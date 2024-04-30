У Запоріжжі правоохоронець вимагав у військового хабаря за непритягнення до відповідальності за ДТП, у якій той не був винен, - ДБР

Працівники ДБР затримали у Запоріжжі співробітника правоохоронного органу, який вимагав у військовослужбовця, який повернувся з фронту, хабаря сумою 100 тис. грн за непритягнення військового до відповідальності за дорожньо-транспортну пригоду, в якій той не був винен.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції повідомили про підозру правоохоронцю, який вимагав 100 тисяч гривень у військовослужбовця за не притягнення до відповідальності за начебто влаштовану аварію.

Деталі справи

Правоохоронець розслідував обставини ДТП, що сталася у Дніпровському районі Запоріжжя у квітні 2024 року. Одним із учасників дорожньо-транспортної пригоди був військовослужбовець, що повернувся з фронту після поранення. Попри те, що за попередніми даними, військовослужбовець не був винуватцем аварії, фігурант почав вимагати у нього гроші за не притягнення до відповідальності.

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Правоохоронець отримав 60 тисяч гривень, але згодом почав вимагати ще 40 тисяч гривень, за які запропонував ще й повернути вилучене авто.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

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