем аварії, фігурант почав вимагати у нього гроші за не притягнення до відповідальності.

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Правоохоронець отримав 60 тисяч гривень, але згодом почав вимагати ще 40 тисяч гривень, за які запропонував ще й повернути вилучене авто.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

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Автор: 

хабар (4692) Запоріжжя (2258) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+10
Они на фронт рвались,а им "бронь" "всучили" против их воли.Вот они со зла и "лютуют".
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30.04.2024 17:51
+8
Цього "правоохоронця" на ротацію до цього військового...
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30.04.2024 17:26
+7
Вирішив покращити матеріальне становище мусорної сімї?
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30.04.2024 17:26
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Вирішив покращити матеріальне становище мусорної сімї?
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30.04.2024 17:26 Відповісти
Черговий мерзенний правохоронительний правопохоронець...
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30.04.2024 17:26 Відповісти
Цього "правоохоронця" на ротацію до цього військового...
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30.04.2024 17:26 Відповісти
Никак нельзя,однако.У него "бронь".
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30.04.2024 17:48 Відповісти
Єту бронь снять і бронік надєть
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30.04.2024 17:51 Відповісти
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30.04.2024 18:12 Відповісти
Попутав рамси?
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30.04.2024 17:28 Відповісти
лєхко отдєлался. На вінничині за мзду полюцай получив своїх положенних грамм
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30.04.2024 17:39 Відповісти
Меня вчера оштрафовали. Из правого ряда (со стрелкой "движение только направо") поехал прямо. Т.к. в моем (правильном) ряду очередь на 3 светофора. Никакой аварийной ситуации. Все всегда так ездят. Никогда и никаких ДТП по этой причине на этом перекрестке небыло.
Стоят. Трое молодых здоровых полицейских. Машину за деревьями спрятали, чтобы с перекрестка их невидно было.
- Вот за это вас и ненавидят все
- За что? Вы же сами нарушили.
- Нарушил - заплачу. Но мое нарушение в ПРИНЦИПЕ не может привести ни к каким ДТП, т.к. двигаясь прямо я не пересекаю ни чье движение. Когда и зачем установлен этот знак - одному богу известно. Но вас не интересует БЕЗОПАСНОСТЬ на дорогах. Вас интересует только бабло! Ему вы и служите.

И тут читаю эту новость. И почему я не удивлен ...
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30.04.2024 17:47 Відповісти
Они на фронт рвались,а им "бронь" "всучили" против их воли.Вот они со зла и "лютуют".
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30.04.2024 17:51 Відповісти
Можно конечно и поржать, но на самом деле, все сложнее. В полиции в срочном порядке пополняют л/с. В т.ч. повышением з/п и обещанием брони. Власть готовится к массовой принудительной мобилизации (проще - к облавам). Т.к. это единственный способ быстро решить катастрофическую ситуацию с нехваткой л/с в ВСУ.
Именно поэтому я увидел там троих полицейских (а не двое как обычно). Молодняк, пополнение, стажировка.
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01.05.2024 10:35 Відповісти
Тіки коли побуваєш в містах України розумієш наскільки вони совкові залишились до цих пір...
Що Дніпро, що Запоріжжя з Кривим Рогом, Що Суми.... 30 років грощі вкладали не в розбудову України, а в банківські рахунки в розбудову Заходу.
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30.04.2024 17:58 Відповісти
Ну то повісити, того заробітчанина з кривоохоронних, перед його місцем роботи, щоб послідовники пам'ятали…
Бо, стефанчук+зеленський+шмигаль, забули внести відповідні зміни ….
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30.04.2024 20:20 Відповісти
 
 