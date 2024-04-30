У Запоріжжі правоохоронець вимагав у військового хабаря за непритягнення до відповідальності за ДТП, у якій той не був винен, - ДБР
Працівники ДБР затримали у Запоріжжі співробітника правоохоронного органу, який вимагав у військовослужбовця, який повернувся з фронту, хабаря сумою 100 тис. грн за непритягнення військового до відповідальності за дорожньо-транспортну пригоду, в якій той не був винен.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції повідомили про підозру правоохоронцю, який вимагав 100 тисяч гривень у військовослужбовця за не притягнення до відповідальності за начебто влаштовану аварію.
Деталі справи
Правоохоронець розслідував обставини ДТП, що сталася у Дніпровському районі Запоріжжя у квітні 2024 року. Одним із учасників дорожньо-транспортної пригоди був військовослужбовець, що повернувся з фронту після поранення. Попри те, що за попередніми даними, військовослужбовець не був винуватцем аварії, фігурант почав вимагати у нього гроші за не притягнення до відповідальності.
Правоохоронець отримав 60 тисяч гривень, але згодом почав вимагати ще 40 тисяч гривень, за які запропонував ще й повернути вилучене авто.
Зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
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Стоят. Трое молодых здоровых полицейских. Машину за деревьями спрятали, чтобы с перекрестка их невидно было.
- Вот за это вас и ненавидят все
- За что? Вы же сами нарушили.
- Нарушил - заплачу. Но мое нарушение в ПРИНЦИПЕ не может привести ни к каким ДТП, т.к. двигаясь прямо я не пересекаю ни чье движение. Когда и зачем установлен этот знак - одному богу известно. Но вас не интересует БЕЗОПАСНОСТЬ на дорогах. Вас интересует только бабло! Ему вы и служите.
И тут читаю эту новость. И почему я не удивлен ...
Именно поэтому я увидел там троих полицейских (а не двое как обычно). Молодняк, пополнение, стажировка.
Що Дніпро, що Запоріжжя з Кривим Рогом, Що Суми.... 30 років грощі вкладали не в розбудову України, а в банківські рахунки в розбудову Заходу.
Бо, стефанчук+зеленський+шмигаль, забули внести відповідні зміни ….